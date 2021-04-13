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Новини
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"Слуга народу" Яременко дорікнув Бутусову за статтю про викрадення Чауса. Журналіст порадив владі створити слідчу комісію щодо вагнергейту

Нардеп "СН" Богдан Яременко обурився статтею головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова про викрадення в Молдові судді-втікача Миколи Чауса. У відповідь журналіст порадив "слугам народу" показати свій професіоналізм там, де цього вимагає закон і обов’язок, і створити слідчу комісію щодо вагнергейту, яку "слуги народу" обіцяють вже сім місяців.

"Слуга народу" Богдан Яременко прокоментував на своїй сторінці в фейсбуці матеріал головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Молдова вважає, що вивезення судді-втікача Чауса здійснювалося на машині військового аташе України Сметанюка".

"Ніколи не розумів задоволення деяких співвітчизників, які люблять викривати свою батьківщину перед іноземними урядами. Навіть якщо підозри молдавських правоохоронців викликають більше довіри і схвалення за дії вітчизняних, в чому сенс оперувати справжніми іменами справжніх службовців? Я розумію, що за сім років Юрій Бутусов набрався знань і інформації у секторі безпеки та оборони. Але від спеціаліста в сфері застосування бойових підрозділів від взводу до бригади до фахівця з питань використання автотранспорту з дипломатичними номерами в закордонних операціях спецслужб все ж таки прірва знань, навичок та умінь. Тим більше дивно, коли дії військового дипломата з посиланням на дані іноземних спецслужб викриває особа, яка недавно публічно заявила про готовність очолити Міноборони - стати керівником цього офіцера", - обурився нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп "ЄС" Ар'єв подав у НАБУ й Офіс генпрокурора заяви щодо обставин викрадення Чауса

"Не помиляється той, хто не робить. Наші спецслужби 25 років навчалися займатися бізнесом. Зрозуміло, що помилки в основній сфері діяльності запрограмовані. Але не можна з водою вихлюпувати дитину. Де вже тут шукати гідний вихід із ситуації? Ну, точно не в гонитві за сенсаціями", - додав Яременко.

У відповідь, Юрій Бутусов нагадав про провал спецоперації щодо "вагнерівців" і зазначив, що влада не робить ніяких висновків з допущених провалів і роблять нові, як у Молдові. Він нагадав "слугам народу" про обіцянку створити в Раді слідчу комісію щодо вагнергейту.

"Керівництво країни здійснило державну зраду і передало іноземній державі спецоперацію із захоплення 28 російських терористів, які вбивали наших з Вами співвітчизників, Ваших виборців. Провалили самі, хоча спецоперацію робили разом зі спецслужбами НАТО. Ви самі та Ваша партія, керівництво спецслужб та правоохоронних органів, разом із президентом, замість законного розслідування, замовчуєте цей ганебний злочин. Це було б неможливо в жодній демократичній країні, де існує демократичний контроль, а президент підзвітний парламенту. Де спецслужби та правоохоронці захищають закон, а не своїх друзів та кумів. Де поважають наших союзників по НАТО, яких зрадили так само. Тому раджу усім ображеним моєю статтею професіоналам у владі показати свій професіоналізм передусім там, де від вас цього вимагає закон та обов'язок, та створити Слідчу комісію щодо вагнергейту, про яку Слуги народу обіцяють вже сім місяців. Хіба професіоналізм - це бездумне та ганебне для держави замовчання усіх провалів Офісу президента? Це безвідповідальність, і мені дійсно соромно, що за провали доводиться писати мені, і жоден професіонал у владі та у правлячій партії боїться хоча б щось зробити для виправлення ситуації. Не роблячи висновків з провалів - створюють нові, що і демонструє ситуація в Молдові", - відповів Яременку Бутусов.

Також читайте: Парламент Молдови створив комісію з розслідування обставин викрадення Чауса

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ повідомив, що Молдова вважає, що вивезення судді-втікача Чауса здійснювалося на машині військового аташе України Сметанюка.

Нагадаємо, що 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Детальніше про ситуацію з суддею Чаусом читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Викрадення судді Чауса співробітниками ГУР МО: скандал у Молдові задля дискредитації Бурби і вагнергейту".

