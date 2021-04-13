"Попереджаємо США, що їм краще триматися подалі від Криму", - заступник глави МЗС РФ Рябков

Росія назвала заходження кораблів ВМС США в Чорне море провокацією і заявила, що "їм краще триматися подалі від Криму".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС", про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.

"Американським військовим кораблям поблизу від наших берегів робити абсолютно нічого. Це суто провокаційні заходи, які вони здійснюють, провокаційні в прямому сенсі слова. Вони випробовують нас на міцність, грають на нервах. У них нічого не вийде", - сказав він.

"Ми попереджаємо США, що їм краще триматися подалі від Криму, від нашого чорноморського узбережжя. Це для їхнього ж блага буде", - додав Рябков.

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Раніше повідомлялося, що США через стягування військ РФ направляють у Чорне море два кораблі.

Туреччина заявила, що кораблі США стоятимуть у Чорному морі до 4 травня.