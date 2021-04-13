"Слуга народу" Яременко дорікнув Бутусову за статтю про викрадення Чауса. Журналіст порадив владі створити слідчу комісію щодо вагнергейту

Нардеп "СН" Богдан Яременко обурився статтею головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова про викрадення в Молдові судді-втікача Миколи Чауса. У відповідь журналіст порадив "слугам народу" показати свій професіоналізм там, де цього вимагає закон і обов’язок, і створити слідчу комісію щодо вагнергейту, яку "слуги народу" обіцяють вже сім місяців.

"Слуга народу" Богдан Яременко прокоментував на своїй сторінці в фейсбуці матеріал головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Молдова вважає, що вивезення судді-втікача Чауса здійснювалося на машині військового аташе України Сметанюка".

"Ніколи не розумів задоволення деяких співвітчизників, які люблять викривати свою батьківщину перед іноземними урядами. Навіть якщо підозри молдавських правоохоронців викликають більше довіри і схвалення за дії вітчизняних, в чому сенс оперувати справжніми іменами справжніх службовців? Я розумію, що за сім років Юрій Бутусов набрався знань і інформації у секторі безпеки та оборони. Але від спеціаліста в сфері застосування бойових підрозділів від взводу до бригади до фахівця з питань використання автотранспорту з дипломатичними номерами в закордонних операціях спецслужб все ж таки прірва знань, навичок та умінь. Тим більше дивно, коли дії військового дипломата з посиланням на дані іноземних спецслужб викриває особа, яка недавно публічно заявила про готовність очолити Міноборони - стати керівником цього офіцера", - обурився нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп "ЄС" Ар'єв подав у НАБУ й Офіс генпрокурора заяви щодо обставин викрадення Чауса

"Не помиляється той, хто не робить. Наші спецслужби 25 років навчалися займатися бізнесом. Зрозуміло, що помилки в основній сфері діяльності запрограмовані. Але не можна з водою вихлюпувати дитину. Де вже тут шукати гідний вихід із ситуації? Ну, точно не в гонитві за сенсаціями", - додав Яременко.

У відповідь, Юрій Бутусов нагадав про провал спецоперації щодо "вагнерівців" і зазначив, що влада не робить ніяких висновків з допущених провалів і роблять нові, як у Молдові. Він нагадав "слугам народу" про обіцянку створити в Раді слідчу комісію щодо вагнергейту.

"Керівництво країни здійснило державну зраду і передало іноземній державі спецоперацію із захоплення 28 російських терористів, які вбивали наших з Вами співвітчизників, Ваших виборців. Провалили самі, хоча спецоперацію робили разом зі спецслужбами НАТО. Ви самі та Ваша партія, керівництво спецслужб та правоохоронних органів, разом із президентом, замість законного розслідування, замовчуєте цей ганебний злочин. Це було б неможливо в жодній демократичній країні, де існує демократичний контроль, а президент підзвітний парламенту. Де спецслужби та правоохоронці захищають закон, а не своїх друзів та кумів. Де поважають наших союзників по НАТО, яких зрадили так само. Тому раджу усім ображеним моєю статтею професіоналам у владі показати свій професіоналізм передусім там, де від вас цього вимагає закон та обов'язок, та створити Слідчу комісію щодо вагнергейту, про яку Слуги народу обіцяють вже сім місяців. Хіба професіоналізм - це бездумне та ганебне для держави замовчання усіх провалів Офісу президента? Це безвідповідальність, і мені дійсно соромно, що за провали доводиться писати мені, і жоден професіонал у владі та у правлячій партії боїться хоча б щось зробити для виправлення ситуації. Не роблячи висновків з провалів - створюють нові, що і демонструє ситуація в Молдові", - відповів Яременку Бутусов.

Також читайте: Парламент Молдови створив комісію з розслідування обставин викрадення Чауса

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ повідомив, що Молдова вважає, що вивезення судді-втікача Чауса здійснювалося на машині військового аташе України Сметанюка.

Нагадаємо, що 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Детальніше про ситуацію з суддею Чаусом читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Викрадення судді Чауса співробітниками ГУР МО: скандал у Молдові задля дискредитації Бурби і вагнергейту".