Росія мусить припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликає РФ негайно припинити нарощування військ на кордоні з Україною і на окупованих територіях.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", таку заяву він зробив у вівторок в Брюсселі після закінчення засідання Комісії Україна-НАТО, яке відбулося на прохання української сторони у зв'язку з посиленням військової присутності РФ на кордоні з Україною.

"Ми серйозно стурбовані триваючим розвитком подій, і НАТО пильно моніторить ситуацію. За останні тижні Росія наблизила тисячі підрозділів у бойовій готовності до українських кордонів. Це - найбільше нарощення російських військ з часу незаконної анексії Криму в 2014", - зазначив Столтенберг.

Генсек НАТО висловив переконання, що "значне нарощування військ Росією не обґрунтовано, нез'ясовно і викликає глибоку стурбованість".

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"Росія повинна покласти край цьому військовому нарощуванню в і навколо України, припинити свої провокації і негайно деескалувати ситуацію", - підкреслив Столтенберг.