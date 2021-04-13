"Слуга народу" Верещук вважає недоцільним заслуховування Хомчака на закритому засіданні Ради: Не всі мають доступ до держтаємниці

У фракції "Слуга народу" вважають недоцільним проводити закрите пленарне засідання, щоб заслухати головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака про ескалацію ситуації на Донбасі.

"З точки зору навіть державної таємниці, у нас не всі мають такий доступ. З понад 400 осіб лише 50 мають такий доступ. Чи є сенс робити це у великій залі, якщо це можна зробити у нас у комітеті з людьми, які мають доступ, які можуть почути ту інформацію, яку Хомчак не скаже у публічному просторі?" - сказала народний депутат, член комітету з питань національної безпеки та оборони Ірина Верещук (фракція "Слуга народу") журналістам у вівторок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вона нагадала, що 14 квітня відбудеться засідання профільного комітету, на яке запрошений Хомчак.

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Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціативу України підтримали країни-партнери, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання,відмовившись надавати пояснення.