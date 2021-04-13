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Новини Агресія Росії проти України
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Росія мусить припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною, - Столтенберг

Росія мусить припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликає РФ негайно припинити нарощування військ на кордоні з Україною і на окупованих територіях.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", таку заяву він зробив у вівторок в Брюсселі після закінчення засідання Комісії Україна-НАТО, яке відбулося на прохання української сторони у зв'язку з посиленням військової присутності РФ на кордоні з Україною.

"Ми серйозно стурбовані триваючим розвитком подій, і НАТО пильно моніторить ситуацію. За останні тижні Росія наблизила тисячі підрозділів у бойовій готовності до українських кордонів. Це - найбільше нарощення російських військ з часу незаконної анексії Криму в 2014", - зазначив Столтенберг.

Генсек НАТО висловив переконання, що "значне нарощування військ Росією не обґрунтовано, нез'ясовно і викликає глибоку стурбованість".

Також читайте: Якщо РФ все-таки продовжить розвиток ескалації біля наших кордонів, слів буде недостатньо, - заступник глави МЗС Єнін

"Росія повинна покласти край цьому військовому нарощуванню в і навколо України, припинити свої провокації і негайно деескалувати ситуацію", -  підкреслив Столтенберг.

Автор: 

НАТО (6518) росія (65949) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+3
Українські дипломати перед західними союзниками (окрім введення жорстких санкції проти рф) мають прохати:
1. Необхідно терміново поновити діяльність Фондів, створених нашими західними партнерами для фінансування Збройних Сил України.
2. В Україні мають бути негайно розміщені зенітно-ракетні комплекси "Петріот" (з інструкторами для швидкого навчення наших військових).
3. Терміново надати Україні винищувачі F-15 та F-16 з локалізацією їх виробництва в нашій державі на базі "Антонова".
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13.04.2021 12:53 Відповісти
+2
Пока ***** с дружками гонит поезд к обрыву, народ смотрит в окошки и радуется живописным пейзажам. Всё нормально, ребята. Улыбаемся и машем. Потом сюрприз будет.
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13.04.2021 12:54 Відповісти
+2
Згідний по всіх пунктах, але що стосуеться вінищувачів F-15 та F-16 то підготовка пілота займае десь біля року
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13.04.2021 12:56 Відповісти
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Українські дипломати перед західними союзниками (окрім введення жорстких санкції проти рф) мають прохати:
1. Необхідно терміново поновити діяльність Фондів, створених нашими західними партнерами для фінансування Збройних Сил України.
2. В Україні мають бути негайно розміщені зенітно-ракетні комплекси "Петріот" (з інструкторами для швидкого навчення наших військових).
3. Терміново надати Україні винищувачі F-15 та F-16 з локалізацією їх виробництва в нашій державі на базі "Антонова".
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13.04.2021 12:53 Відповісти
Згідний по всіх пунктах, але що стосуеться вінищувачів F-15 та F-16 то підготовка пілота займае десь біля року
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13.04.2021 12:56 Відповісти
ПЕРЕпідготовка ще може бути якось... Підготовка від 5-ти.
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13.04.2021 12:57 Відповісти
Ето нам может бистро помочь поповнить автопарк такими моделями которие у нас есть єто Польща, Чехія, у кого они действующие, или открить пространство для самолетов НАТО, но не все будут закривать нам небо, Макс. Ето на єто пойдет єто США Британія и Канада, і всьо. Но Зеля на єто не пойдет
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13.04.2021 13:55 Відповісти
Хех! А у нас є навчені екіпажі для цих винищувачів?
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13.04.2021 12:57 Відповісти
Так предоставить с вместе с пилотами на перове время
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13.04.2021 17:05 Відповісти
Пока ***** с дружками гонит поезд к обрыву, народ смотрит в окошки и радуется живописным пейзажам. Всё нормально, ребята. Улыбаемся и машем. Потом сюрприз будет.
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13.04.2021 12:54 Відповісти
