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Новини Агресія Росії проти України
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Росія цього разу не зможе заскочити Україну зненацька, агресія їй дорого коштуватиме, - Кулеба

Росія цього разу не зможе заскочити Україну зненацька, агресія їй дорого коштуватиме, - Кулеба

Росія цього разу не зможе несподівано завдати удару по Україні. У разі нової агресії її ціна для РФ буде високою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це на спільній пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Сьогодні з партнерами обговорювали, як реагувати (на концентрацію російських військ на кордоні України. - Ред.). Росія цього разу не зможе нас зненацька заскочити. Україна і наші друзі залишаються пильними. Ми не будемо втрачати час і якщо Москва почне новий виток насильства або нерозумно діятиме, це їй дорого коштуватиме", - сказав Кулеба.

Міністр при цьому запевнив, що Україна не хоче війни, не планує жодного "наступу" і прагне вирішити конфлікт виключно дипломатичним шляхом.

Також читайте: НАТО ніколи не визнає незаконної анексії Криму, - Столтенберг

Автор: 

росія (65949) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+3
Звісно...
Россия в этот раз не сможет застать Украину врасплох, агрессия будет ей дорого стоить, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5981
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13.04.2021 12:50 Відповісти
+3
Но есть один нюанс - главком постоянно в разъездах!
То Оман, то Катар, то Стамбул, то Буковель......
Петляет постоянно !
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13.04.2021 12:50 Відповісти
+3
Украина уже два года в расплохе. Так шо в самом деле не смогут застать.
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13.04.2021 12:51 Відповісти
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Звісно...
Россия в этот раз не сможет застать Украину врасплох, агрессия будет ей дорого стоить, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5981
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13.04.2021 12:50 Відповісти
Но есть один нюанс - главком постоянно в разъездах!
То Оман, то Катар, то Стамбул, то Буковель......
Петляет постоянно !
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13.04.2021 12:50 Відповісти
Украина уже два года в расплохе. Так шо в самом деле не смогут застать.
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13.04.2021 12:51 Відповісти
Це соєві ідіоти два роки проклинають Україну та українців, а не "Україна в расколє". Вашого поголів"я не так же й багато.
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13.04.2021 12:53 Відповісти
ха-ха стойкій зєлєбоб нарісовался
Ти вже поспішаєш до воєнкомату захищати неньку?
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13.04.2021 12:55 Відповісти
Та я знаю, що ваше поголів"я соєвих ідіотів буде перше, хто відсмокче у путіна за черговий напад на Україну.
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13.04.2021 12:59 Відповісти
Так на коленях перед куйло смоктать и в глаза смотреть это же про ЗЕлб предателя и его 73% порноактрис) ты точно из Украины?(((
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13.04.2021 13:08 Відповісти
ти ба, дебіл, який вірив що попередній президент є причина війни на донбасі, тому проголосував за клоуна, робить вигляд що він рембо
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13.04.2021 13:09 Відповісти
Чмошник, я ще раз повторюю: я знаю, що особисто ти радісно відсмокчеш у путіна за черговий його напад на Україну. Так як добре знаю як люто ти ненавидиш Україну та українців.
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13.04.2021 13:21 Відповісти
Ось ти, Макс, підеш в бій на чолі з Кловуном з квартала95, який відкосив від призову захистити Батькіщину три рази в кущах за хатою мами Рими?
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13.04.2021 14:23 Відповісти
серйозно? Щось не чутно про риття окопів чи будівництво дзотів на побережжі та вздовж кордону
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13.04.2021 12:53 Відповісти
навіщо, там уже давно стоит непроходимая "стена Яценюка"! ))
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13.04.2021 14:38 Відповісти
ага, ***** хапнуло Крим, шоб поімєть санаторій "Комунари" ("Ай-Петрі"), як дибільне дитятко чужу цяцьку...

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Вау! Сам в шоке!
ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО АРКАДИЙ РОТЕНБЕРГ ВЛАДЕЛЕЦ ВСЕЙ СЕТИ «КУРОРТЫ КРЫМА»
В сеть входят санатории «Ай-Петри», «Мисхор», «Дюльбер», «Жемчужина» и отель «Дача Рахманинов»
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13.04.2021 12:54 Відповісти
Там не розуміють, що значить дорого. Чи є у нас зброя, щоб стерти з лиця землі хоча б обласні центри європейскої частини РФ, якщо вони почнуть бомбити наші міста? Якщо є тоді можна вважати, що дорого. Ящо ні, то для них покласти пару мільйонів біосміття нічого не варте.
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13.04.2021 12:55 Відповісти
удар уже нанесли в центре Киева - на Банковой.
и нанесли 2 года назад.

Удар очень мощный...
Смертельный.
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13.04.2021 13:09 Відповісти
А зачем им внезапность?Мы как с воздуха будем прикрываться? Требовать у Америки? Можно нихера два года не делать,но потом придется кровью заплатить.
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13.04.2021 13:07 Відповісти
" Якби Зеленського в'пяте таки спіймали, та відправили в армію,
ми вже мабуть і Кубань захопили би ... " (с)
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13.04.2021 13:10 Відповісти
И кого Кулеба напугал? Когда это пукина "цена вопроса" останавливала? "Бабы еще нарожают" никто не отменял.
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13.04.2021 13:16 Відповісти
кулеба испугал ежика своей голой
жопой
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13.04.2021 13:29 Відповісти
 
 