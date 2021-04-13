Про вихід Чернігівщини з "червоної" зони карантину говорити рано, - голова ОДА Коваленко

Протягом останніх двох тижнів Чернігівська область перебуває в "червоній" карантинній зоні. Ці 14 днів - це мінімальний період, після якого можна робити висновки про ефективність жорстких карантинних заходів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Високий вал", про це заявила голова Чернігівської ОДА Ганна Коваленко.

За її словами, ситуацію з поширенням COVID-19 в області вдалося взяти під контроль, показники захворюваності поступово стабілізуються. Однак про вихід із "червоної" зони говорити рано.

"Порівнюючи перший і другий тижні жорсткого карантину, бачимо зростання кількості нових випадків захворювання з 53% до 55%, виявлених при проведенні досліджень методом ПЛР та ІФА. У 21 лікарні області зараз перебуває 1 144 хворих. Минулого тижня ми збільшили ліжковий фонд до 2280 ліжок", - сказала Коваленко.

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