До 13 років позбавлення волі засудили чоловіка, який до смерті побив шестирічного хлопчика в Києві, - прокуратура. ФОТО
У Києві до 13 років позбавлення волі засудили 37-річного уродженця Волинської області, якого звинувачують у вбивстві 6-річного хлопчика. Трагедія сталася 25 червня 2020 року. Тоді п'яний чоловік побив дитину, від травм дитина померла в лікарні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури
Жахливий злочин стався 25 червня 2020 року в квартирі по вул. Шолом-Алейхема в Деснянському районі столиці.
Зловмисник перебував у квартирі в компанії декількох чоловіків і матері постраждалого хлопчика і вживав алкоголь.
Фото: сайт прокуратури
"Згодом чоловік пішов до сусідньої кімнати, де знаходилися діти господарки - хлопчики 6-ти та 9-ти років. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік схопив молодшого хлопчика та почав завдавати йому численних ударів по різним частинам тіла, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження у вигляді відкритої черепно-мозкової травми, множинних переломів, забоїв внутрішніх органів тощо.
Внаслідок зазначених ушкоджень хлопчик помер в лікарні. Його 9-річного брата вилучили з сім'ї працівники Служби у справах дітей та сім'ї Деснянської РДА", - сказано в повідомленні.
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Пожиттєве таким виродкам !
А так, раз и все. Как сказал Джигарханян в известном фильме: "Чик, и ты уже на небесах". Ну или этажом пониже.