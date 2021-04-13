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Новини Коронавірус і карантин
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Пандемія далека від завершення. Захворюваність на COVID-19 зростає протягом 7 тижнів, попри вакцинацію, - ВООЗ

Пандемія далека від завершення. Захворюваність на COVID-19 зростає протягом 7 тижнів, попри вакцинацію, - ВООЗ

Кількість хворих на коронавірус у світі зростає сьомий тиждень поспіль, попри більш ніж 780 мільйонів доз введених вакцин.

Водночас у ВООЗ вважають, що пандемію можна взяти під контроль за кілька місяців, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, зросли також показники смертності внаслідок коронавірусної хвороби.

"Протягом семи тижнів ми спостерігаємо зростання випадків захворювання, смертність зростає четвертий тиждень поспіль. У деяких країнах Азії та Близького Сходу спостерігається значне зростання захворюваності", - сказав генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

За словами глави ВООЗ, пандемія коронавірусу ще далека від завершення, але її можна взяти під контроль за кілька місяців за допомогою карантинних заходів.

"Зниження кількості випадків і смертей протягом перших двох місяців року показує, що вірус і його штами можна зупинити", - додав він.

Читайте: Вже понад 100 країн світу отримали вакцини за програмою COVAX, - ВООЗ

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) Гебреєсус Тедроса Адханом (166) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Вакцинація до сраки.
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13.04.2021 10:03
+3
Все это продлится минимум три года, как впрочем изначально предупреждали специалисты ( пока по факту год) , и то при либо 1) ослаблении самого вируса 2) либо создании настоящей действенной вакцины, при том что вирус не будет так быстро мутировать, и проведения массовой вакцинации этим препаратом. - Как мы видим надежды на устойчивый и массовый иммунитет пока не оправдываются. Болеют и провакцинированные и уже ранее переболевшие ( и это и есть самый большой вызов и проблема), и это я умолчал о побочных эффектах и активизации попутных заболеваний у переболевших ковидом. В общем как на пока человеческая популяция проигрывает войну вирусу в схватке " кто в доме хозяин".
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13.04.2021 10:22
+2
ВСЕМ сидеть по домам ,пить горилку с перцем и закусывать салом с чесноком , вирус побродит-побродит ,увидит что нема никого да и уйдёт себе восвояси ...
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13.04.2021 10:23
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при ідіоті стіпашкі в медицині все буде тільки гірше.
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13.04.2021 09:58 Відповісти
Вакцинація до сраки.
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13.04.2021 10:03 Відповісти
Туда тоже можно.
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13.04.2021 18:24 Відповісти
зо добу необхідно робити не менше 50 тисяч щеплень. А дві тисячі за добу це профанація
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13.04.2021 10:11 Відповісти
Все это продлится минимум три года, как впрочем изначально предупреждали специалисты ( пока по факту год) , и то при либо 1) ослаблении самого вируса 2) либо создании настоящей действенной вакцины, при том что вирус не будет так быстро мутировать, и проведения массовой вакцинации этим препаратом. - Как мы видим надежды на устойчивый и массовый иммунитет пока не оправдываются. Болеют и провакцинированные и уже ранее переболевшие ( и это и есть самый большой вызов и проблема), и это я умолчал о побочных эффектах и активизации попутных заболеваний у переболевших ковидом. В общем как на пока человеческая популяция проигрывает войну вирусу в схватке " кто в доме хозяин".
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13.04.2021 10:22 Відповісти
ВСЕМ сидеть по домам ,пить горилку с перцем и закусывать салом с чесноком , вирус побродит-побродит ,увидит что нема никого да и уйдёт себе восвояси ...
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13.04.2021 10:23 Відповісти
Вакцинация о которой так долго пи-дел тот самый ВОЗ свершилась, а воз и ныне там. Если ковид не испугался вакцины попробуйте делать клизьму с дустом.
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13.04.2021 12:16 Відповісти
Не предлагайте, а то и в правду возьмут на вооружение
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13.04.2021 12:28 Відповісти
Нескучный Вы пациент у Вашего семейного доктора...
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13.04.2021 18:26 Відповісти
Искал я этого дохтуря у себя на Х-ю, Вы знаете так и не нашёл. Ну да наХ он и нужен, он же не лечит, а калечит.
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14.04.2021 10:17 Відповісти
растёт заболеваемость во всём мире.
А виноват Зе. Да. Инфа 100%.
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13.04.2021 15:52 Відповісти
 
 