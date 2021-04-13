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Новини
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Радник Зеленського Устенко пояснив, у чому мета податкової амністії: "Ми починаємо життя з чистого аркуша"

Радник Зеленського Устенко пояснив, у чому мета податкової амністії:

У податкової амністії в Україні було кілька основних цілей. При цьому повернення грошей з-за кордону - це не ключовий пріоритет.

Про це радник президента України з питань економіки Олег Устенко сказав в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Основний мотиватор швидше неекономічного характеру. Це те, про що говорив президент: ми починаємо життя з чистого аркуша, задекларували, у кого що є, і далі рухаємося. Тут більше йдеться про повернення довіри", - сказав Устенко.

За його словами, ще один важливий момент - завести гроші в економіку. "Якщо вони десь заховані, вони можуть працювати, а можуть і не працювати. Думаю, частіше - ні, особливо якщо мова про населення, яке отримувало доходи в конверті та не сплачувало податки", - додав він.

Крім того, він зазначив мотив міжнародного контролю. "І хоча це було давно, подібна увага і контроль буде наростати. Україна приєдналась до великої кількості міжнародного регулювання, яке стосується саме цієї сфери. Обмін інформацією вже активізувався і його буде ще більше", - розповів Устенко.

Також читайте: Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про податкову амністію

"І на останнє місце я б поставив мотив по збору коштів до держбюджету. Це далеко не ключове в цій історії. Розраховувати на якісь чіткі суми не можна, давати оцінки скільки це буде досить складно", - підсумував радник Зеленського.

Автор: 

амністія (195) Зеленський Володимир (24275) податки (3878) Устенко Олег (70)


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Топ коментарі
+15
Це амністія хабарників та мародерів,які обікрали Україну,а тепер стануть безневиними як немовля?
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13.04.2021 09:57
+14
бандіт ахмєтов і афєріст каломойській починають жить с чістого ліста.
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13.04.2021 09:57
+10
Что бы задекларировать то что есть...надо это иметь...а у 99% населения Украины декларировать нечего...от слова совсем.....
Это амнистия для ворья...
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13.04.2021 10:01
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Мы это кто?
Сами себя амнистировали.
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13.04.2021 09:55 Відповісти
- ну, словом, все были бы чрезвычайно удивлены, если б узнали, что Александр Иванович Корейко, смиреннейший из конторщиков, еще только час назад перетаскивал с одного вокзала на другой чемодан, в котором лежали десять миллионов рублей в иностранной валюте и советских денежных знаках.(с)
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13.04.2021 12:32 Відповісти
вова-шмаркля и Ко хотят начать грабить "с чистого листа"...
легализовать награбленное за 2 года.. а потом.. снова грабить и легализовать.

638 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ банда зелених мародерів повісила боргів на Україну за минулий рік.
Вам не почулося.
638 000 000 000 грн.

