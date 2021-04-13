"Попереджаємо США, що їм краще триматися подалі від Криму", - заступник глави МЗС РФ Рябков
Росія назвала заходження кораблів ВМС США в Чорне море провокацією і заявила, що "їм краще триматися подалі від Криму".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС", про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.
"Американським військовим кораблям поблизу від наших берегів робити абсолютно нічого. Це суто провокаційні заходи, які вони здійснюють, провокаційні в прямому сенсі слова. Вони випробовують нас на міцність, грають на нервах. У них нічого не вийде", - сказав він.
"Ми попереджаємо США, що їм краще триматися подалі від Криму, від нашого чорноморського узбережжя. Це для їхнього ж блага буде", - додав Рябков.
Раніше повідомлялося, що США через стягування військ РФ направляють у Чорне море два кораблі.
Туреччина заявила, що кораблі США стоятимуть у Чорному морі до 4 травня.
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хорошего настроения
и главное - здоровья...
на двухметровой глубине,
на суше
Вечная память погибшей.
в убийстве и посадил с помощью своих продажных судей людей в тюрьму логично предположить, что Членограй имеет прямое отношение к ликвидации волонтёров и активистов
Для вас открытие, что отсутствие ответа и реакции, гопник воспринимает как слабость и усиливает свою агрессию?
Сирия, Солсбери, Северный поток, финансирование ЛДНР, блокирование Азовского моря, наращивание военной группировки на нашей границе и т.д. и т.п. Этого не достаточно? Или он должен начать 3-ю мировую, чтобы до вас дошло, что он что хочет то и делает?
У меня иное представление о том, как "получают по морде". Да и речь не об этом. В 2014-2015 г. мы объективно не могли никому "дать по морде". Получили сами, но удар сдержали - и то хорошо. Вопрос в том: Какие сделали выводы и что сейчас из себя представляет наша экономика, ВСУ и морально-патриотический дух ...
Вот именно патамушта и такая истерика.