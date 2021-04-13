"США та інші натівські країни свідомо перетворюють Україну на порохову бочку", - МЗС РФ
МЗС РФ обурилося нібито нарощуванням поставок озброєнь в Україну зі США і країн НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Поставки йшли, вони тривають, обсяги цієї допомоги нарощуються. Сполучені Штати та інші натівські країни свідомо перетворюють Україну на порохову бочку", - заявив журналістам заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.
Він підкреслив, що протягом багатьох років на українській території проводяться навчальні плани, створюються об'єкти, що мають негативний вплив на безпеку РФ, розгорнута мережа біолабораторій, діяльність яких викликає у Москви "тривогу і занепокоєння".
"У комплексі це становить серйозний виклик нашій безпеці. Ми в черговий раз наполягаємо на тому, щоб натівські країни ... перейнялися б тим, як зробити, щоб виконувався Мінський пакет заходів", - додав заступник глави МЗС РФ.
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Але ж є хороші кацапи.
Гаразд,хорошим кацапам-хороші гроби.
На превеликий жаль Україні тут відводиться роля "сиру в мишоловці". Така наша доля - Київ породив Московщину, він її і угробить...