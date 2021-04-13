11 українок, затриманих за голу фотосесію в Дубаї, депортували, одна захворіла на COVID-19 і повернеться після одужання, - МЗС

З Об'єднаних Арабських Еміратів увечері 12 квітня депортували 11 із 12 українок за участь у відвертій фотосесії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Учора ввечері влада ОАЕ депортувала одинадцять громадянок України, яких раніше затримали в Дубаї за участь у відвертій фотосесії. Інша українка, у якої було діагностовано COVID-19, буде депортована після одужання", - зазначив він.

За його словами, всій групі заборонили подальший в'їзд на територію ОАЕ.

"Завдяки зусиллям консульства України в Дубаї громадянки отримали мінімальне з можливих покарань", - наголосив Ніколенко.

Речник МЗС нагадав, що, крім депортації, їм загрожували чималий штраф та ув'язнення терміном до шести місяців

"Для безпечних подорожей за кордон закликаємо громадян України суворо дотримуватися законодавства і правил поведінки в країнах перебування", - додав він.

Нагадаємо, поліція Дубая 3 квітня затримала групу осіб за порушення норм суспільної моралі, серед яких, за попередньою інформацією, було одинадцять громадянок України. Жінки були заарештовані за позування оголеними на балконі висотної будівлі в курортному районі Дубая. Пізніше виявилося, що серед затриманих - не 11, а 12 громадянок України. Їх відвідав український консул. 6 квітня стало відомо, що дівчат депортують з ОАЕ.