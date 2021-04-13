Мертву дівчинку з гематомами по всьому тілу виявили в одному із соціальних центрів у Дніпрі. Маляті був лише місяць. ФОТО (оновлено)
У вівторок, 13 квітня, в одному із соціальних центрів у Центральному районі Дніпра знайшли мертве тіло місячної дівчинки. По всьому тілу в неї були гематоми.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інформатор з місця події.
Тіло дитини знайшли приблизно о 5:30.
Прибувши на місце, медики констатували смерть немовляти і викликали на місце поліцію та судмедекспертів. Встановити точний час смерті поки не вдалося, тіло вже встигло покритися трупними плямами. Наразі на місці працюють слідчі.
За інформацією з особистих джерел, 41-річна мати дівчинки перебувала в стані сильного алкогольного сп'яніння. Попередньо, її затримали. Обставини події з'ясовують правоохоронці.
Як повідомили в департаменті соціальної політики Дніпровської міськради виданню "Наше Місто", 15 березня в один із соціальних центрів Дніпра надійшла жінка з немовлям. Сім'я перебувала на обліку як така, що опинилася в складних життєвих обставинах. Жінка сумлінно виконувала свої обов'язки як мати: стежила за дитиною, годувала, гуляла на свіжому повітрі.
"О 23:00 12 квітня жінка погодувала свою 1,5-місячну дитину, поклала спати, адміністратор соціального центру це перевірила. У зв'язку з тим, що сім'я перебувала на обліку, за нею був постійний контроль соцпрацівників. О 3 годині ночі адміністратор заглянула в кімнату, жінка і дитина спали. О 5 ранку адміністратор знову перевірила сім'ю, жінка спала, а дитина лежала в неприродній позі. Працівниця соціального центру відразу ж викликала поліцію і швидку", - повідомила начальниця управління-служби у справах для дітей департаменту соціальної політики Дніпровського міської ради Анна Довготько.
На цей момент із жінкою працюють правоохоронні органи, встановлюються причини смерті дитини, ведуться слідчі дії.
Раніше в Дніпрі чоловік побив вагітну співмешканку. Дитина померла в утробі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Это происходит по всему миру. Больше всего на территории т.наз."святой руси", там деградация норма.