Мінреінтеграції працює над створенням системи моніторингу порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України працює над створенням системи моніторингу та документування порушень прав людини і порушень міжнародно-гуманітарного права.

Про це повідомив радник віцепрем'єр-міністра України - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олександр Смирнов під час круглого столу, присвяченого впровадженню принципів перехідного правосуддя як передумови деокупації територій і реінтеграції населення, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

У відомстві зазначили, що моніторинг і документування порушень прав людини та порушень міжнародно-гуманітарного права (МГП) на тимчасово окупованих територіях України є обов’язковою умовою впровадження заходів перехідної юстиції - частини перехідного періоду, а також реалізації політики реінтеграції.

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"Створення реєстру щодо порушення прав людей та реєстру збитків, завданих державі, фізичним та юридичним особам внаслідок збройної агресії Російської федерації, ми плануємо реалізувати шляхом створення єдиної державної системи, яка буде збирати й систематизувати усе. Це і про моніторинг, і про збір інформації, і про аналіз, і про консолідацію цих даних щодо подальшої претензії державі-агресору. Це також і про реалізацію права на правду. Саме створення зараз йде дуже обережно, тому що тема надважлива. Наразі ми працюємо з усіма, хто займається цим вже тривалий час, це і неурядові громадські організації й урядовий сектор, й вже найближчим часом ми вийдемо з презентацією цієї системи, її завданнями та покроковими механізмами", - зазначив Смирнов.

Наприкінці грудня 2020 року Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій завершило розробку проєкту закону "Про державну політику перехідного періоду" і направило на розгляд для надання пропозицій понад 160 респондентам.

Проєкт закону "Про державну політику перехідного періоду" передбачає уніфікацію підходів щодо тимчасово окупованих територій (ТОТ) у Донецькій і Луганській областях та в Криму, інкорпорацію інших законів та приведення до спільного знаменника всього законодавства України, що стосується ТОТ, запровадження елементів перехідної юстиції, окреслення засад відновлення діяльності органів правосуддя на деокупованих територіях.