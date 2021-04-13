Росія продовжує нарощувати війська біля українського кордону на трьох напрямках, - Кулеба
Російська Федерація накопичує війська біля кордону з Україною на трьох напрямках. Стягування військ відбувається в Криму, на півночі та на Донбасі.
Про це під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Росія продовжує нарощувати свої війська на кордоні з Україною, на окупованих територіях і в морі. Вона накопичує військ на трьох напрямках - у Криму, на півночі і на Донбасі", - заявив Кулеба.
Він додав, що Росія за два тижні інтенсифікувала свою войовничу пропаганду, яка "дегуманізує українців і закликає до ненависті до українців".
Раніше Цензор.НЕТ публікував тезу Кулеби іспанському виданню EFE про те, що, за твердженням глави МЗС України, на відміну від 2014 року Росія погрожує знищити Українську державу як таку.
Нагадаємо, 26 березня унаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.
Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.
Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів Збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.
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На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.
Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.
8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.
Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.
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В связи с поднятой в СМИ и официальных заявлениях вопроса о готовящемся крупномасштабном наступлении ВС РФ с территории Донбасса или Беларуси, рассмотрев на своем заседании доклады группы внешнего мониторинга, военной комиссии и специализированной аналитической группы доводим о сведения граждан Украины, что утверждения о проведении в среднесрочной перспективе (3-5 месяцев) крупномасштабного наступления ВС РФ не соответствуют действительности, не подтверждаются (в некоторых моментах прямо отрицаются) реальной ситуацией, потому являются надуманными или политически ориентированными.
Численность войск РФ находящихся в зоне оперативного перемещения, на территории РФ изменяется в пределах ротационных колебаний и составляет около 40000 в\с уже остаточно продолжительное время.
В пределах оперативной доступности не созданы запасы ГСМ и боезапаса необходимых для крупномасштабного наступления.
На территории Беларуси находится 2780 в\с ВС РФ в из состава 83-й одшб ВДВ РФ (в/ч 71289), 47 в\с 293-й оррэб (отдельная рота радио-электронной борьбы) 200-й отдельной мотострелковой бригады (Печенга, РФ) и танковое подразделение с в составе 22 танков не установленной пока принадлежности.
Политическое решение высшего руководства РФ не сформировано.
В ближайшее время оно собирается выходить с новыми предложениями о "мирном урегулировании".
Никакой реальной эскалации нет. Украинские потери на фронте обусловлены прежде всего бездарной и трусливой политикой высшего руководства Украины, безнаказанностью обстрелов с вражеской стороны, непродуманными действиями по разминированию линии соприкосновения и отводу войск, а уж никак не "эскалацией вооруженного конфликта".
Что это есть? Это игры политиков.
Зеленский хочет обострением на фронте отвлечь внимание от нарастающего социального и экономического кризиса.
РФ хочет заставить Зеленского быстрее реализовать "нормандские договоренности" и сбросить финансирование и проблемы ДНР/ЛНР на Украину.
США указывает своим союзникам, что "враг у ворот"
Наша реальность намного страшнее.
Страна живет без боеприпасов, без вакцины, без посевного зерна, но с властью напоминающей то ли детский сад, то ли сумасшедший дом.
Самый главный враг Украины сидит на Банковой - бездарная, расхлябанная кучка дилетантов.
И вот это действительно страшно