Хтось може виграти $ 220 млн сьогодні ввечері. Українці можуть поборотися за джекпот Mega Millions США нарівні з американцями! (реклама)
Зі зростанням джекпоту, зростає й інтерес до участі в найпопулярнішій у світі лотерейній грі.
Сьогодні на кону Mega Millions $ 220 мільйонів, і цей джекпот може бути зірваний вже сьогодні ввечері. Дізнайтеся, як взяти участь у тиражі з офіційними білетами з України.
ОСНОВНІ МОМЕНТИ
• Джекпот Мега Мільйонів досяг $ 220 млн, це понад 6,1 мільярдів гривень. Найближчий тираж пройде сьогодні вночі, 13 квітня.
• Перебуваючи в Україні, ви можете офіційно взяти участь в тиражі!
Здається, в ці дні всі хочуть зіграти в лотерею США Mega Millions, і можна зрозуміти чому. Відтоді, як лотерея розіграла рекордний джекпот у розмірі 1,5 мільярда доларів в листопаді 2018 року, ім'я лотереї у всіх на вустах. Якщо ви замислюєтеся про те, щоб взяти участь в лотереї Powerball з України, ви можете купити білети онлайн, абсолютно законно і безпечно.
"Коли ми доходимо до таких розмірів [призу], можливо, що люди, які зазвичай не звертають уваги на лотереї також виявляються в курсі того, що відбувається", прокоментував зрослий в останні тижні попит на білети прессекретар лотереї Мічигану Джейк Харріс.
Як грати в Mega Millions?
Мега Мільйони проводяться в форматі 5/70 + 1/25. Це означає, що для того, щоб виграти головний приз лотереї потрібно вгадати 5 чисел від 1 до 70 плюс один додатковий номер ("Mega Ball") від 1 до 26. Крім джекпоту лотерея також розігрує 8 другорядних призів.
Переможець лотереї отримає неймовірний джекпот, який, на даний момент, становить $ 220 млн, але це не єдиний спосіб стати мільйонером з Mega Millions. Так, виграш другого призу принесе вам хоча б $ 1 млн. У останньому тиражі 9 білетів виграли по 10,000 доларів, вгадавши 4 основні номери і один додатковий. Двоє з них подвоїли свій виграш за допомогою опції "Megaplier", яку ви можете додати за невелику доплату.
Як брати участь у Мега Мільйони з України?
Як відомо, білети Mega Millions продаються тільки в США. Тим не менш, ви можете брати участь в лотереї і з України, купивши офіційні білети онлайн. Зробити це вам допоможе сайт theLotter.com. Заснований в 2002 році сервіс пропонує білети на найбільші тиражі світу.
Прессекретар компанії Адріан Коореманс пояснює, як це працює: "Місцеві агенти theLotter в США куплять білети від вашого імені. За правилами Мега Мільйонів, ви не зобов'язані бути громадянином або резидентом Сполучених Штатів, щоб брати участь в лотереї". Так що вам нема про що турбуватися, гра по інтернету абсолютно законна, і онлайн-учасник має такі ж шанси і права на призи, як і місцеві гравці. Додамо, що сайт не бере комісійних з виграшів. Його послуги оплачуються лише одного разу - в момент замовлення білетів (їх ціна на сайті трохи вище, ніж в офіційних точках продажу).
Щоб купити білети Mega Millions через theLotter, вам треба:
2. Вибрати Мега Мільйони зі списку, що містить приблизно 50 лотерей
3. Заповнити номера (ви можете грати зі своїми номерами, або з випадковими числами)
4. Додати до білета мультиплікатор "Megaplier" (за бажанням)
5. Оплатити замовлення
Працівник сервісу, який перебуває в США, купить ваш фізичний білет. Вам залишиться лише дочекатися результатів тиражу. Якщо вам пощастить виграти, сервіс надішле вам відповідне повідомлення. Всі призи виплачуються повністю (після вирахування федеральних податків і податків штату). Сервіс не бере комісії з виграшів - оплата послуг здійснюється в момент покупки білета.
Найбільший у світі джекпот чекає на вас
$ 220 мільйонів - найбільший на даний момент лотерейний джекпот. Так, Мега Мільйони розігрували і великі призи, але важливо пам'ятати, що джекпот може бути зірваний в будь-якому тиражі, так що не варто упускати шанс - він може повторитися не скоро. Купуйте білети на найближчий тираж Мега Мільйонів сьогодні, і приголомшливий приз може бути вашим! Бажаємо успіху, і, будь ласка, грайте відповідально.
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