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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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Похмілля буде болісним. Двоє п'яних окупантів втратили кінцівки, вийшовши на власне мінне поле, - ОТГ "Північ"

Похмілля буде болісним. Двоє п'яних окупантів втратили кінцівки, вийшовши на власне мінне поле, - ОТГ

Частини та підрозділи оперативно-тактичного угруповання "Північ" продовжують дотримуватися режиму припинення вогню і стримувати агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр.

"Водночас, за даними розвідки стало відомо, що 12 квітня до лікувального закладу населеного пункту Єнакієво, що розташовується на тимчасово окупованій території, доставлено двох окупантів, які, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, здійснили вихід на власне мінне поле, де і втратили свої кінцівки", - випливає з повідомлення.

"Як стало відомо з попереднього лікарського анамнезу, "героїчні" алкомандри вартували окупантам втрати декількох кінцівок. Наразі відомо, що на двох у них залишилася непарна кількість ніг. Стан здоров'я загарбників уточнюється. Але те, що похмілля буде болісним, - доведений факт! Що закопав- на тому й підірвався. Карма вона така!" - додали в ОТГ "Північ".

Також читайте: Один український воїн загинув, ще двоє поранені в районі Майорського в результаті скидання гранат на позиції ЗСУ ворожим БПЛА, - Міноборони

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бойовик (3414) мінування (1218) окупація (6742) тероризм (2868) розмінування (1000)


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Топ коментарі
+20
Похмелье будет болезненным. Двое пьяных оккупантов лишились конечностей, выйдя на собственное минное поле, - ОТГ "Північ" - Цензор.НЕТ 4987
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13.04.2021 10:44
+16
Похмелье будет болезненным. Двое пьяных оккупантов лишились конечностей, выйдя на собственное минное поле, - ОТГ "Північ" - Цензор.НЕТ 4620
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13.04.2021 10:44
+15
Сепар бежал по дорожке, и ему ********* ножки!
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13.04.2021 10:44
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А говорят что для разминирования нужны десятки лет..
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13.04.2021 10:44 Відповісти
все правильно, пока бабы мясо нарожают, много времени пройдет
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13.04.2021 10:47 Відповісти
Краще б вони "пораскінулі мозгамі", тоді б і голова не боліла, тай друзі не чокаясь стекломоя хряпнули
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13.04.2021 11:21 Відповісти
Похмелье будет болезненным. Двое пьяных оккупантов лишились конечностей, выйдя на собственное минное поле, - ОТГ "Північ" - Цензор.НЕТ 4987
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13.04.2021 10:44 Відповісти
Похмелье будет болезненным. Двое пьяных оккупантов лишились конечностей, выйдя на собственное минное поле, - ОТГ "Північ" - Цензор.НЕТ 4620
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13.04.2021 10:44 Відповісти
Сепар бежал по дорожке, и ему ********* ножки!
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13.04.2021 10:44 Відповісти
сложные времена решили на обуви экономить
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13.04.2021 10:51 Відповісти
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13.04.2021 10:51 Відповісти
Ну шо сказати? Молодці, хороший приклад для решти 3,14здоти кацапсячої...
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13.04.2021 10:53 Відповісти
Хорошо, что остались живы! Теперь из бюджета Рашки их пожизненно будут содержать. А не будут, пускай тогда дохнут под забором, заслужили.
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13.04.2021 11:31 Відповісти
хорошо тому живется,у кого одна нога!ему пенсия дается и не надо сапога!
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13.04.2021 11:34 Відповісти
Всем адекватным украинцам должно быть как-тоПохмілля буде болісним. Двоє п'яних окупантів втратили кінцівки, вийшовши на власне мінне поле, - ОТГ "Північ" - Цензор.НЕТ 1534
Похмілля буде болісним. Двоє п'яних окупантів втратили кінцівки, вийшовши на власне мінне поле, - ОТГ "Північ" - Цензор.НЕТ 3134
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13.04.2021 12:05 Відповісти
Розмінування,й, потрібно робити,таким чином - проганяти по мінах кацапську бидлоту
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13.04.2021 12:14 Відповісти
красавцы. побольше бы таких новостей..
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13.04.2021 13:18 Відповісти
Нечетное т.е. Одна нога на двоих. Файно!
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13.04.2021 17:11 Відповісти
 
 