Земельні питання виключно через референдум.
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13.04.2021 12:56 Відповісти
А Украина должна наращивать всю негативную пропаганду против кацапии.
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13.04.2021 12:58 Відповісти
уже столтенберг высказался, а зелох молчит в тряпочку и вообще пропал...
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13.04.2021 13:05 Відповісти
кацабам надо напомнить Историю придурковатый Сралин так мечтал первым начать войну что все карты были Европейских стран.. на картах (сегодня на компах) все так красиво рисовалось радужно шапками буденовками закидаем и за 3 суток будем у Париже... когда случилось то что случилось оказалось что укрпрайоны придурки снесли чудом остались по старой советской границе в 70-140 км от новой за что собственно через месяц отсыпающие войска и в спину им смотрели расстрельные пулеметы НКВД начали давать первые бои немцам... Путин в своей придурковатой ненависти к Украине что готов голым вылезти на высоковольтку- чтобы доказать всему миру что он таки Х..ло найдите у кацабов карты по России нет таких.. они считают что дорог нема тому никто не пройдет а вот полагаю чертя всяки картинки и рисуя планы по уничтожению Украина как бы сама Россия не получила пистон пендель от КНР.. китаезы устали ждать эволюции распада России они могут и рево-люционировать ситуацию...
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13.04.2021 13:11 Відповісти
Китайці не дурні, але чекати мало, що залишилось, тому вони нападати не будуть, вони просто візьмуть своє, коли почне сипатись. А з огляду на останні події таке може статись дуже навіть швидко, а якщо й нападуть, то тоді, коли там військ майже не буде, всі уйдуть на форонт з укропами
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13.04.2021 15:42 Відповісти
Он выразил озабоченность ?
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13.04.2021 13:18 Відповісти
больше похоже на обеспокоенность.....135523-й раз
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13.04.2021 13:29 Відповісти
Раше по рукам нужно было давать сразу с самого начала. В Приднестровье, Абхазии, Юж. Осетии, на остальной территории Грузии.. Не затягивать до Крыма , Севастополя и Донбасса.. Теперь вот Раша напрямую угрожает " покончить с украинской государственностью", делает ( успешные) попытки по аншлюсу Беларуси, а еще Карабах, Сирия , Ливия, ЦАР.. В общем политика " умиротворения агрессора" , разговоры об " учете его интересов" и т.д. ведет по кальке точного повторения ( разница только в нюансах гибридности) истории 30 - 40 х годов прошлого века. ( Саар, Рейнская обл, Австрия, Судеты, Чехословакия, Мемельский край, Польша и дальше по списку... Только тогда на месте Путинского Мордора была Неонацистская Германия Ади ГИ.
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13.04.2021 13:23 Відповісти
Адекватным ответом на действия РФ могут стать учения по отработке мобилизации резервистов ЗСУ. Это реально поднимет боеготовность ЗСУ в создавшихся условиях. Провокацией это назвать нельзя, так как ППД, куда прибудут резервисты знаходяться не в зоне проведення ООС. Главное грамотно организовать и естественно достойно профинансировать. Как говорится: дешева рибка - погана юшка. А мы не настолько богаты, чтобы экономить на обороне.
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13.04.2021 14:11 Відповісти
У Украины есть еще время, максимум до конца апреля.
Далее, с мая уже полная готовность войск должна быть. Две недели осталось.
Всем украинцам надо готовиться оборонять Украину!
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13.04.2021 15:14 Відповісти
До чего две недели? Или ты всерьез предполагаешь вторжение .Небольшая польза для Украины - очередное тупое расходование бюджета врага.
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13.04.2021 17:09 Відповісти
Я действительно всерьез рассматриваю вторжение в начале мая. Все зависит от погоды. Вроде бы дождливая на юго-востокеУкраины, которая нам дарит чуток времени.
Янык защищая батоны уничтожил сотни людей, а Уйло, защищая дворцы и проблемы с водой в Крыму, просто так скопил столько войск? Немцов правильно его назвал ё*нутым.
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13.04.2021 17:21 Відповісти
ТРЕБА МОСКОВІЇ ВЛУПИТИ САНКЦІЙ У БАНКОВСЬКОМУ СЕКТОРІ, ЩОБ ВОНА
ФІГНЕЮ НЕ СТРАДЖАЛА І ВСЕ ЯК ВІТРОМ ЗДУЄ
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13.04.2021 15:12 Відповісти
 
 