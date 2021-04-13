Епідзонування України: в "червоній" зоні Київ та 11 областей, у 9 регіонах перевищена завантаженість лікарняних ліжок з киснем, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я України оновило епідзонування регіонів. Станом на 13 квітня, в "червоній" зоні карантину 12 регіонів.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ.

Так, в "червону" зону потрапили: Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернігівська, Чернівецька області та місто Київ.

У помаранчевій зоні: Черкаська, Тернопільська, Рівненська, Полтавська, Луганська, Кіровоградська, Донецька, Дніпропетровська, Волинська та Вінницька області.

В "жовтій" зоні перебувають Закарпатська, Івано-Франківська та Херсонська області.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ми вийшли на пік третьої хвилі коронавірусу, - Степанов. ВIДЕО

Норма госпіталізацій пацієнтів з COVID в Україні становить 60 на 100 тисяч населення. Цьому показнику відповідають Кіровоградська (44,7), Закарпатська (46), Івано-Франківська (53,8), Херсонська (57,6) і Луганська (59,2) області. Порівняно з попередньою добою ситуація покращилася в Луганській області. Найбільш проблемною залишається Хмельницька область - тут показник госпіталізацій складає 130,3. У Києві - 94,5.

Крім того, в Києві і восьми областях перевищена норма завантаженості лікарняних ліжок з киснем. Найвищий показник зайнятості ліжок з киснем в Києві (84,7% при нормі до 65%) і Львівській області (78,3%).

При цьому, в 19 з 25 регіонів перевищено епідеміологічний поріг COVID-19. При цьому в Києві він становить 105,7%, найгірший у Тернопільській області - 183,1%.





