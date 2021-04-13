Росія цього разу не зможе заскочити Україну зненацька, агресія їй дорого коштуватиме, - Кулеба
Росія цього разу не зможе несподівано завдати удару по Україні. У разі нової агресії її ціна для РФ буде високою.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це на спільній пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Сьогодні з партнерами обговорювали, як реагувати (на концентрацію російських військ на кордоні України. - Ред.). Росія цього разу не зможе нас зненацька заскочити. Україна і наші друзі залишаються пильними. Ми не будемо втрачати час і якщо Москва почне новий виток насильства або нерозумно діятиме, це їй дорого коштуватиме", - сказав Кулеба.
Міністр при цьому запевнив, що Україна не хоче війни, не планує жодного "наступу" і прагне вирішити конфлікт виключно дипломатичним шляхом.
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То Оман, то Катар, то Стамбул, то Буковель......
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Ти вже поспішаєш до воєнкомату захищати неньку?
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Вау! Сам в шоке!
ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО АРКАДИЙ РОТЕНБЕРГ ВЛАДЕЛЕЦ ВСЕЙ СЕТИ «КУРОРТЫ КРЫМА»
В сеть входят санатории «Ай-Петри», «Мисхор», «Дюльбер», «Жемчужина» и отель «Дача Рахманинов»
и нанесли 2 года назад.
Удар очень мощный...
Смертельный.
ми вже мабуть і Кубань захопили би ... " (с)
жопой