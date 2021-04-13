Радник Зеленського Устенко пояснив, у чому мета податкової амністії: "Ми починаємо життя з чистого аркуша"
У податкової амністії в Україні було кілька основних цілей. При цьому повернення грошей з-за кордону - це не ключовий пріоритет.
Про це радник президента України з питань економіки Олег Устенко сказав в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Основний мотиватор швидше неекономічного характеру. Це те, про що говорив президент: ми починаємо життя з чистого аркуша, задекларували, у кого що є, і далі рухаємося. Тут більше йдеться про повернення довіри", - сказав Устенко.
За його словами, ще один важливий момент - завести гроші в економіку. "Якщо вони десь заховані, вони можуть працювати, а можуть і не працювати. Думаю, частіше - ні, особливо якщо мова про населення, яке отримувало доходи в конверті та не сплачувало податки", - додав він.
Крім того, він зазначив мотив міжнародного контролю. "І хоча це було давно, подібна увага і контроль буде наростати. Україна приєдналась до великої кількості міжнародного регулювання, яке стосується саме цієї сфери. Обмін інформацією вже активізувався і його буде ще більше", - розповів Устенко.
"І на останнє місце я б поставив мотив по збору коштів до держбюджету. Це далеко не ключове в цій історії. Розраховувати на якісь чіткі суми не можна, давати оцінки скільки це буде досить складно", - підсумував радник Зеленського.
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Сами себя амнистировали.
легализовать награбленное за 2 года.. а потом.. снова грабить и легализовать.
638 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ банда зелених мародерів повісила боргів на Україну за минулий рік.
Вам не почулося.
638 000 000 000 грн.
❗
Вдумайтеся в цю цифру.
22,72 мільярди доларів. Це абсолютний рекорд за всі роки незалежності.
Это амнистия для ворья...
****** на воротник
сколько раз ?
Для нормальной жизни нужно закрыть вопрос с париватизационными сертификатами, которые породили миллионы фальшивых акционеров и отсутствие нормального акционерного капитала!
Якщо Кучма створив мафіозно-олігархічну систему влади, то ці намагаються узаконити та відбілити крадіїв та хабарників. Ось така вона - епоха після кінця бідності...
Вас паскуд усіх обнуліть треба шоб уже все можна було начать з чистого ліста.
Ось де гроші і достояніє України у ваших кишенях та кишенях олігархата: https://www.youtube.com/watch?v=qcWpHlurtYI
А остальные Лохи?
А те, кто платил и подоходный , ЕСВ, НДС, на прибыль, т.е. по 40-50% налогами будут ДУРАЧКАМИ)))