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Новини
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11 українок, затриманих за голу фотосесію в Дубаї, депортували, одна захворіла на COVID-19 і повернеться після одужання, - МЗС

11 українок, затриманих за голу фотосесію в Дубаї, депортували, одна захворіла на COVID-19 і повернеться після одужання, - МЗС

З Об'єднаних Арабських Еміратів увечері 12 квітня депортували 11 із 12 українок за участь у відвертій фотосесії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Учора ввечері влада ОАЕ депортувала одинадцять громадянок України, яких раніше затримали в Дубаї за участь у відвертій фотосесії. Інша українка, у якої було діагностовано COVID-19, буде депортована після одужання", - зазначив він.

За його словами, всій групі заборонили подальший в'їзд на територію ОАЕ.

"Завдяки зусиллям консульства України в Дубаї громадянки отримали мінімальне з можливих покарань", - наголосив Ніколенко.

Речник МЗС нагадав, що, крім депортації, їм загрожували чималий штраф та ув'язнення терміном до шести місяців

"Для безпечних подорожей за кордон закликаємо громадян України суворо дотримуватися законодавства і правил поведінки в країнах перебування", - додав він.

Нагадаємо, поліція Дубая 3 квітня затримала групу осіб за порушення норм суспільної моралі, серед яких, за попередньою інформацією, було одинадцять громадянок України. Жінки були заарештовані за позування оголеними на балконі висотної будівлі в курортному районі Дубая. Пізніше виявилося, що серед затриманих - не 11, а 12 громадянок України. Їх відвідав український консул. 6 квітня стало відомо, що дівчат депортують з ОАЕ.

Автор: 

Дубай (75) ОАЕ (341) українці (2547) модель (18)


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Топ коментарі
+6
Шейх, что с ними делать?
- Депортировать
Что, всех?
Хорошо, одну самую красивую оставить, но потом депортировать
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13.04.2021 10:28
+6
Потому что россиянки страшные, как атомная война.
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13.04.2021 10:45
+5
Оставили одну за всех отрабатывать.
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13.04.2021 10:26
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Оставили одну за всех отрабатывать.
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13.04.2021 10:26 Відповісти
Цій повезло, там вилікують, у нас, якщо з ускладненнями то лягай і помирай і гарна срака не поможе
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13.04.2021 11:26 Відповісти
Шейх, что с ними делать?
- Депортировать
Что, всех?
Хорошо, одну самую красивую оставить, но потом депортировать
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13.04.2021 10:28 Відповісти
Самую красивую депортировать?! ок, но только каждому по одному разу!!!
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13.04.2021 10:32 Відповісти
Жаль могилевская с ними не поехала, пришлась бы шейху по душе
11 українок, затриманих за голу фотосесію в Дубаї, депортували, одна захворіла на COVID-19 і повернеться після одужання, - МЗС - Цензор.НЕТ 5772
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13.04.2021 10:37 Відповісти
Лучше отправьте ее физикам-теоретикам, что занимаются черными дырами. Может, кто-то из них решится стать экспериментатором?
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13.04.2021 10:43 Відповісти
Та они на одной оставшейся отыграются.
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13.04.2021 10:28 Відповісти
А 11 других, которые от нее, скорее всего заразились.... Welcom to Ukraina!!!!! Чекаемо!
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13.04.2021 10:29 Відповісти
опять новость про этих ************? Там вон пуйло скоро нападет, а тут такое
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13.04.2021 10:30 Відповісти
Коронавирус пострашнее
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13.04.2021 10:32 Відповісти
А с чего взяли что они голые? Жопы вон каким-то ковром прикрыты. Игде взять оригинал посмотреть?
11 украинок, задержанных за голую фотосессию в Дубае, депортировали, одна заболела COVID-19 и вернется после выздоровления, - МИД - Цензор.НЕТ 905
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13.04.2021 10:33 Відповісти
нашел)
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13.04.2021 10:35 Відповісти
Когда-то женщина, которую я бесконечно уважаю - Раневская, на собрании театра, по поводу двух педиков, сказала: "Я не хочу распоряжаться их задницами", и ушла. Так и я не хочу распоряжаться этими боди. Их дело. Мозгов Бог не дал, но дал тело. Юзай)))
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13.04.2021 10:46 Відповісти
тут їх взагалі 15 а не 11
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13.04.2021 10:35 Відповісти
Люди гибнут за металл. Хотя люди ли? НО мне их жаль, не более, и проституток не осуждаю. Самая древняя профессия. Было дело... та ладно, шалил)))
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13.04.2021 10:40 Відповісти
Держи без "ковра"
11 українок, затриманих за голу фотосесію в Дубаї, депортували, одна захворіла на COVID-19 і повернеться після одужання, - МЗС - Цензор.НЕТ 8498
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13.04.2021 10:47 Відповісти
Их вычислили по гудению, когда ветерок подул...
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13.04.2021 11:08 Відповісти
в інторнєті є фото з середини номера, форма одягу така сама але поза раком...
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13.04.2021 12:17 Відповісти
Напомнило старый анекдот
Сидит бабулька на лавочке возле дома, напротив присаживается молодая деваха. Вся из себя... мини-юбка "по самое небалуйся" все наружу, трусиков нет... бабуля посмотрела на это и говорит:
- Милая, ее надо мыть, а не проветривать!
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13.04.2021 13:57 Відповісти
На венерические заболевания их проверьте заодно
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13.04.2021 10:32 Відповісти
Надо было всех оставить отрабатывать своими "ЗВЕЗДАМИ" штрафы.
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13.04.2021 10:32 Відповісти
Дуже цікаво. Дякую.
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13.04.2021 10:33 Відповісти
бубочка борт №1 выслал?
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13.04.2021 10:39 Відповісти
Почему-то задержали только украинок.

