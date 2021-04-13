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Новини Коронавірус і карантин
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У МОЗ розповіли про склад вакцин, які використовують в Україні: Це важливо знати, щоб уникнути алергічних реакцій. ІНФОГРАФІКА

У МОЗ розповіли про склад вакцин, які використовують в Україні: Це важливо знати, щоб уникнути алергічних реакцій. ІНФОГРАФІКА

Склад вакцин проти COVID-19 залежить від технології, яка використовувалася для їхньої розробки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я в Facebook.

В Україні вже використовують вакцину Covieshield / AstraZeneca і очікують вакцину AstraZeneca південнокорейського виробника SK Bioscience, CoronaVac / Sinovac Biotech, Comirnaty / Pfizer-BioNTech.

Вакцини AstraZenecа різних виробників мають однаковий склад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від сьогодні розпочинаємо робити щеплення вакциною CoronaVac, - Степанов

"Важливо знати склад, щоб уникнути можливої ​​алергічної реакції після щеплення. Якщо ви підозрюєте, що у вас можете бути алергічна реакція, обов'язково зверніться до сімейного лікаря або терапевта в найближчу лікарню", - сказано в повідомленні.

У МОЗ розповіли про склад вакцин, які використовують в Україні: Це важливо знати, щоб уникнути алергічних реакцій 01

У МОЗ розповіли про склад вакцин, які використовують в Україні: Це важливо знати, щоб уникнути алергічних реакцій 02

У МОЗ розповіли про склад вакцин, які використовують в Україні: Це важливо знати, щоб уникнути алергічних реакцій 03

У МОЗ розповіли про склад вакцин, які використовують в Україні: Це важливо знати, щоб уникнути алергічних реакцій 04

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5401) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
Директор Китайского центра по контролю за заболеваниями Гао Фу на конференции в субботу в юго-западном городе Чэнду заявил о низкой эффективности китайских вакцин против COVID-19. По его словам эффективность китайских вакцин приблизительно 50-51%.

В общем в этом нет ничего удивительного. Китайская вакцина производства Sinovac Biotech Ltd. - это химически инактивированная живая, культуральная вакцина, которая в связи с примитивностью технологии производства, не может обладать эффективностью против широко распространенных вирулентных штаммов исходного вируса.
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13.04.2021 13:19 Відповісти
+1
Хтось довіряє здібностям китайців по "деактивації" вірусів?
І звідки в них стільки справжнього вірусу, щоб робити його деактивовані копії??
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13.04.2021 13:20 Відповісти
+1
Как работает классика, понятно. А вот принцип действия рнк-вакцины не понятен и как-то напрягает - "учит клетку вырабатывать короновирусные белки". Т.е. встраивается в ДНК клетки?
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13.04.2021 14:07 Відповісти
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Директор Китайского центра по контролю за заболеваниями Гао Фу на конференции в субботу в юго-западном городе Чэнду заявил о низкой эффективности китайских вакцин против COVID-19. По его словам эффективность китайских вакцин приблизительно 50-51%.

В общем в этом нет ничего удивительного. Китайская вакцина производства Sinovac Biotech Ltd. - это химически инактивированная живая, культуральная вакцина, которая в связи с примитивностью технологии производства, не может обладать эффективностью против широко распространенных вирулентных штаммов исходного вируса.
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13.04.2021 13:19 Відповісти
Хтось довіряє здібностям китайців по "деактивації" вірусів?
І звідки в них стільки справжнього вірусу, щоб робити його деактивовані копії??
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13.04.2021 13:20 Відповісти
Например, выращиваешь в культуре клеток в реакторе, фильтрацией отделяешь от клеток и ультрафильтрацией выделяешь вирусы из культуральной среды.
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13.04.2021 13:32 Відповісти
Нарешті з'явилося якесь притомне пояснення, аналітика, опис побічок, замість куплених копійчаних блогерів не маючих жодного відношення до медицини. Це можна хоча б якось перевіряти та порівнювати. У нас рівень недовіри до будь-чого за гранню, а кожен третій користувач на службі OSINT розвідки. Є звісно речи де ми погоджуємось щоб нас розводили (реклама, вибори), а є де категорично ні.
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13.04.2021 13:54 Відповісти
Как работает классика, понятно. А вот принцип действия рнк-вакцины не понятен и как-то напрягает - "учит клетку вырабатывать короновирусные белки". Т.е. встраивается в ДНК клетки?
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13.04.2021 14:07 Відповісти
Нет. Это матричная РНК с нее без РНК-зависимых полимераз даже копии не снимешь, а в клетках их нет (они есть только у некоторых вирусов). Чтобы встроить в ДНК нужна обратная транскриптаза, а ана только у ретровирусов, коронавирусы к ним не относятся. С мРНК рибосомы просто считывают инфу, когда синтезируют белок, потом этот белок попадает за пределы клетки, где вызывает имунную реакцию. Постепенно мРНК распадаются в клетках без следа, а иммунитет на белок у организма остается.
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13.04.2021 14:21 Відповісти
волокешь в этом деле. Синовак, так понимаю, безопаснее АстраЗенеки но настолько же и не эффективен.
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13.04.2021 14:34 Відповісти
Смотря для кого. Для аллергиков, Синовак точно опаснее, а вот опаснее ли Астразенека для людей со склонностью к тромбозам - это еще вопрос.
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13.04.2021 14:38 Відповісти
У МОЗ розповіли про склад вакцин, які використовують в Україні: Це важливо знати, щоб уникнути алергічних реакцій - Цензор.НЕТ 3941
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13.04.2021 16:02 Відповісти
нужная информация.
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13.04.2021 16:49 Відповісти
Китайський СиноВак - гірший за воду з калюжи, це чистосердечне зізнання самих китайців ....
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13.04.2021 18:45 Відповісти
 
 