Без траншу МВФ доведеться задіяти план Б: скоротити витрати Держбюджету і позичати під вищі відсотки, - радник Зеленського Устенко

Якщо Міжнародний валютний фонд відмовиться виділяти Україні кредит до вересня, витрати держбюджету будуть скорочені. Але шанси отримати гроші досить високі.

Про це радник президента України з питань економіки Олег Устенко сказав в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Важливо, щоб Рада впоралася зі своїм завданням вчасно. Інакше доведеться задіяти план Б", - сказав Устенко.

За його словами, якщо законопроєкти, необхідні для перегляду програми з МВФ, не будуть проголосовані вчасно, тоді потрібно відразу ж починати підготовку до перегляду бюджету.

"Потрібно буде вирішувати питання, де можна заощадити, доведеться переглянути витрати. Необхідно бути готовими до виходу на зовнішні ринки і позичати під більш високі відсотки, чого, звичайно, не хотілося б", - додав він.

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Крім того, підкреслив Устенко, "і в базовому, і в альтернативному сценарії потрібно максимально витиснути ресурс за рахунок митниці та боротьби з контрабандою".

"Підкреслю, що шанси на те, що ми встигнемо все в строк і отримаємо фінансування МВФ, досить високі. Точно вище, ніж 50%", - додав радник Зеленського.

"У базовому сценарії ми рухаємося по шляху, що угода між Україною і МВФ існує. І в цьому випадку гроші повинні бути в країні до вересня. Останній бажаний термін, коли питання по Україні має бути винесено на раду директорів Фонду - липень, бо в серпні в МВФ місяць відпусток", - сказав Устенко.

При цьому він зазначив, що до липня має бути повністю зроблено все, що передбачено програмою.

"І, за великим рахунком, вже багато зроблено. У частині Мінфіну зараз з МВФ обговорюється дефіцит бюджету на 2022 рік. Це не бар'єр у переговорах. З приводу НБУ вони також про все домовилися. Будуть внесені зміни в закон про банки і законі про Нацбанк, які підвищують його незалежність", - додав Устенко.