Вдумайтеся в цю цифру.
22,72 мільярди доларів. Це абсолютний рекорд за всі роки незалежності.
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13.04.2021 12:54 Відповісти
бандіт ахмєтов і афєріст каломойській починають жить с чістого ліста.
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13.04.2021 09:57 Відповісти
Для того ж вони і пропхнули і владу зелень.
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13.04.2021 10:01 Відповісти
Ага. Так само, як і армія мусорів, суддів, прокурорів, СБУшників, чиновників і т.п. Вони ночами не сплять - докори сумління їх мучають - все думають, як би так почати життя з чистого листа, перестати красти, брати хабарі і т.п. Якщо люди гнилі і їх не карають, - хєр вони зміняться. Єдина мета це формальна легалізація накраденого перед західними країнами - щоб можна було не таїтися і купувати на заході нерухомість тощо. Тому що там якраз питають - звідки гроші. А тут вони зразу такі - "ось, у нас все ок, все задекларовано".
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13.04.2021 10:39 Відповісти
Це амністія хабарників та мародерів,які обікрали Україну,а тепер стануть безневиними як немовля?
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13.04.2021 09:57 Відповісти
так був кінець епохи брехні. Забув?
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13.04.2021 10:05 Відповісти
обнуленці по-зеленому
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13.04.2021 09:57 Відповісти
Вже були амністії. І шо? Недоумки все хочуть починати з чістого ліста, а що було до них це ніщітаіцца.
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13.04.2021 09:59 Відповісти
Что бы задекларировать то что есть...надо это иметь...а у 99% населения Украины декларировать нечего...от слова совсем.....
Это амнистия для ворья...
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13.04.2021 10:01 Відповісти
Радник Зеленського Устенко пояснив, у чому мета податкової амністії: "Ми починаємо життя з чистого аркуша" - Цензор.НЕТ 6340
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13.04.2021 11:11 Відповісти
Это амнистированные-то начнут жизнь с чистого листа?
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13.04.2021 10:01 Відповісти
Теперь Беня может с чистой совестью нимб надеть
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13.04.2021 10:02 Відповісти
беня уже давно деревянный макинтош примерял..
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13.04.2021 12:26 Відповісти
У шмаркли не те фаберже чтобы что-то сделать с ворами. Он только умеет лизать и гладить.
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13.04.2021 10:02 Відповісти
в США не было и нет никаких налоговых амнистий, украл, не заплатил налогов, сел с конфискацией, имущество все пустили с молотка... и все прекрасное работает...
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13.04.2021 10:03 Відповісти
А ми? Пішли вже суки табунами з перевірками...
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13.04.2021 10:03 Відповісти
кто будет куда чего заводить ?
****** на воротник
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13.04.2021 10:06 Відповісти
а всем можно испортить чистый лист ?
сколько раз ?
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13.04.2021 10:07 Відповісти
и статью читать не приходится!!(оглавления хватает!!) что дают понять лохторату!!ещё разок наворуемся!!и снова с нового листа начнём!!(и так далее по кругу!!)коррупция нонче такая!! совсем скользкой и изворотливой стала!!
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13.04.2021 10:09 Відповісти
Вот для этого и создали криворожское ЗЕнедоразумение. Теперь все украденное у народа закрепляется в собственности олигархов на законодательном уровне. Поздравляю зебобиков, на этот раз вы сделали сами себя, кретины.
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13.04.2021 10:11 Відповісти
в смысле? а все что было до то уже не считается и было понарошку? вагоны налички у слуг задекларированны и типа теперь все законно?)
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13.04.2021 10:13 Відповісти
Возврат денег из-за рубежа????? На кого это рассчитано????? Кто адекватно мыслящий поверит в то что после амнистии взятки, откаты, распиленные бюджетные средства или неуплаченные налоги, которые спокойно лежат в офшорах или на счетах в европейских банках, вернутся в Украину???
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13.04.2021 10:15 Відповісти
Ха-ха-ха))))))))
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13.04.2021 10:19 Відповісти
Ну вы понятно ...а мы ???
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13.04.2021 10:24 Відповісти
Радник Зеленського Устенко пояснив, у чому мета податкової амністії: "Ми починаємо життя з чистого аркуша" - Цензор.НЕТ 8449
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13.04.2021 10:26 Відповісти
ВСего два варианта у ситуации...1.Реально за дураков всех держат... 2. САми дураки.
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13.04.2021 10:28 Відповісти
Это - ПОЛУМЕРЫ !!!!
Для нормальной жизни нужно закрыть вопрос с париватизационными сертификатами, которые породили миллионы фальшивых акционеров и отсутствие нормального акционерного капитала!
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13.04.2021 10:30 Відповісти
Теперь они не коррупционеры, а успешные инвесторы. Как оказалось давным давно накупили биткоинов и теперь задекларировали их на 75 млрд гривен. Шаг и мат всем! Не прикопаться.
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13.04.2021 10:30 Відповісти
Они накрали, а нам жить с чистого листа, голым и босым?
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13.04.2021 10:32 Відповісти
Чистий аркуш можливо для малого та частково бізнесу, але всі інші, тобто олігархат і великий бізнес, чиновники, судді, прокурори та їх родичі до відповіді! Питання повинні ставити дуже жорстко, бо ми після кожного президентського і депутатського термінів будемо відкривати чистий аркуш.
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13.04.2021 10:34 Відповісти
Твари вы конченые. Этим законом вы даете возможность ворюгам и коррупционерам всего лишь за 5% легитимизировать награбленное. А люди, которые держат наличные дома на черный день этого сделать не смогут, т. к. наличные по этому закону не декларируются.
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13.04.2021 10:34 Відповісти
Зазвичай спочатку повертають крадене, а вже потім починають "жити з чистого аркушу" - якщо не дадуть реальний тюрений строк. Або починають "жити з чистого аркушу" вже після відбуття тюремного строку. А такі "ідейки", як ото вішає на вуха лохам пан радник, це чисте намагання уникнути покарання за хабар.
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13.04.2021 10:35 Відповісти
Амнистия по зе!ле, это когда украл, задекларировал и тебе оставляют украденое (чисто из благодарности за то, что ты его задекларировал). А! И это всё оказывается восстанавливает доверие. Доверие к вору, который не понес наказания. Доверие населения в вору который его (население) обокрад, и ему за это ничего и он дальше пользуется украденным и к государству, которое его широким щедрым жестом щедро простило... Избирателей зе!ли обо... обписяли и ещё не раз это сделают.
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13.04.2021 13:00 Відповісти
А звідкиля ті "незадекларовані" статки взялися будуть перевіряти? Чи будуть, але не у всіх?
Якщо Кучма створив мафіозно-олігархічну систему влади, то ці намагаються узаконити та відбілити крадіїв та хабарників. Ось така вона - епоха після кінця бідності...
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13.04.2021 10:35 Відповісти
ИНтересно: какой остров купит зеля после президенства ? мадагаскар ? или Гренландию потянет ?
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13.04.2021 10:36 Відповісти
Скоріше Малая земля...
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13.04.2021 10:46 Відповісти
НАм, боюсь, даже не прдставить сколько всё ворьё страны могло откатить на открытый в Катаре счёт за эту амнистию...
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13.04.2021 11:28 Відповісти
Страна зеленых помидоров, тьфу, идиотов
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13.04.2021 10:40 Відповісти
Та да. Злочин у вигляді приховування в декларації поїздки до Оману він вже собі декриміналізував, тепер і офшори, що з Бєнєю на пару мутили, потрібно для себе "з чистого аркушу" почати...
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13.04.2021 10:46 Відповісти
Не хило устроился ослина оманская...., наворовал, сам себе всё простил и начал жить с чистого листа..!? Нет , жидёныш, так не бывает.., за всё надо будет ответить.
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13.04.2021 10:47 Відповісти
********* бала квартальні підараси і починають з чистого аркушу!
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13.04.2021 10:51 Відповісти
"...советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко - завести деньги в экономику. "Если они где-то спрятаны, они могут работать, а могут и не работать...."

