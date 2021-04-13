Львів поки не готовий послабити карантин, показники захворюваності цього не дозволяють, - міськрада

Влада Львова вирішила відкласти питання послаблення карантину в місті, оскільки показники захворюваності поки не дозволяють цього зробити.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.

"Ми розглядали питання можливого послаблення карантину, проте на сьогодні показники захворюваності цього не дозволяють, тому ми до цього питання повернемося в четвер", - розповів Андрій Москаленко, перший заступник міського голови Львова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Львів хоче послабити карантин.

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