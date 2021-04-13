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Новини Агресія Росії проти України
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"США та інші натівські країни свідомо перетворюють Україну на порохову бочку", - МЗС РФ

МЗС РФ обурилося нібито нарощуванням поставок озброєнь в Україну зі США і країн НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Поставки йшли, вони тривають, обсяги цієї допомоги нарощуються. Сполучені Штати та інші натівські країни свідомо перетворюють Україну на порохову бочку", - заявив журналістам заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.

Він підкреслив, що протягом багатьох років на українській території проводяться навчальні плани, створюються об'єкти, що мають негативний вплив на безпеку РФ, розгорнута мережа біолабораторій, діяльність яких викликає у Москви "тривогу і занепокоєння".

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"У комплексі це становить серйозний виклик нашій безпеці. Ми в черговий раз наполягаємо на тому, щоб натівські країни ... перейнялися б тим, як зробити, щоб виконувався Мінський пакет заходів", - додав заступник глави МЗС РФ.

Автор: 

МЗС рф (966) НАТО (6518) зброя (7523) США (23348)


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Топ коментарі
+56
Турція
"США и другие натовские страны сознательно превращают Украину в пороховую бочку", - МИД РФ - Цензор.НЕТ 5844
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13.04.2021 13:17 Відповісти
+53
та заткнитесь уже
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13.04.2021 13:07 Відповісти
+44
ХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ ВОЙНЫ?
Спросите вы у "Сатаны".
Опять беснуется злодей
Средь "Искандеров", "Тополей".
Спросите Грозный и Тбилиси -
Там помнят ботоксную крысу.
И пусть вам скажут их сыны,
Хотят ли русские войны.
Не только лишь свою страну
***** погнало на войну,
Горит Донецк, в огне Луганск,
Теперь несёт его в Дамаск.
Цхинвал сворован и Намкрыш -
Ты спишь, Нью-Йорк? Ты спишь, Париж?
Пусть вам ответят ваши сны,
Хотят ли русские войны...
А тварь всё лезет убивать,
Всё повторяется опять.
Солдаты падают в бою
Кремлевской мрази - пох...
Заткнул деньгами вдовам рот,
Плешивый карлик-идиот.
Не видно края этой тьмы...
ХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ ВОЙНЫ?
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13.04.2021 13:11 Відповісти
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спс шо перднули наставление воююя7 год у нас..
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13.04.2021 16:41 Відповісти
НАТО у нас территории не оккупировал. И наших граждан не убивал на нашей же земле.
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13.04.2021 16:43 Відповісти
Угу. Россия может гонять своих вооруженных петухов куда она считает нужным и гордиться новыми видами вооружения, а Украина должна сидеть с двуствольной винтовкой, чтобы москали не волновались. Вот же ублюдочное государство.
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13.04.2021 16:46 Відповісти
Россия сама себе организовала пороховой склад под задницей и все знают, где он находится, и где фитиль!
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13.04.2021 17:32 Відповісти
Всім кацапам- гроби.
Але ж є хороші кацапи.
Гаразд,хорошим кацапам-хороші гроби.
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13.04.2021 20:38 Відповісти
Слава США! Освятили Україну святою водою і сатану-мосмкаля коробить, перекручує, страшно заходити. Вже не тільки ми, а і половину світу зрозуміли, що таке московія. Нам краще буди з американцями, чим з дикими маніяками терористами кацапами.
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14.04.2021 09:56 Відповісти
Нажаль, це скидається на правду. Росію свідомо втягують у крупну військову авантюру (як колись СРСР в Афганістан) щоб скинути режим Путіна а потім і розвалити саму РФ.
На превеликий жаль Україні тут відводиться роля "сиру в мишоловці". Така наша доля - Київ породив Московщину, він її і угробить...
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14.04.2021 13:31 Відповісти
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