Вас паскуд усіх обнуліть треба шоб уже все можна було начать з чистого ліста.
Ось де гроші і достояніє України у ваших кишенях та кишенях олігархата: https://www.youtube.com/watch?v=qcWpHlurtYI
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13.04.2021 11:01 Відповісти
"починаємо життя з чистого аркуша" - это значит кому должен всем прощаю.Джерело: https://censor.net/ua/n3259303
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13.04.2021 11:36 Відповісти
И так до следующей"амнистии". Так и будут воровать от амнистии до амнистии.
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13.04.2021 12:05 Відповісти
При таких дураках в руководстве, ни каких чистых листов не хватит.
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13.04.2021 12:22 Відповісти
Вони починають життя - Лайно!!!
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13.04.2021 12:24 Відповісти
Амнистия грабьте все потом будем возвращать доверие сам награбил наверное власть никогда не нажрёться если для них не будет вышки
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13.04.2021 12:27 Відповісти
Амнистия грабьте все потом будем возвращать доверие сам награбил наверное власть никогда не нажрёться если для них не будет вышки
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13.04.2021 12:32 Відповісти
И отмывать украденное не нужно, что характерно. "Барига" Порошенко этого не сделал, а "народный президент" зе!ля - да. Чтошь... Пусть нарот смотрит и учится правде жизни...
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13.04.2021 12:54 Відповісти
только у всех разная чистота. у кого то этот лист запачкан несколькими миллиардами, а у кого то долгом за коммуналку...
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13.04.2021 13:21 Відповісти
Украл, убил, ограбил, "наколядовал" - герой!
А остальные Лохи?
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13.04.2021 15:32 Відповісти
Т.е.зеленый осел с шефирами и кампашкой 20 лет НЕ ПЛАТИЛИ налоги Украине и теперь за 5% они станут херувимами)))
А те, кто платил и подоходный , ЕСВ, НДС, на прибыль, т.е. по 40-50% налогами будут ДУРАЧКАМИ)))
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13.04.2021 23:08 Відповісти
 
 