За добу в Києві від COVID-19 померли 42 людини, одужали - 605, виявили 1 503 випадки, - Кличко

У столиці з діагнозом COVID-19 за минулу добу було госпіталізовано 146 пацієнтів, а 491 - з підозрою на коронавірус.

Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за минулу добу виявили 1 503 підтверджені випадки захворювання на коронавірус (всього з початку пандемії - 178 609).

Серед захворілих 851 жінка віком від 18 до 95 років, 591 чоловік від 18 до 92 років, 29 дівчаток від 6 місяців до 17 років і 32 хлопчики від 6 місяців до 17 років

Крім того, від коронавірусу за добу померли 42 особи (всього 3 974 летальні випадки з початку пандемії).

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146 пацієнтів були госпіталізованих з діагнозом коронавірус, а 491 - з підозрою на COVID-19 і пневмонією.

Водночас 605 осіб побороли коронавірус (загалом 111 821 видужали).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (378), Дніпровському (250) і в Деснянському (160).