Похмілля буде болісним. Двоє п'яних окупантів втратили кінцівки, вийшовши на власне мінне поле, - ОТГ "Північ"

Частини та підрозділи оперативно-тактичного угруповання "Північ" продовжують дотримуватися режиму припинення вогню і стримувати агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр.

"Водночас, за даними розвідки стало відомо, що 12 квітня до лікувального закладу населеного пункту Єнакієво, що розташовується на тимчасово окупованій території, доставлено двох окупантів, які, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, здійснили вихід на власне мінне поле, де і втратили свої кінцівки", - випливає з повідомлення.

"Як стало відомо з попереднього лікарського анамнезу, "героїчні" алкомандри вартували окупантам втрати декількох кінцівок. Наразі відомо, що на двох у них залишилася непарна кількість ніг. Стан здоров'я загарбників уточнюється. Але те, що похмілля буде болісним, - доведений факт! Що закопав- на тому й підірвався. Карма вона така!" - додали в ОТГ "Північ".

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