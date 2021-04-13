Довибори в Раду на Прикарпатті: ЦВК чекає рішення судів - можуть вплинути на результати

5 квітня ЦВК отримала протокол від ОВК округу №87 для подальшої обробки. Під час перевірки протоколу надійшли судові рішення щодо цієї ОВК. Усі вони можуть вплинути на підсумки голосування.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі в судах ще перебувають апеляційні скарги на рішення суду першої інстанції у трьох справах. Результати розгляду цих скарг мають бути завтра, 13 квітня. Отже, Комісія поки не може встановити результати виборів в цьому окрузі. Тож ЦВК зобов'язала ОВК округу №87 скласти уточнений протокол про підсумки голосування", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Довибори в Раду на Прикарпатті: Суд не скасовував протокол ОВК, а визнав протиправними дані у двох дільницях, - "слуга народу" Корнієнко

Голова ЦВК Олег Діденко зазначив, що з виборами на Франківщині склалися 2 ситуації: голосування на окремих виборчих дільницях суд визнав недійсним, водночас залишив чинним рішення про повторний підрахунок голосів. В такому випадку ОВК має скласти протокол про повторний підрахунок, а ці відомості внести до підсумкового уточненого протоколу; суд скасував рішення про повторний підрахунок голосів. Тож ОВК повинна взяти за основу первинний протокол ДВК та внести його відомості до підсумкового уточненого протоколу.





Раніше кандидат у народні депутати в цьому ж окрузі Олександр Шевченко повідомив, що Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправним протокол окружної виборчої комісії (ОВК) про встановлення підсумків голосування на окрузі №87. У "Слузі народу" уточнили, що суд не скасовував протокол ОВК, а визнав протиправними дані щодо двох дільниць.

Як повідомлялося, за результатами обробки 100% дільничних протоколів на 117 дільницях округу перемогу на довиборах в Раду на окрузі №87 в Івано-Франківській області здобув кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк. На другому місці залишається представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце посідає представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський (28,86%).