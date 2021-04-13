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Новини
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Мертву дівчинку з гематомами по всьому тілу виявили в одному із соціальних центрів у Дніпрі. Маляті був лише місяць. ФОТО (оновлено)

У вівторок, 13 квітня, в одному із соціальних центрів у Центральному районі Дніпра знайшли мертве тіло місячної дівчинки. По всьому тілу в неї були гематоми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інформатор з місця події.

Тіло дитини знайшли приблизно о 5:30.

Прибувши на місце, медики констатували смерть немовляти і викликали на місце поліцію та судмедекспертів. Встановити точний час смерті поки не вдалося, тіло вже встигло покритися трупними плямами. Наразі на місці працюють слідчі.

За інформацією з особистих джерел, 41-річна мати дівчинки перебувала в стані сильного алкогольного сп'яніння. Попередньо, її затримали. Обставини події з'ясовують правоохоронці.

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Як повідомили в департаменті соціальної політики Дніпровської міськради виданню "Наше Місто", 15 березня в один із соціальних центрів Дніпра надійшла жінка з немовлям. Сім'я перебувала на обліку як така, що опинилася в складних життєвих обставинах. Жінка сумлінно виконувала свої обов'язки як мати: стежила за дитиною, годувала, гуляла на свіжому повітрі.

"О 23:00 12 квітня жінка погодувала свою 1,5-місячну дитину, поклала спати, адміністратор соціального центру це перевірила. У зв'язку з тим, що сім'я перебувала на обліку, за нею був постійний контроль соцпрацівників. О 3 годині ночі адміністратор заглянула в кімнату, жінка і дитина спали. О 5 ранку адміністратор знову перевірила сім'ю, жінка спала, а дитина лежала в неприродній позі. Працівниця соціального центру відразу ж викликала поліцію і швидку", - повідомила начальниця управління-служби у справах для дітей департаменту соціальної політики Дніпровського міської ради Анна Довготько.

На цей момент із жінкою працюють правоохоронні органи, встановлюються причини смерті дитини, ведуться слідчі дії.

Раніше в Дніпрі чоловік побив вагітну співмешканку. Дитина померла в утробі.

Мертву дівчинку з гематомами по всьому тілу виявили в одному із соціальних центрів у Дніпрі. Маляті був лише місяць 01
Мертву дівчинку з гематомами по всьому тілу виявили в одному із соціальних центрів у Дніпрі. Маляті був лише місяць 02

Автор: 

діти (5135) Дніпро (3297) смерть (6777)


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Топ коментарі
+3
Какой ужас.... Боже, прими невинную душу убиенной малышки в свои объятия....
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13.04.2021 10:47
+2
Ну типа, пускай не кричит.... Скоты
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13.04.2021 10:34
+2
Это деградация, вырождение человека, как вида.
Это происходит по всему миру. Больше всего на территории т.наз."святой руси", там деградация норма.
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13.04.2021 10:36
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Это деградация, вырождение человека, как вида.
Это происходит по всему миру. Больше всего на территории т.наз."святой руси", там деградация норма.
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13.04.2021 10:36 Відповісти
не надо рассказывать об какой то деградации, так было всегда и везде,человек по сути то же животное,на протяжении всего существования человечества такие случаи не одиноки, такое происходило,происходит и будет происходить,поучите немного историю и вы все увидите
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13.04.2021 11:00 Відповісти
Чтобы давать такие советы ("знать историю") и поучать других, вам надо быть высоконравственным человеком, тогда сможете увидеть оскотинивание "венца природы".
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13.04.2021 14:48 Відповісти
ты первый...
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13.04.2021 11:29 Відповісти
Ну типа, пускай не кричит.... Скоты
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13.04.2021 10:34 Відповісти
РОман: еще раз- придурок..
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13.04.2021 11:31 Відповісти
А ты тоже готов убивать своих детей? Хотя, откуда они у тебя появятся? Из детдома? Тебя на учет надо ставить. Не пиши мне, ущербный.
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13.04.2021 11:39 Відповісти
Жах!
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13.04.2021 10:42 Відповісти
Какой ужас.... Боже, прими невинную душу убиенной малышки в свои объятия....
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13.04.2021 10:47 Відповісти
НЕ торопитесь с віводами умники... у меня ситуация была схожа, у ребенка стали появляться синяки ОТ ВСЕГО на теле, ВЕЗДЕ. Тромбофилия пурпура- диагноз был (типа- так называется), возникла по срокам после АСДС прививки. После лечения- прошло, тьфу тьфу....но помучались - мама не горюй... Взрослый сейчас, здоров.
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13.04.2021 11:27 Відповісти
 
 