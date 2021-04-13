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Понад чверть захисних споруд в Україні не готові до використання, - ДСНС

Понад чверть захисних споруд в Україні не готові до використання, - ДСНС

За результатами оцінки стану готовності захисних споруд в Україні 11% - визнано готовими, 63% - частково готовими і 26% - не готові.

Про це Радіо Свобода повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

За даними служби, станом на 1 квітня 2021 року в загальнодержавному електронному обліку захисних споруд, який веде ДСНС, перебуває загалом 21 120 захисних споруд, з них 5716 сховищ та 15 404 протирадіаційні укриття. Вони перебувають на балансах суб’єктів господарювання різних форм власності.

Зокрема:

  • 27,7% захисних споруд належать державі
  • 45,8 % у комунальній власності
  • 26,5 % – у приватній

Як утонюють у відомстві, стан готовності таких споруд оцінюють балансоутримувачі щороку.

"За результатами оцінювання стану готовності захисних споруд до використання за призначенням, проведеного у 2020 році, 11 % захисних споруд визнано готовими, 63 % – обмежено готовими та 26 % –не готовими", – йдеться у листі.

Як пояснюють у ДСНС, більшість наявних укриттів будувалася за часів СРСР і призначалися для укриття "персоналу найбільш важливих об’єктів національної економіки".

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"На сьогодні з урахуванням їх місткості, стану готовності та розташування на місцевості, у зазначених захисних спорудах на випадок виникнення надзвичайних ситуацій місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування планується до укриття близько 10 % населення України. Інша частина населення відповідно до вимог статті 32 Кодексу цивільного захисту України плануються до укриття в інших спорудах фонду захисних споруд, зокрема у спорудах подвійного призначення та найпростіших укриттях", – повідомляє відомство.

ДСНС, її територіальні органи, а також органи центральні та місцеві органи виконачої влади відповідають за оприлюднення інформації про фонд захисних споруд. Інформація про них має бути розміщена на офіційних сайтах органів ДСНС, місцевої влади та місцевого самоврядування.

Автор: 

захист (161) надзвичайний стан (184) ДСНС (5144) надзвичайна ситуація (49)


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Топ коментарі
+4
это про бомбоубежища где люди могут укрываться при обстреле . при чём здесь неприступные укрепрайоны . чукча не читатель ?
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13.04.2021 13:34 Відповісти
+3
У нас в Мариуполе еще в 2014-2015 все бомбоубежища привели к божескому виду. Но как показала практика при обстреле градами или ураганами эти убежища до одного места. Обстрел восточного длился пару минут. За такое время добежать до убежища невозможно. У нас до дверей квартиры не успевали добегать. Проще лечь на пол под несущей стеной подальше от окна и надеяться что еще не твое время умирать.
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13.04.2021 14:37 Відповісти
+2
Че, не знаете че делать? Наведите показной марафет и запилите видосик... Учитесь у главного Спилберга.
А если дело дойдёт до убежищь, то кто с вас спросит
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13.04.2021 12:47 Відповісти
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Че, не знаете че делать? Наведите показной марафет и запилите видосик... Учитесь у главного Спилберга.
А если дело дойдёт до убежищь, то кто с вас спросит
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13.04.2021 12:47 Відповісти
Думаешь в маскве лучше? Че делать будеш? Как звещал великий ПУ прям в рай)))
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13.04.2021 12:58 Відповісти
ну таки кацапы с 2010-11 года все свои укрытия начали восстанавливать и довольно тщательно
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13.04.2021 13:31 Відповісти
Во Франции была неприступная линия Мажино. Немцы просто ее объехали. А сейчас в этих "сооружениях" и подавно нет никакого смысла.
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13.04.2021 13:05 Відповісти
это про бомбоубежища где люди могут укрываться при обстреле . при чём здесь неприступные укрепрайоны . чукча не читатель ?
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13.04.2021 13:34 Відповісти
Понад чверть захисних споруд в Україні не готові до використання, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6417
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13.04.2021 13:06 Відповісти
ну которые поприличней давно приватизировали и пустили на - от складов до клубов. остальные просто ломали на металлолом
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13.04.2021 13:36 Відповісти
Перевели гуглом с украинского "сховище" как "хранилище" )))
"УБЕЖИЩЕ" блин!
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13.04.2021 14:25 Відповісти
У нас в Мариуполе еще в 2014-2015 все бомбоубежища привели к божескому виду. Но как показала практика при обстреле градами или ураганами эти убежища до одного места. Обстрел восточного длился пару минут. За такое время добежать до убежища невозможно. У нас до дверей квартиры не успевали добегать. Проще лечь на пол под несущей стеной подальше от окна и надеяться что еще не твое время умирать.
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13.04.2021 14:37 Відповісти
Це наклеп. Хетьман всі відремонтував.
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13.04.2021 14:52 Відповісти
А Зеленський у всіх понасерав.
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13.04.2021 18:13 Відповісти
Какие бомбоубежища, КОВИД 21 до всех доберется.
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13.04.2021 14:56 Відповісти
СНБО - орган, отвечающий за безопасность страны.
Вот результат вашей "работы" за 7 лет войны!
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13.04.2021 15:19 Відповісти
Взагалі то це, відповідальність ДСНС і її вищого керівника Авакова. Питання неготовності бомбосховищ піднімалося ще, сім років тому і за всі оці роки ні Аваков, ні його підлеглі, які безпосередньо відповідають за це питання нічого не зробили крім "медозбору". Ще сім років тому було прийняте рішення, яке як завжди виявилося яловим. Привіт Порошенку. А самий ехвективний міністр виявився звичайним фуфлогоном.
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13.04.2021 18:09 Відповісти
 
 