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Новини Репресії в окупованому Криму
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США закликали Росію припинити репресії проти незалежних голосів у Криму та звільнити журналіста Єсипенка

США закликали Росію припинити репресії проти незалежних голосів у Криму та звільнити журналіста Єсипенка

Посольство США в Україні висловлює стурбованість інформацією про катування журналіста Владислава Єсипенка в окупованому Криму, і закликає Росію його звільнити.

Про це йдеться в повідомленні посольства США у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Стурбовані повідомленнями про тортури російської окупаційної влади в Криму щодо журналіста-фрілансера Владислава Єсипенка, щоб змусити його до зізнання. Ми закликаємо його звільнити, а Росію припинити репресії проти незалежних голосів у Криму", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Журналіст Єсипенко на "суді" в окупованому Криму розповів про катування після затримання: Електричний струм, побиття і погрози вбивством. ВIДЕО

Нагадаємо, про затримання Єсипенка стало відомо 12 березня. Його та ще одну учасницю акцію на честь дня народження Шевченка - Єлизавету Павленко - затримали на Ангарському перевалі.

16 березня ФСБ РФ заявила, що Єсипенко нібито збирав інформацію за завданням української розвідки, а також виготовив саморобний вибуховий пристрій. У Службі зовнішньої розвідки України затримання Єсипенка назвали пропагандистською акцією напередодні річниці окупації.

Автор: 

посольство (947) права людини (613) катування (608) США (23348) Єсипенко Владислав (41)


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Топ коментарі
+2
и крым заодно пусть освободят косолапые обдроченцы
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13.04.2021 11:27
+2
не переймайся гебнявий, думай краще про прекрасне: про путєна, про кунжутовича, про сумну конячку сірожу калантаряна
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13.04.2021 11:36
+1
США призвали Россию прекратить репрессии против независимых голосов в Крыму и освободить журналиста Есипенко - Цензор.НЕТ 6813
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13.04.2021 11:26
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США призвали Россию прекратить репрессии против независимых голосов в Крыму и освободить журналиста Есипенко - Цензор.НЕТ 6813
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13.04.2021 11:26 Відповісти
и крым заодно пусть освободят косолапые обдроченцы
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13.04.2021 11:27 Відповісти
от ви додумалися чого вимагати від расісі!
а як же утримувати фашистський режим, як підтримувати імперську істерію і вот ето всьо?
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13.04.2021 11:31 Відповісти
Журналист нанятый американской Радио Свобода, фактический филиал ЦРУ, Есипенко вел расследование о доме Зеленского в Крыму. Это разве это не враждебные действия по отношению к Украине?
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13.04.2021 11:31 Відповісти
не переймайся гебнявий, думай краще про прекрасне: про путєна, про кунжутовича, про сумну конячку сірожу калантаряна
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13.04.2021 11:36 Відповісти
Помните - никогда кремлевские гниды не жалели людей в мирное время.
А в военное - тем паче, жуковы не считались с потерями живой силы и носили за это миллионы побрякушек на пузе.

Так что, количество "ящиков" ,
которые могут поехать обратно, никого в мавзолее не волнует. Для того на кремль работает пропаганда, которая назовет
их "хероями", государство денег семьям погибшим
"отслюнявит", на том траур и закончится.
Уничтожать надо точечно кремлёвскую опухоль, без остатка, так как если оставить хоть одну клетку - она быстро достаёт исковерканную историю и даёт метастазы.
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13.04.2021 11:34 Відповісти
да я тоже призываю освободить!
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13.04.2021 11:43 Відповісти
Джугашвили построил на РАБссии ГУЛАГ не для того чтобы освобождать заложников...,плешивое ЧМО достойно продолжат дело краснопузых шакалов чЛенина-Сралина...Ничего удивительного...
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13.04.2021 11:49 Відповісти
США призвали Россию прекратить репрессии против независимых голосов в Крыму и освободить журналиста Есипенко - Цензор.НЕТ 4300
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13.04.2021 11:51 Відповісти
Быдло оно и в Африке Шариковское стадо баранов...,мы наш,мы новый Концлагерь построим,кто был НИКЕМ тот станет 3,14 -даром...
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13.04.2021 11:53 Відповісти
 
 