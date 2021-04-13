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71-й летальний випадок від COVID-19 зареєстровано в ЗСУ, 127 нових випадків захворювання за добу, 23 особи госпіталізовано

71-й летальний випадок від COVID-19 зареєстровано в ЗСУ, 127 нових випадків захворювання за добу, 23 особи госпіталізовано

Станом на 10:00 13 квітня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 2750 осіб. Загалом за час пандемії одужали 20 450 осіб. На ізоляції (зокрема самоізоляції) перебуває 891 особа.

Про це йдеться в повідомленні Командування Медичних сил Збройних Сил України в соціальній мережі "фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

На жаль, у Збройних Силах України зареєстровано 71 летальний випадок від ускладнень, викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19.

"Працівник ЗС України із 6 квітня перебував на стаціонарному лікуванні в Національному військово-медичному клінічному центрі "ГВКГ". Попри проведену терапію стан здоров'я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали. Висловлюємо співчуття близьким і рідним ...", - йдеться в повідомленні.

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За минулу добу зареєстровано 127 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров'я госпіталізовано 23 людини.

Від початку вакцинальної кампанії в Збройних Силах України 36 209 осіб отримали 1 дозу вакцини.

З них 2874 військові медики. За минулу добу від COVID-19 щеплено 1046 осіб.

Автор: 

карантин (18172) ЗСУ (7653) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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В першому абзаці, щось не так з цифрами...на швидку писали....
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13.04.2021 12:40 Відповісти
Обычный грипп, говорите? Ну-ну. Это все равно, что такие говоруны стреляли бы в спины нашим воинам. Да и не только воинам.
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13.04.2021 13:00 Відповісти
Вчиться, як треба новини подавати. Вкотре вже: працівник ВСУ... лікувався... помер... А який працівник - завідувач пральні, головний електрик, балетмейстер?... Ані віку, ані хронічних, які мали. Чи тіки зараз помирати почали?
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13.04.2021 14:07 Відповісти
 
 