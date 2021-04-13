Столтенберг про вступ України в НАТО: Росія не має права втручатися. Київ має сам вирішувати
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ніхто не може втручатися у вступ України в альянс. Лише країна буде вирішувати, що готова до членства.
Про це він сказав у ході спільного брифінгу з головою Міністерства закордонних справ Дмитром Кулебою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Це залежить від України, коли вона вирішить, що готова до членства в НАТО. Ніхто не може перешкодити або втручатися в цей процес. Це суверенне право нації - звертатися за членством. Союзники кінець кінцем вирішать, коли це станеться, це дуже важливий принцип", - заявив генсек.
Він підкреслив, що Росія зараз намагається вводити сфери впливу і вирішувати, що можуть робити її сусіди.
"Ми вважаємо, що Україна повинна сама вирішувати свій шлях, і тільки союзники можуть вирішити, чи виконані стандарти. Ми підтримуємо Україну на шляху реформ, це єдиний шлях, щоб наблизитися до євроатлантичної інтеграції. І ми відхиляємо ту ідею, що Росія заявляє про право вето на суверенне право держав вирішувати, який саме захист вони вибирають", - сказав Столтенберг.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
але насправді - від Києва не багато тут залежності!
Буде чи ні Україна в НАТО залежить від країн, які вже там знаходяться!
на разі ми бачемо, що кілька країн, на кшталт Франції, Німеччини, Угорщини, Австрії не дуже і хочуть бачити України в НАТО!
як би президентом був хтось накшталт Порошенко, тоді в нас був би шанс
на разі - це все пустобрехство і від Києва в цьому питанні мало що залежить
якщо ті що залишилося скажуть "так" - це буде диво