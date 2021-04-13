На позачерговому засіданні комісії Україна-НАТО обговорять запровадження нових санкцій проти Росії, - Єнін
Через стягування військ РФ до кордонів України відбудеться засідання комісії Україна-НАТО. На ньому планують обговорити, зокрема, санкції проти Російської Федерації.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Водночас, за його словами, Україна очікує від Заходу підтримку.
"Ми очікуємо від наших трансатлантичних партнерів відповіді, які кроки можуть бути здійснені у випадку, якщо Росія не дослухається до політичних закликів припинити загострення. Які санкції готові будуть наші партнери запровадити", - заявив він.
Нагадаємо, 26 березня унаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.
Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.
Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів Збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.
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На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.
Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.
8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.
Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.
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