Пандемія далека від завершення. Захворюваність на COVID-19 зростає протягом 7 тижнів, попри вакцинацію, - ВООЗ

Кількість хворих на коронавірус у світі зростає сьомий тиждень поспіль, попри більш ніж 780 мільйонів доз введених вакцин.

Водночас у ВООЗ вважають, що пандемію можна взяти під контроль за кілька місяців, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, зросли також показники смертності внаслідок коронавірусної хвороби.

"Протягом семи тижнів ми спостерігаємо зростання випадків захворювання, смертність зростає четвертий тиждень поспіль. У деяких країнах Азії та Близького Сходу спостерігається значне зростання захворюваності", - сказав генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

За словами глави ВООЗ, пандемія коронавірусу ще далека від завершення, але її можна взяти під контроль за кілька місяців за допомогою карантинних заходів.

"Зниження кількості випадків і смертей протягом перших двох місяців року показує, що вірус і його штами можна зупинити", - додав він.

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