Якщо РФ все-таки продовжить розвиток ескалації біля наших кордонів, слів буде недостатньо, - заступник глави МЗС Єнін

Україна впрожовж останніх років почала отримувати суттєву військову допомогу з боку членів НАТО і, зокрема, США, в тому числі зразки летальної зброї, застосування яких може істотно підвищити ціну агресії для Російської Федерації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

"Сьогодні дуже важливим є факт демонстрації потужної одностайної підтримки всіх наших партнерів, по суті, всієї цивілізованої спільноти щодо територіальної цілісності та суверенітету України. Водночас, якщо російська сторона все-таки продовжить розвиток ескалації біля наших кордонів, слів буде недостатньо. Саме над цим ми на цьому етапі працюємо з нашими партнерами", - сказав він.

За словами Єніна, українські збройні сили стали значно сильнішими з 2014 року.

"Хотів би зазначити, що після закінчення 7 років наша армія значно зміцнила свою міць. Так само міцнішими виглядають зв'язки та взаємодія з нашими західними партнерами. Упродовж останніх років ми почали отримувати істотну військову допомогу з боку членів НАТО і, зокрема, США, в тому числі зразки летальної зброї, застосування яких може істотно підвищити ціну агресії для Російської Федерації", - додав заступник МЗС.

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Нагадаємо, 26 березня унаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів Збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.