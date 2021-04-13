Від початку року за злочини проти нацбезпеки України засуджено понад 80 осіб, - СБУ. ІНФОГРАФІКА

У першому кварталі 2021 року за матеріалами СБУ набули чинності більш ніж 80 обвинувальних вироків за злочини проти основ національної безпеки України. Зловмисників засуджено за посягання на територіальну цілісність нашої держави і причетність до тероризму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Крім того, співробітники Служби припинили діяльність "приватної військової компанії", до складу якої входило понад 150 осіб, а також провели низку гучних затримань. Кримінальне розслідування цих справ ще триває.

Зокрема, СБУ затримала ватажка незаконного збройного формування так званої "ДНР", члени якого скоїли низку особливо тяжких злочинів проти мирного населення. Бойовику уже повідомлено про підозру за ст. 110,113, 258-3 Кримінального кодексу України.

Також співробітники СБУ затримали громадянина РФ, який входив до складу етнічної злочинної групи, що займалася фінансуванням тероризму.

Це далеко не перший випадок, коли СБУ жорстко протидіє іноземцям, які мають на меті завдати шкоди нашій державі. При цьому Служба реагує не лише на факти правопорушень, а діє на випередження.

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Наприклад, з початку 2021 року СБУ заборонила в’їзд на територію України 63 іноземцям, причетним до діяльності міжнародних терористичних і релігійно-екстремістських організацій. А з території нашої держави – примусово повернуто до країн походження 7 іноземних громадян.

СБУ системно протидіє тероризму. У 2021 році припинено функціонування системи незаконних міжнародних позабанківських валютних переказів типу "хавала". Зловмисники налагодили цей канал фінансування в інтересах контрагентів-вихідців з країн підвищеного терористичного ризику. Двом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 209-1 КК України.

Загалом за перший квартал 2021 року слідчі СБУ розпочали 815 кримінальних проваджень. 280 обвинувальних актів уже скеровано до суду.