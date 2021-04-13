США закликали Росію припинити репресії проти незалежних голосів у Криму та звільнити журналіста Єсипенка

Посольство США в Україні висловлює стурбованість інформацією про катування журналіста Владислава Єсипенка в окупованому Криму, і закликає Росію його звільнити.

Про це йдеться в повідомленні посольства США у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Стурбовані повідомленнями про тортури російської окупаційної влади в Криму щодо журналіста-фрілансера Владислава Єсипенка, щоб змусити його до зізнання. Ми закликаємо його звільнити, а Росію припинити репресії проти незалежних голосів у Криму", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, про затримання Єсипенка стало відомо 12 березня. Його та ще одну учасницю акцію на честь дня народження Шевченка - Єлизавету Павленко - затримали на Ангарському перевалі.

16 березня ФСБ РФ заявила, що Єсипенко нібито збирав інформацію за завданням української розвідки, а також виготовив саморобний вибуховий пристрій. У Службі зовнішньої розвідки України затримання Єсипенка назвали пропагандистською акцією напередодні річниці окупації.