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Новини
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Столтенберг про вступ України в НАТО: Росія не має права втручатися. Київ має сам вирішувати

Столтенберг про вступ України в НАТО: Росія не має права втручатися. Київ має сам вирішувати

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ніхто не може втручатися у вступ України в альянс. Лише країна буде вирішувати, що готова до членства.

Про це він сказав у ході спільного брифінгу з головою Міністерства закордонних справ Дмитром Кулебою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Це залежить від України, коли вона вирішить, що готова до членства в НАТО. Ніхто не може перешкодити або втручатися в цей процес. Це суверенне право нації - звертатися за членством. Союзники кінець кінцем вирішать, коли це станеться, це дуже важливий принцип", - заявив генсек.

Він підкреслив, що Росія зараз намагається вводити сфери впливу і вирішувати, що можуть робити її сусіди.

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"Ми вважаємо, що Україна повинна сама вирішувати свій шлях, і тільки союзники можуть вирішити, чи виконані стандарти. Ми підтримуємо Україну на шляху реформ, це єдиний шлях, щоб наблизитися до євроатлантичної інтеграції. І ми відхиляємо ту ідею, що Росія заявляє про право вето на суверенне право держав вирішувати, який саме захист вони вибирають", - сказав Столтенберг.

Автор: 

НАТО (6518) членство в НАТО (1738) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+13
Украина и украинцы за вступление в НАТО
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13.04.2021 12:57 Відповісти
+10
Украинцы поддерживают вступление в НАТО, а потомки завезенных за годы оккупации кацапов - нет.
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13.04.2021 13:02 Відповісти
+7
Та блазень позадає питання з приводу НАТО, а потім в кущі...
Столтенберг о вступлении Украины в НАТО: Россия не имеет права вмешиваться. Киев должен сам решать - Цензор.НЕТ 859
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13.04.2021 12:58 Відповісти
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ну да, Київ рішає... а може Берлін та Париж? може Будапешт або Вєна? ні? від них нічого не залежить?
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13.04.2021 12:59 Відповісти
что сказать то хотел?
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13.04.2021 13:03 Відповісти
а ти переконаний, що якщо зараз Київ скажет "ТАК", то одразу опинимося в НАТО?
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13.04.2021 13:06 Відповісти
этот комментарий вообще не к этой теме, что-то пошло не так, так что сворачиваем дискуссию
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13.04.2021 13:08 Відповісти
взяємозв'язок простий - Йенс стверджує, що Київ має вирішувати сам!
але насправді - від Києва не багато тут залежності!
Буде чи ні Україна в НАТО залежить від країн, які вже там знаходяться!
на разі ми бачемо, що кілька країн, на кшталт Франції, Німеччини, Угорщини, Австрії не дуже і хочуть бачити України в НАТО!
як би президентом був хтось накшталт Порошенко, тоді в нас був би шанс
на разі - це все пустобрехство і від Києва в цьому питанні мало що залежить
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13.04.2021 13:13 Відповісти
При чем здесь Вена? Австрия - не член НАТО!!!
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13.04.2021 13:13 Відповісти
ну значить австрія пролітає!
якщо ті що залишилося скажуть "так" - це буде диво
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13.04.2021 13:14 Відповісти
Украина и украинцы за вступление в НАТО
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13.04.2021 12:57 Відповісти
Нажаль тільки половина.
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13.04.2021 12:58 Відповісти
половина которая не хочет аполитична
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13.04.2021 13:00 Відповісти
Украинцы поддерживают вступление в НАТО, а потомки завезенных за годы оккупации кацапов - нет.
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13.04.2021 13:02 Відповісти
Нажаль, нема змоги забрати громадянсво у відвертих ворогів і корисних ідіотів.
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13.04.2021 13:54 Відповісти
Вже вирішували. І цей зброд нікуди не зник.Столтенберг о вступлении Украины в НАТО: Россия не имеет права вмешиваться. Киев должен сам решать - Цензор.НЕТ 1583
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13.04.2021 13:05 Відповісти
время идет, совки вымирают...
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13.04.2021 13:10 Відповісти
А ти бачиш Шухрича що стоїть біля Сєні і дивиться вгору? Він теж вимирає? А поруч такі ж як і він.
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13.04.2021 13:23 Відповісти
путін не хоче, зєля то хоче то не хоче
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13.04.2021 12:58 Відповісти
А кто почти каждый день вымогает Байдена принять его в НАТУ? Не маленький клоун?)
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13.04.2021 13:02 Відповісти
Та блазень позадає питання з приводу НАТО, а потім в кущі...
Столтенберг о вступлении Украины в НАТО: Россия не имеет права вмешиваться. Киев должен сам решать - Цензор.НЕТ 859
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13.04.2021 12:58 Відповісти
Киев давно решил. А НАТО все нет и нет.
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13.04.2021 13:01 Відповісти
Это как решить "буду богатым!", а денег все нет и нет ...
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13.04.2021 13:15 Відповісти
Столтенберг о вступлении Украины в НАТО: Россия не имеет права вмешиваться. Киев должен сам решать - Цензор.НЕТ 6263 птн-пнх.
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13.04.2021 13:04 Відповісти
Ну якщо "рішальщик" шмаркля та банда призначених ним прокремлівських запроданців, то НАТО нам не бачити... В усякому випадку поки шамркля-нелох при владі.
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13.04.2021 13:07 Відповісти
А Столтенберг ничего не решает?
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13.04.2021 13:19 Відповісти
Не розумію,чого нас у НАТО не приймають.Прийняли і вже відразу мають готову війну,не треба нічого придумувати...А то навіть якось дивно - військовий блок - і без війни.
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13.04.2021 13:29 Відповісти
 
 