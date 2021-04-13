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У МОЗ розповіли про склад вакцин, які використовують в Україні: Це важливо знати, щоб уникнути алергічних реакцій. ІНФОГРАФІКА
Склад вакцин проти COVID-19 залежить від технології, яка використовувалася для їхньої розробки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я в Facebook.
В Україні вже використовують вакцину Covieshield / AstraZeneca і очікують вакцину AstraZeneca південнокорейського виробника SK Bioscience, CoronaVac / Sinovac Biotech, Comirnaty / Pfizer-BioNTech.
Вакцини AstraZenecа різних виробників мають однаковий склад.
"Важливо знати склад, щоб уникнути можливої алергічної реакції після щеплення. Якщо ви підозрюєте, що у вас можете бути алергічна реакція, обов'язково зверніться до сімейного лікаря або терапевта в найближчу лікарню", - сказано в повідомленні.
Топ коментарі
+1 Scorpman Y
показати весь коментар13.04.2021 13:19 Відповісти Посилання
+1 Alex #455380
показати весь коментар13.04.2021 13:20 Відповісти Посилання
+1 Гарри Гарриссон #482664
показати весь коментар13.04.2021 14:07 Відповісти Посилання
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В общем в этом нет ничего удивительного. Китайская вакцина производства Sinovac Biotech Ltd. - это химически инактивированная живая, культуральная вакцина, которая в связи с примитивностью технологии производства, не может обладать эффективностью против широко распространенных вирулентных штаммов исходного вируса.
І звідки в них стільки справжнього вірусу, щоб робити його деактивовані копії??