11 українок, затриманих за голу фотосесію в Дубаї, депортували, одна захворіла на COVID-19 і повернеться після одужання, - МЗС - Цензор.НЕТ 7980
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13.04.2021 10:41 Відповісти
Потому что россиянки страшные, как атомная война.
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13.04.2021 10:45 Відповісти
АльоНушкі?)
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13.04.2021 10:56 Відповісти
Много смелых ученых пытались написать диссертацию "Страхойо*ищность российских баб как источник российского алкоголизма", но спивались во время изучения материала.
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13.04.2021 11:06 Відповісти
Хорошо хоть не СПИДОМ. заболела. Ну вот и на кой Украине нужно было за них вписываться. Знали что делали, знали о традициях страны, веры, не кто насильно не принуждал., делали все осознанно. А как известно за все нужно платить.
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13.04.2021 10:42 Відповісти
навіщо викидати те, що ще можна використати за призначенням?
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13.04.2021 10:46 Відповісти
12 шльондр оушена
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13.04.2021 10:43 Відповісти
Позорище України ! Жодна з них не розмовляє Українською мовою , в літаку ці курви ще й напилися шампанського і матюкалися як шльондри... діставали стюардес : " девочка, шампанского нам принеси мы домой летим.." одним словом курви плять , а їх тут по всім новинам піарять ...
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13.04.2021 10:59 Відповісти
"Благодаря усилиям консульства Украины в Дубае гражданки получили минимальное из возможных наказаний",...Велика перемога консульства...Вітаю вас друзі..Нам є чим пишатись!!! Цікаво яку ще корисну роботу виконує наше консульство..Хоча це громадяни нашої держави і їх протрібно захищати, але закони ще ніхто не відміняв..Всипати б цим шльондрам за таку рекламу нашій державі..Нехай би платили штрафи і сиділи ще пів року в тюрмі....

P.S будь ласка поіменний список дівчаток, щоб батьки гордились своїми нащадками...
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13.04.2021 11:03 Відповісти
Ждем когда консул женится на одной поди уже выбрал
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13.04.2021 12:22 Відповісти
ну этот же женился на телке с собачкой, даже жену бросил. Хотя сейчас в их семье нормальная только собашка
11 українок, затриманих за голу фотосесію в Дубаї, депортували, одна захворіла на COVID-19 і повернеться після одужання, - МЗС - Цензор.НЕТ 8165
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13.04.2021 13:56 Відповісти
Консул нищеброд на фоне тех арабов, что пялились в окна небоскр ****.
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13.04.2021 14:44 Відповісти
Одна осталась подработать.
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13.04.2021 14:43 Відповісти
Ну зачем? Пусть бы там 6 месяцев посидели ,подумали как это не уважать законы государства куда вы приехали.Это вам не Украина где вы привыкли голыми жопами щеголять.....
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13.04.2021 15:03 Відповісти
 
 