Автор: 

Молдова (2086) спецслужби (269) дипломати (569) Бутусов Юрій (3614) Чаус Микола (327) Яременко Богдан (148) ПВК Вагнер (1541) Слуга народу (2817)


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Топ коментарі
+20
"ХТИВИЙ ПУДЕЛЬ" (С) Лесь
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13.04.2021 09:59
+16
"Слуга народу" Яременко дорікнув Бутусову за статтю про викрадення Чауса. Журналіст порадив владі створити слідчу комісію щодо вагнергейту - Цензор.НЕТ 1709
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13.04.2021 10:01
+14
да какой он спец? даже проститутку нормально снять не смог, так у них, у зебилов, во всем беда...
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13.04.2021 10:07
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"ХТИВИЙ ПУДЕЛЬ" (С) Лесь
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13.04.2021 09:59 Відповісти
Кто захватывал иностранный самолет?
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13.04.2021 10:06 Відповісти
Попробую пояснити так, як трирічний дитині. Захоплювати літак над власною територією можна і треба, якщо у цьому літаку знаходиться потенційна небезпека для твоєї країни і якщо така орюперація поголюджена з власником літака. Захоплювати людей на чужій території, особливо без погодження власника території не можна. Це злочин. Так зрозуміло?
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13.04.2021 10:07 Відповісти
Ніхто ніяких літаків не збирався захоплювати.
Аварійно посадили, вивели пасажирів в термінал поки ремонтуюють/оглядають. Те що серед пасажирів виявились би військові злочинці, яких одразу арештували - просто подарунок долі
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13.04.2021 10:11 Відповісти
ДААААА А КОГДА МОССАД УКРАЛ ГРАЖДАНИНА УКРАИНА В ***** КИЕВ ХАРЬКОВ ПРИ УБЛЮДКЕ ЯНУКОВИЧЕ это по вашему как??7 что жжжжам можна беспредельничать а нам нет ЧАУС ГРАЖДАНИН УКРАИНЫ СУДЬЯ УКРАИНЫ ИМЕЕТ ДОСТУП К ГОСТАЙНЕ Израиль бы его просто взорвал бы на атомы если бы не смог вывезьти из страны....
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13.04.2021 10:16 Відповісти
Це погано. Але щоб таке робити і не боятися наслідків, потрібно доромти до рівня Моссаду. В першу чергу патріотично.
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13.04.2021 10:25 Відповісти
в том то и дело что еврейско кацапское кубло слуги Путина захватив власть в Украине ПАТРИОТОВ УНИЧТОЖАЮТ фабрикуют уголовные мнимые дела мастурбируя с уголовным кодексом а по самим уже давно фонарный столб просто рыдает и так вдоль всех трасс Украины.. наши козаки умели отрезать головы врагам именно благодаря козакам Сечи взяты были Хаджибей Кучубей Исмаил и прочие крепости и города турков татар и Курым также.. просто к власти допускается ничтожество убогое дефективное с обрезанными причандалами и в ермолках они твари из Синагоги и РПЦ МП рассматрвиают Украину как свою кладовку забегаловку.. если бы нагнать отсюда всех иудеев одев им желтые звязды и дать 24 часа с одном котомкой без ничего убраться со страны а иначе по выкупу за каждого иудея 5 млн. долларов а бабу еврейку все 10 лямов О!!! наступили бы замечательные времена у пенсионеров и бюджетников и армии Украины.. можно было пятилетку сверстать в минималке...мы вполне может И ОБЯЗАНЫ СОЗДАТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОРГАН ДАЖЕ ПРОПИСАВ ЕГО В КОНСТИТУЦИИ ПО ПРЕСЛЕДЛОВАНИБЮ В ЛЮБОЙ СТРАНЕ МИРА ВРАГОВ УКРАИНЫ...не зависимо от срока давности.. нагадил стране предал стране не будет тебе покоя никогда лучше сам на корячкам приползи может суд тебе нарежет 25-35 лет тюрьмы а так просто взорвут расстреляют причем не только тебя врага Украина а твою женщину детей родителей.. чтобы не казалось предательство совмещаемое в 99% с коррупцией сладкой шоколадкой.. и название уже есть у меня по крайней мере ЛЮЛЬКА... такой орган будет поднадзорен спец комитету /Рады и Кабмина и спец судей и спецпрокурора чьи фамилии равно как и фамилии Директора и всех сотрудников засекречены про оперативников агентов молчу вообще.. получив данные о предателе котоырй успел сбежать или остался за границей спецкомиссия собирает все материалы комитет спец судьи и спец прокуратура подает решение ЛИКВИДАЦИЯ ИЛИ ДОСТАВКА В СТРАНУ ТОЛЬКО ЛИКВИДАЦИЯ выкуп у страны за огромные гроши и доставка в суд и гарантия что лицо будет осуждено от 25 до 35 лет тюрьмы...санкцию Приговор подписывают Глава Рады .....Глава Правительства..... спец судьи ....спец прокурор ...и Президент...
