Росія цього разу не зможе заскочити Україну зненацька, агресія їй дорого коштуватиме, - Кулеба

Росія цього разу не зможе несподівано завдати удару по Україні. У разі нової агресії її ціна для РФ буде високою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це на спільній пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Сьогодні з партнерами обговорювали, як реагувати (на концентрацію російських військ на кордоні України. - Ред.). Росія цього разу не зможе нас зненацька заскочити. Україна і наші друзі залишаються пильними. Ми не будемо втрачати час і якщо Москва почне новий виток насильства або нерозумно діятиме, це їй дорого коштуватиме", - сказав Кулеба.

Міністр при цьому запевнив, що Україна не хоче війни, не планує жодного "наступу" і прагне вирішити конфлікт виключно дипломатичним шляхом.

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