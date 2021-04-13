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До 13 років позбавлення волі засудили чоловіка, який до смерті побив шестирічного хлопчика в Києві, - прокуратура. ФОТО

У Києві до 13 років позбавлення волі засудили 37-річного уродженця Волинської області, якого звинувачують у вбивстві 6-річного хлопчика. Трагедія сталася 25 червня 2020 року. Тоді п'яний чоловік побив дитину, від травм дитина померла в лікарні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури

Жахливий злочин стався 25 червня 2020 року в квартирі по вул. Шолом-Алейхема в Деснянському районі столиці.

Зловмисник перебував у квартирі в компанії декількох чоловіків і матері постраждалого хлопчика і вживав алкоголь.

До 13 років позбавлення волі засудили чоловіка, який до смерті побив шестирічного хлопчика в Києві, - прокуратура 01

Фото: сайт прокуратури

"Згодом чоловік пішов до сусідньої кімнати, де знаходилися діти господарки - хлопчики 6-ти та 9-ти років. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік схопив молодшого хлопчика та почав завдавати йому численних ударів по різним частинам тіла, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження у вигляді відкритої черепно-мозкової травми, множинних переломів, забоїв внутрішніх органів тощо.

Внаслідок зазначених ушкоджень хлопчик помер в лікарні. Його 9-річного брата вилучили з сім'ї працівники Служби у справах дітей та сім'ї Деснянської РДА", - сказано в повідомленні.

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Автор: 

діти (5135) Київ (19640) прокуратура (3699) вбивство (3109)


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Топ коментарі
+17
Биомусор, таких надо стразу в утиль.
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13.04.2021 11:32
+15
Чому не максимум? У подібного злочину можуть бути якісь пом'якшуючи обставини?
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13.04.2021 11:36
+14
Бидло відсидить і буде продовжувати знущатись над чужими дітьми .
Пожиттєве таким виродкам !
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13.04.2021 11:39
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13.04.2021 11:31 Відповісти
Биомусор, таких надо стразу в утиль.
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13.04.2021 11:32 Відповісти
таких надо убивать при задержании, предварительно сломав этому шакалу ноги...
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13.04.2021 11:33 Відповісти
а ві гуманист однако.
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13.04.2021 11:38 Відповісти
да.. я думаю этого будет вполне достаточно... я против таких пыток как в фильме "парфюмер", хотя в этом случае и не знаю даже...
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13.04.2021 11:43 Відповісти
Чому не максимум? У подібного злочину можуть бути якісь пом'якшуючи обставини?
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13.04.2021 11:36 Відповісти
Могут, например тяжёлая стадия шизофрении.
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13.04.2021 11:41 Відповісти
Ну так тогда бы ему не срок дали, а отправили бы на принудительное лечение.
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13.04.2021 11:45 Відповісти
а если он уже здоров?
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13.04.2021 11:51 Відповісти
А шизофрения разве вылечивается?
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13.04.2021 12:00 Відповісти
Какаяразніца? дадут справку, что здоров и вуаля - избирайся в президенті, смешить мир.
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13.04.2021 12:01 Відповісти
Может признание и раскаяние.
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13.04.2021 11:46 Відповісти
це не пом'якшуюча обставина, це хвороба,яка виключає покарання і передбачає примусове лікування.
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13.04.2021 11:46 Відповісти
це пом`якшуюча обставина для хворих.
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13.04.2021 11:50 Відповісти
це як у відносинах України з росією...може він подумав що хлопчик на нього нападе і захищався?
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13.04.2021 11:44 Відповісти
Бидло відсидить і буде продовжувати знущатись над чужими дітьми .
Пожиттєве таким виродкам !
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13.04.2021 11:39 Відповісти
Ну да.Зачем кормить его пожизненно за счёт моих налогов-пожизненно, только каторга и трудиться до смерти на благо страны.
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13.04.2021 13:55 Відповісти
отобрал жизнь у ребенка - у него тоже надо отобрать жизнь
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13.04.2021 11:39 Відповісти
Таких нужно пожизненно-видел парочку убийц которые вышли через 12 лет, они до заключения были больноватыми, а после полностью неадекватные, звери, мне было жалко населенные пункты в которе они возвращались.
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13.04.2021 11:44 Відповісти
а скільки дали мусорам, які вбили з пістолета 5 річного хлопчика?
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13.04.2021 11:47 Відповісти
Вообще то надо мамашу стерилизовать.
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13.04.2021 11:55 Відповісти
Блин, вот зачем подобный мусор содержать за счет остальных? Не умеешь пить - даже не нюхай. А выпил - держи все при себе. А так ну что... отсидит хорошо если 10, а если первоход, то и меньше. Ну выйдет и что? Кому он нужен? Никому. Вот и готово пополнение отбитого на всю голову контингента, которого и так хватает.
А так, раз и все. Как сказал Джигарханян в известном фильме: "Чик, и ты уже на небесах". Ну или этажом пониже.
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13.04.2021 12:02 Відповісти
Надеюсь эту гниду на зоне будут мучить до "наложения" рук. Такого не прощают.
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13.04.2021 12:07 Відповісти
13 років... Через 7-8 років вийде курва по УДО і далі буде спокійно жити..
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13.04.2021 12:38 Відповісти
Нажаль смертну кару відминили в Україні - цьому виродку тільки смертна кара.
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13.04.2021 12:40 Відповісти
надеюсь, его там достойно встретят и покукарекав годик, он тихо и случайно повесится ...
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13.04.2021 12:49 Відповісти
А куда смотрели службы?Служба есть,деньги на нее идут,результата ноль.В таких семьях будущее детей нарики,алкаши,воры,насильники.
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13.04.2021 15:44 Відповісти
А що ж мамаша, їй нічого, чи не чула... чи не жаль дітей "низької якості"...
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30.06.2021 19:44 Відповісти
 
 