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Довибори в Раду на Прикарпатті: ЦВК чекає рішення судів - можуть вплинути на результати

Довибори в Раду на Прикарпатті: ЦВК чекає рішення судів - можуть вплинути на результати

5 квітня ЦВК отримала протокол від ОВК округу №87 для подальшої обробки. Під час перевірки протоколу надійшли судові рішення щодо цієї ОВК. Усі вони можуть вплинути на підсумки голосування.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі в судах ще перебувають апеляційні скарги на рішення суду першої інстанції у трьох справах. Результати розгляду цих скарг мають бути завтра, 13 квітня. Отже, Комісія поки не може встановити результати виборів в цьому окрузі. Тож ЦВК зобов'язала ОВК округу №87 скласти уточнений протокол про підсумки голосування", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Довибори в Раду на Прикарпатті: Суд не скасовував протокол ОВК, а визнав протиправними дані у двох дільницях, - "слуга народу" Корнієнко

Голова ЦВК Олег Діденко зазначив, що з виборами на Франківщині склалися 2 ситуації: голосування на окремих виборчих дільницях суд визнав недійсним, водночас залишив чинним рішення про повторний підрахунок голосів. В такому випадку ОВК має скласти протокол про повторний підрахунок, а ці відомості внести до підсумкового уточненого протоколу; суд скасував рішення про повторний підрахунок голосів. Тож ОВК повинна взяти за основу первинний протокол ДВК та внести його відомості до підсумкового уточненого протоколу.

Довибори в Раду на Прикарпатті: ЦВК чекає рішення судів - можуть вплинути на результати 01
Довибори в Раду на Прикарпатті: ЦВК чекає рішення судів - можуть вплинути на результати 02

Раніше кандидат у народні депутати в цьому ж окрузі Олександр Шевченко повідомив, що Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправним протокол окружної виборчої комісії (ОВК) про встановлення підсумків голосування на окрузі №87. У "Слузі народу" уточнили, що суд не скасовував протокол ОВК, а визнав протиправними дані щодо двох дільниць.

Як повідомлялося, за результатами обробки 100% дільничних протоколів на 117 дільницях округу перемогу на довиборах в Раду на окрузі №87 в Івано-Франківській області здобув кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк. На другому місці залишається представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце посідає представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський (28,86%).

Автор: 

ВР (15027) вибори (6718) виборчком (69) суд (11734) ЦВК (1177) Івано-Франківська область (957)


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а может просто назначить верастюка депутатом "решением РНБО"?
А несогласным санкции? А то выборы какие-то, суды...
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13.04.2021 10:17 Відповісти
Не, рифирендумом!
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13.04.2021 10:19 Відповісти
Для чого взагалі проводити ці вибори? Вже ж все йде до того, щоб дармоїдів залишилось 300 штук. От нехай поки єстєствєнним отбором сокращаюЦА.
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13.04.2021 10:57 Відповісти
Затвердять Васю. До гадалки не ходи.
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13.04.2021 10:22 Відповісти
Довыборы в Раду на Прикарпатье: ЦИК ждет решения судов - могут повлиять на результаты - Цензор.НЕТ 7310
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13.04.2021 10:24 Відповісти
Такое впечатление, что действительно выборы надо отменить и просто назначить "победителя" решением президента. Естественно, от президенсткой партии. И такого, который будет простой марионеткой, подымающей руку по команде свыше (совсем, как в сериале "Вечернего квартала", где депутатами были деревянные чурбаны - Зеленскому напомнить о его кино?)_
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13.04.2021 10:30 Відповісти
Навіть і не знаю хто з них кращий, мордоворот який долучився до українофобів - капітулянтів к антиукраїнським слугам кремля, або корупціонер з прокремлівської політсили міжнародного бандита афериста коломоя ?
Краще призначили б повторні вибори інакше в зРаду в якій і так переважна більшість ворожих України депутатів додасться до них ще один недруг України.
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13.04.2021 11:02 Відповісти
 
 