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13.04.2021 10:48 Відповісти
Захоплювати злочинця на чужій теріторії, якщо ця теріторія вже декілька років не спроможна видати його Україні, можна. Злочинці повинні знати, що за скоений злочин потрібно буде відповідати, де б ти не сховався. Так зрозуміло..!?
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13.04.2021 11:00 Відповісти
Які ваші знання у галузі міжнародного права? Я так розумію, нульові? Чому Штати не дозволяють собі захопити Фірташа на території Австрії, а чекають його екстрадиції? Тому, що дурні?
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13.04.2021 11:05 Відповісти
Шановний, Сполучені Штати, щоб дійти до квінтєссенції демократії, починали з "кольта, який всіх вирівняв". Так от, Україна знаходиться тільки на самому початку становлення демократії. І в деяких ситуаціях потрібно діяти жорстко, якщо , навіть, не жорстоко. Особливо, якщо це стосуєця корупціонерів. Так зрозуміло ?
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13.04.2021 11:48 Відповісти
Так, як ти описуєш - було у часи Сем'юела Кольта, коли діяло в усьому світі право сили. Тепер діє сила права. Хто цього не визнає, є партією у світовій політиці. І його б' ють санкціями. Як кацапів. Тільки кацапами це не надто шкодить, бо мають потугу. Для України це не варіант. Тут і без санкцій проблеми. Так зрозуміло?
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13.04.2021 12:06 Відповісти
Проблема України в тому, що не залишилося , практично, фахівців. Скрізь одні балаболи... . Хай щастить, пане Комарницький.
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13.04.2021 12:17 Відповісти
Пане Жуковський, відсутність фахівців - це справді проблема. Повернуся до США часів Кольта. Вони жорстко діяли на власній тер території, а не на території Канади. І вирощували фахівців. Тому і стали сильними.
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13.04.2021 12:22 Відповісти
Поки що йдеться, що наші високопосадовці скоїли злочин, як з точки зору законодавства Молдови, так і України. Причому, скоїли зовсім не з метою притягнення до кримінальної відповідальності корупціонера Чауса.
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15.04.2021 01:28 Відповісти
Это скрытый призыв к сокрытию доходов.
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13.04.2021 09:57 Відповісти
"Слуга народу" Яременко дорікнув Бутусову за статтю про викрадення Чауса. Журналіст порадив владі створити слідчу комісію щодо вагнергейту - Цензор.НЕТ 1709
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13.04.2021 10:01 Відповісти
да какой он спец? даже проститутку нормально снять не смог, так у них, у зебилов, во всем беда...
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13.04.2021 10:07 Відповісти
Яременко sexозабоченный , Юрий Бутусов в твоих советах не нуждается В Украине свобода слова !
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13.04.2021 10:01 Відповісти
Сподіваюся що з часом Зеленський і все його проросійське кодло отримають реальні кримінальні терміні... Хто за зраду держави, хто за кришування наркотрафіку і проституції, хто за співпрацю з російськими окупантами....
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13.04.2021 10:07 Відповісти
«создать следственную комиссию по Вагнергейту, которую "слуги народа" обещают уже семь месяцев" - слово "обещают" також потрібно брати в лапки. Всі підмети і присудки, пов'язані з "уродами" - все це суцільна брехня, і має виділятися лапками.
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13.04.2021 10:07 Відповісти
Яременко упрекнул Бутусова , на что Бутусов ответил - сам дурак
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13.04.2021 10:08 Відповісти
скорей всего типа "разведка" выполняла заказ на стороне. Халтурка на молочишко.
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13.04.2021 10:08 Відповісти
