США закликали Росію припинити репресії проти незалежних голосів у Криму та звільнити журналіста Єсипенка
Посольство США в Україні висловлює стурбованість інформацією про катування журналіста Владислава Єсипенка в окупованому Криму, і закликає Росію його звільнити.
Про це йдеться в повідомленні посольства США у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Стурбовані повідомленнями про тортури російської окупаційної влади в Криму щодо журналіста-фрілансера Владислава Єсипенка, щоб змусити його до зізнання. Ми закликаємо його звільнити, а Росію припинити репресії проти незалежних голосів у Криму", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, про затримання Єсипенка стало відомо 12 березня. Його та ще одну учасницю акцію на честь дня народження Шевченка - Єлизавету Павленко - затримали на Ангарському перевалі.
16 березня ФСБ РФ заявила, що Єсипенко нібито збирав інформацію за завданням української розвідки, а також виготовив саморобний вибуховий пристрій. У Службі зовнішньої розвідки України затримання Єсипенка назвали пропагандистською акцією напередодні річниці окупації.
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а як же утримувати фашистський режим, як підтримувати імперську істерію і вот ето всьо?
А в военное - тем паче, жуковы не считались с потерями живой силы и носили за это миллионы побрякушек на пузе.
Так что, количество "ящиков" ,
которые могут поехать обратно, никого в мавзолее не волнует. Для того на кремль работает пропаганда, которая назовет
их "хероями", государство денег семьям погибшим
"отслюнявит", на том траур и закончится.
Уничтожать надо точечно кремлёвскую опухоль, без остатка, так как если оставить хоть одну клетку - она быстро достаёт исковерканную историю и даёт метастазы.