Без траншу МВФ доведеться задіяти план Б: скоротити витрати Держбюджету і позичати під вищі відсотки, - радник Зеленського Устенко
Якщо Міжнародний валютний фонд відмовиться виділяти Україні кредит до вересня, витрати держбюджету будуть скорочені. Але шанси отримати гроші досить високі.
Про це радник президента України з питань економіки Олег Устенко сказав в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Важливо, щоб Рада впоралася зі своїм завданням вчасно. Інакше доведеться задіяти план Б", - сказав Устенко.
За його словами, якщо законопроєкти, необхідні для перегляду програми з МВФ, не будуть проголосовані вчасно, тоді потрібно відразу ж починати підготовку до перегляду бюджету.
"Потрібно буде вирішувати питання, де можна заощадити, доведеться переглянути витрати. Необхідно бути готовими до виходу на зовнішні ринки і позичати під більш високі відсотки, чого, звичайно, не хотілося б", - додав він.
Крім того, підкреслив Устенко, "і в базовому, і в альтернативному сценарії потрібно максимально витиснути ресурс за рахунок митниці та боротьби з контрабандою".
"Підкреслю, що шанси на те, що ми встигнемо все в строк і отримаємо фінансування МВФ, досить високі. Точно вище, ніж 50%", - додав радник Зеленського.
"У базовому сценарії ми рухаємося по шляху, що угода між Україною і МВФ існує. І в цьому випадку гроші повинні бути в країні до вересня. Останній бажаний термін, коли питання по Україні має бути винесено на раду директорів Фонду - липень, бо в серпні в МВФ місяць відпусток", - сказав Устенко.
При цьому він зазначив, що до липня має бути повністю зроблено все, що передбачено програмою.
"І, за великим рахунком, вже багато зроблено. У частині Мінфіну зараз з МВФ обговорюється дефіцит бюджету на 2022 рік. Це не бар'єр у переговорах. З приводу НБУ вони також про все домовилися. Будуть внесені зміни в закон про банки і законі про Нацбанк, які підвищують його незалежність", - додав Устенко.
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Головне, що експерд-економіст-радник устенко прилаштував свого 27 річного синулю бізнесмена-політика-економіста в депутати ВР від ... "слуги наріду"
де ви такі тупі тільки беретесь?
ось дивись і думай якщо є чим: https://www.youtube.com/watch?v=qcWpHlurtYI
Що сивочолий, що піськограй, що ющ, що кучма, що кравчук - це все гівно, і нічого доброго для України вони не зробили, ось докази - бери та саджай
https://www.facebook.com/ukraineonlinee/videos/354158542602534
И сколько выдающийся патриот и меценат Зеля потратил на благотворительность?
https://censor.net/ru/comments/locate/3259327/01921462-a562-716d-a021-a12a876f0a23
https://censor.net/ru/comments/locate/3259327/01921462-a562-716d-a021-a12a876f0a23
Он единственный из олигархов поддерживал оба Майдана.
Хвойды пинчуки, бени и их содержанки гнали на первый Майдан, а вот во время второго стали типа патриотами. Но трубы "хорошего" пинчука как продавались на паРаше, так и продаются до сих пор.
"Мудрий" нарід віддасть. Як він не зможе, то діти, онуки, правнуки. Ну чи можна, землю та всю держвласність, за борги віддати- продати. І знову ж таки, гарненько прибараХлітся.
Головне, це можливіть, за копійки, легалізувати награбоване у того ж таки, "мудрого наріду".
https://censor.net/ru/news/3259303/sovetnik_zelenskogo_ustenko_obyasnil_v_chem_tsel_nalogovoyi_amnistii_my_nachinaem_jizn_s_chistogo_lista
а олігархі і інші "сироти" лише "дбають" про нарід і міць держави...з-а-йди и временщики!
А от по судовій реформі, по незалежності слідчих органів від влади, по незалежгності Нацбанку - на чому також наполягає МВФ - проблеми не те що не вирішуються; вони, навпаки - поглиблюються. Просто згадати лише подію останнього часу - знищення Конституційного суду. Чи передостаннього: захист хабарника Татарова від переслідування НАБУ... Перед тим: замороження переслідування Вовка...
Хоча: подією самого останнього часу (що примушує МВФ сумніватися в доцільності позики зебілам) є фальсифікація виборів на в/о№87. Куди вже глибше...
Транжирят средства, которые были накоплены предыдущей властью, а дальше чемоданы и теплые страны..
У НАС СПІЛЬНА МРІЯ ЯК НАВЯЗАТИ УКРАЇНІ ДЕФОЛТ!