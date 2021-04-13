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Новини Агресія Росії проти України
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13 квітня в зоні ООС від скинутої з безпілотника міни загинув воїн 10-ї ОГШБр Олексій Мамчій, - Чернівецька ОДА. ФОТО

Сьогодні, 13 квітня, в районі населеного пункту Майорське Донецької області внаслідок осколкових поранень, зазнаних від вибуху протипіхотної міни, скинутої із безпілотного літального апарата, загинув 40-річний Олексій Мамчій, мешканець міста Чернівці, старший солдат, старший водій зенітно-ракетного відділення зенітно-ракетного взводу 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Про це йдеться на офіційному сайті Чернівецької ОДА, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ще одна трагічна звістка з фронту. У районі проведення операції Об’єднаних сил, поблизу Майорського, уранці 13 квітня загинув чернівчанин Олексій Мамчій. Він зазнав осколкового поранення від скинутої із безпілотного літального апарата протипіхотної міни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один український воїн загинув, ще двоє поранені в районі Майорського в результаті скидання гранат на позиції ЗСУ ворожим БПЛА, - Міноборони

40-річний старший солдат служив старшим водієм зенітно-ракетного відділення зенітно-ракетного взводу військової частини А3715.

Молодший брат полеглого, Станіслав Мамчій, у 2016 році також віддав життя, захищаючи нас від ворога.

Чернівецька обласна державна адміністрація висловлює щирі співчуття сім’ї загиблого. Вічна пам’ять тим, хто віддав життя, боронячи Україну. Герої не вмирають", - зазначається в повідомленні.

13 квітня в зоні ООС від скинутої з безпілотника міни загинув воїн 10-ї ОГШБр Олексій Мамчій, - Чернівецька ОДА 01

Автор: 

Донбас (22357) військовослужбовці (4805) втрати (4443) Ян Осока (1495) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (211) операція Об’єднаних сил (6725)


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