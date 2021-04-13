"Слуга народу" Верещук вважає недоцільним заслуховування Хомчака на закритому засіданні Ради: Не всі мають доступ до держтаємниці
У фракції "Слуга народу" вважають недоцільним проводити закрите пленарне засідання, щоб заслухати головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака про ескалацію ситуації на Донбасі.
"З точки зору навіть державної таємниці, у нас не всі мають такий доступ. З понад 400 осіб лише 50 мають такий доступ. Чи є сенс робити це у великій залі, якщо це можна зробити у нас у комітеті з людьми, які мають доступ, які можуть почути ту інформацію, яку Хомчак не скаже у публічному просторі?" - сказала народний депутат, член комітету з питань національної безпеки та оборони Ірина Верещук (фракція "Слуга народу") журналістам у вівторок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Вона нагадала, що 14 квітня відбудеться засідання профільного комітету, на яке запрошений Хомчак.
Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.
Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.
Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.
На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.
Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.
8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.
Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.
Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціативу України підтримали країни-партнери, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання,відмовившись надавати пояснення.
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"У січні ( 2021 року ) ми побували у Дніпрі, відвідали наші стратегічні підприємства вітчизняної ракетно-космічної галузі - ДП "Південмаш" та ДП "КБ "Південне". Ознайомившись із перспективними розробками у сфері ракетно-реактивного озброєння для Збройних сил України, ми заявили, що готові розширити фінансування української ракетної програми. Тепер переходимо до конкретних кроків", - розповів міністр оборони України Андрій Таран.
За його словами, йдеться про підготовку контракту на виготовлення першої дослідної батареї оперативно-тактичного комплексу, відомого під назвою "Сапсан" або "Грім-2", який розробляється в КБ "Південне".
"Оскільки ступінь готовності всього проекту вже перевищив 80%, маємо зробити останній крок та завершити цю роботу. Розробка вітчизняного оперативно-тактичного ракетного комплексу від КБ "Південне" має найвищий пріоритет, співмірний тому ж ракетному комплексу "Нептун", - розповів Таран.
https://ua.interfax.com.ua/news/general/724930.html
Багатофункціональний високоточний оперативно-тактичний комплекс Сапсан/«Грім-2» з дальністю стрільби до 300 км в експортному варіанті та до 500 км для Збройних сил України, з перспективою нарощування (дальності) до 1,5 км, має бути негайно завершений та поставлений до Збройних Сил України !
Уряд має негайно профінансувати (при можливості залучивши для цього фінансову допомогу від США та інших наших західних союзників, а також від великого бізнесу нашої країни ) завершення та постачання до ЗСУ ОТК Сапсан/"Грім-2" до ряду девізіонів наших Збройних Сил.
Мир с изумлением смотрит на этот ЗЕ-эксперимент, который может привести к самым печальным последствиям…
В Украине установилась особая, уникальная для мира форма правления - трагикомическая диктатура.
Так https://t.me/dubinskypro/11297 считает народный депутат Александр Дубинский, передает сегодня https://dubinsky.ua/ dubinsky.ua .
«Мир с изумлением смотрит на этот ЗЕ-эксперимент, который может привести к самым печальным последствиям», - констатировал он.
Политик остановился на примере министра цифровой трансформации Михаила Федорова, который сообщил СМИ о новой задаче от Президента - создать онлайн-систему дистанционного голосования в Кабмине и Верховной Раде с помощью специального приложения и по электронной подписи.
«По-видимому это нужно, чтобы депутаты, министры могли сидеть на Мальдивах, в Эмиратах или других местах, и там голосовать, удаленно принимать государственные решения.
Президент создает новую профессию - депутата-надомника. Это мечта всех бездельников, аферистов и мошенников, которые вообще на работу ходить не хотят.
Ваше президентское Величество, у нас больше нет проблем? Президент не дает заданий по скорейшей вакцинации, по спасению людей, по оснащению больниц. Первый человек в государстве озабочен не тем, как реально помочь людям, а тем, как сделать так, чтобы его депутатам сладко жилось», - подчеркнул Александр Дубинский.
Провести широкополосный интернет в села никто не торопится. Нет. Зато облегчить жизнь депутатам и министрам срочно нужно.
«Если такова политика Его президентского Величества, то надо идти дальше, не останавливаясь на полумерах.
Вводить понятие «виртуальный депутат», как и «виртуальный президент», а работать с избирателями прекрасно можно и по видосикам. Главное, чтобы свита монарха не перетруждалась.
А слуги афериста из-под пальмы будут голосовать так, как надо.
Это пусть холопы ходят в больницы, в школы, в детские сады, обеспечивают порядок и чистоту на улицах», - заметил Дубинский.
невменяемая истеричка член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны
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