Бутусов, к сожалению, слишком явно (осознанно или не осознанно) подогревает кацапам своими подобными публикациями
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13.04.2021 10:09 Відповісти
*подыгрывает
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13.04.2021 10:11 Відповісти
подыгрывает клован, когда обвиняет людей в убийстве, обещает "секретные доказательстаа", а потом
пердует по Оманам на приём к Патрушеву
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13.04.2021 10:16 Відповісти
Ты лично видел или вел стенограмму этой "встречи"? Или может есть видео?
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13.04.2021 10:25 Відповісти
Не сперечайтесь з дурнем ...
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13.04.2021 13:30 Відповісти
то есть муфлоны слившие вагнеров или обосравшиеся с Чаусом не подыгрывают.
Подыгрывает бутусов об єтом рассказавший?
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13.04.2021 10:14 Відповісти
У тебя или у кого-то уже есть конкретные доказательства по сливу или по чаусу? Нет. По вагнеровцам сперва была большая публикация в кацапсинской комсомолке, а уж потом это скопипастил Бутусов. Теперь разгоняет "зраду" по чаусу
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13.04.2021 10:23 Відповісти
по вагнерам доказательств вагон. А по Чаусу скорей всего криворогие использовали госресурс в личных коррупционных целях. Государству оно нафиг не надо было тут Бутусов мимо.
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13.04.2021 10:30 Відповісти
Предоставь доказательства, что ты не презерватив
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13.04.2021 10:31 Відповісти
Какая нафуй комсомолка?
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13.04.2021 10:46 Відповісти
Кацапская, есть у них такая газета
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13.04.2021 12:58 Відповісти
скоро вас , пане бутусов, почнуть слуги *чмирити* по всякому, і запишуть вас в стан порохоботів. а нині пора згадати хто активно так топив проти бариги, хто привів команду прахвесіоналів в генштаб, і хто зничував морально справжніх воїнів
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13.04.2021 10:23 Відповісти
не треба переживати за Бутусова) В нього дуже гнучка позиція яка всіх нас ще здивує ближче до виборів..
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13.04.2021 10:26 Відповісти
не раз здивує, на жаль... І дивує ще з 2004-го року.
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13.04.2021 10:55 Відповісти
Так то СЛУГА ДВУХ ГОСПОД ...а может и не двух ....
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13.04.2021 10:25 Відповісти
Одного я знаю точно: На "Тур" починається і на "чинов" закінчується.
А от що до росіян, то це лише здогадки.
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13.04.2021 13:33 Відповісти
Это не этот ли слуга любитель клубнички ???
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13.04.2021 10:26 Відповісти
Он самый. Анал-табу (с)
Его запомнят только по этому прозвищу)))))
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13.04.2021 10:46 Відповісти
Никто из "слуг народа" не готов к профессиональной дискуссии. Их стиль: ляпнуть бред и в кусты.
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13.04.2021 10:31 Відповісти
Юрий повнимательнее с яремой, там до конца неясно где заканчивается табу.
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13.04.2021 10:35 Відповісти
Чаус --- табу!
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13.04.2021 10:35 Відповісти
анал не табу?
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13.04.2021 10:40 Відповісти
Правда - табу.
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13.04.2021 10:46 Відповісти
Здається це той Яременко, що "анал табу"? Мабуть у нього вже не табу за той випадок з шльондрою по виклику.
___________
Зеленим крадунам і шпигунам було б добре, щоб журналістів взагалі не було. От була б красота!!!
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13.04.2021 11:45 Відповісти
В нынешних условиях Бутусов фактически играет на стороне врага, ведущего против Украины гибридную войну.
