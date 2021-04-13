У МОЗ розповіли про склад вакцин, які використовують в Україні: Це важливо знати, щоб уникнути алергічних реакцій. ІНФОГРАФІКА

Склад вакцин проти COVID-19 залежить від технології, яка використовувалася для їхньої розробки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я в Facebook.

В Україні вже використовують вакцину Covieshield / AstraZeneca і очікують вакцину AstraZeneca південнокорейського виробника SK Bioscience, CoronaVac / Sinovac Biotech, Comirnaty / Pfizer-BioNTech.

Вакцини AstraZenecа різних виробників мають однаковий склад.

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"Важливо знати склад, щоб уникнути можливої ​​алергічної реакції після щеплення. Якщо ви підозрюєте, що у вас можете бути алергічна реакція, обов'язково зверніться до сімейного лікаря або терапевта в найближчу лікарню", - сказано в повідомленні.