Росія мусить припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликає РФ негайно припинити нарощування військ на кордоні з Україною і на окупованих територіях.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", таку заяву він зробив у вівторок в Брюсселі після закінчення засідання Комісії Україна-НАТО, яке відбулося на прохання української сторони у зв'язку з посиленням військової присутності РФ на кордоні з Україною.
"Ми серйозно стурбовані триваючим розвитком подій, і НАТО пильно моніторить ситуацію. За останні тижні Росія наблизила тисячі підрозділів у бойовій готовності до українських кордонів. Це - найбільше нарощення російських військ з часу незаконної анексії Криму в 2014", - зазначив Столтенберг.
Генсек НАТО висловив переконання, що "значне нарощування військ Росією не обґрунтовано, нез'ясовно і викликає глибоку стурбованість".
"Росія повинна покласти край цьому військовому нарощуванню в і навколо України, припинити свої провокації і негайно деескалувати ситуацію", - підкреслив Столтенберг.
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1. Необхідно терміново поновити діяльність Фондів, створених нашими західними партнерами для фінансування Збройних Сил України.
2. В Україні мають бути негайно розміщені зенітно-ракетні комплекси "Петріот" (з інструкторами для швидкого навчення наших військових).
3. Терміново надати Україні винищувачі F-15 та F-16 з локалізацією їх виробництва в нашій державі на базі "Антонова".
Далее, с мая уже полная готовность войск должна быть. Две недели осталось.
Всем украинцам надо готовиться оборонять Украину!
Янык защищая батоны уничтожил сотни людей, а Уйло, защищая дворцы и проблемы с водой в Крыму, просто так скопил столько войск? Немцов правильно его назвал ё*нутым.
ФІГНЕЮ НЕ СТРАДЖАЛА І ВСЕ ЯК ВІТРОМ ЗДУЄ