Не думаю, что он всего лишь "полезный идиот". То что он в одной оппозиционной упряжке с Порохом, Турчиновым и княжицко-сюмарами - этого мало. Думаю там ноги могут расти из-за "поребрика".
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13.04.2021 11:46 Відповісти
И вовсе не обязательно, что бы в таких случаях Бутусов был агентом спецслужб России.
Достаточно тогл, что кто-то из высокопоставленных украинских чиновников, работающих на врага, использует его "в тёмную".
чиновников то. Уж слишком часто у этого "журналиста" оказываются плёнки из кабинетов первых лиц государства.
Поневоое напрашивается аналогия с я Деркачом...
Почерк тот же. И если бы в конрразведке работали не "очки баканова", то результат мог бы быть даже очень интересный... Не Деркачем же единым живет ФСБ...
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13.04.2021 12:00 Відповісти
Це Бутусов посадив Антоненка, Стерненка і Семенченка? Це Бутусов провалив держзамовлення по озброєнню? Це Бутусов зібрав у владу виключно шпигунів і крадунів? Це Бутусов приховує правду про вагнергейт?
Не треба, пан Василь Єрмак, перевалювати з хворої голови на здорову. Бутусов все правильно робить.
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13.04.2021 12:04 Відповісти
Про провал держзамовлення потрібно робити заяву в ДБР, СБУ, а не виходити на подіум і сигналізувати про це ворогові. Те ж саме про можливий витік інфи по вагнерівцях а не заявляти, шо в оточенні Президента працює агент. А раптом в СБУ про це знають і використовують вирахуваного агента для дезинфірмації російських спецслужб ???
Але ти - баран, як і той хто бігає по ТБ і розповідає де у нас агент Росії...
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13.04.2021 12:44 Відповісти
Не потрібно змішувати потрібну і корисну критику влади, в тому числі і щодо Стерненка та Антоненка, і тематикою, що прямо торкається питань національної безпеки. Це питання, що стосуються оборони і роботи спецслужб. Такі питання вирішуються в тиші кабінетів а не на сцені цирку, звідки не злізає Бутусов. Натомість він, прагнучи дошкулити Владі, раз по раз (не впжлиао свідомо чи ні), провокує оприлюднення конфіденціальнлї інформації. Такий слбв нью-Деркач. Я б уже цому виписав повістку на Володимирську і на перший раз профілактував (попередив, що в умовпх війни його дії наносять шкоду державній безпеці).
Так зрозуміло чи ні?
І, між іншим, не потрібно перекручувати моє прізвище.
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13.04.2021 12:57 Відповісти
По законам жанра, его, в случае активной военной фазы, надо изолировать.
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13.04.2021 11:47 Відповісти
И дело не в личности Яременко.
Тут важнее обратить внимание, как оценил "правдрлюба от турчинова" Данилов на Шустере....
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13.04.2021 11:49 Відповісти
Добре, суддю викрали, а де ж він? Якщо наші спец служби, то він би вже був у СІЗО?...
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13.04.2021 12:04 Відповісти
Прийде час і слова "Слуга народу" стануть діагнозом.
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13.04.2021 12:05 Відповісти
цей поц являється головою комітету із закордонних справ ВР бо колись був у МІДі, здається в Турції у посольстві, однак карєра не заладилась, видно османи наклали вже тоді табу на анал, бо пішов із скандалом. Його можна зрозуміти, затирає сліди від "операцій Єрмака", став полотером, геть опустився по щаблях дипломатії. Чауса не показують, бо не вирішили з Венедиктовою, вона повинна закрити справу за хабар. Вона впирається, тому її замінюють Смірновим, бувшим адвокатом Чауса. А Чаус розказує як його вивозив порох. Так на фіга було його викрадати. Грозев витримає паузу, будьте спокійні.
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13.04.2021 12:53 Відповісти
Когда анал табу, С МОЗГАМИ ВСЕГДА ПРОБЛЕМЫ) Да, Яременко?
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13.04.2021 13:50 Відповісти
о, анал-табу, розродився спічем...
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13.04.2021 14:12 Відповісти
правильно Яременко написал
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13.04.2021 16:00 Відповісти
 
 