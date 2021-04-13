Кулеба про можливу повномасштабну війну на Донбасі: Ціна запобігання конфлікту нижча, ніж потім долати наслідки
Україна не хоче початку повномасштабної війни на Донбасі. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що ціна запобігання конфлікту нижче, ніж у самої війни.
Про це Кулеба заявив під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ціна того, що ми будемо запобігати конфлікту, буде все ж нижчою, ніж, якщо війна почнеться, а потім долати наслідки. Ми зараз будемо робити все, щоб запобігти збільшенню напруги з боку Росії", - заявив Кулеба.
Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.
Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.
Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.
На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.
Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.
8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.
Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.
Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціативу України підтримали країни-партнери, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання,відмовившись надавати пояснення.
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Сейчас в структурах НАТО ведется активная подготовка к предстоящему Саммиту НАТО. Формируется повестка дня. В преддверии своего визита в Брюссель госсекретарь США Блинкен интересовался у генерального секретаря НАТО Столтенберга вопросами темы "Украина-НАТО". А там все печально. Украинская сторона особой активности не проявляет. Если вы хотите чтобы вас кормили с ложечки, то хоть рот откройте, г-н Зеленский.
а если сдаться, то по его логике вообще никто не пострадает
эти придурки не способны защитить страну, они просто капитулянты
Турчинов: «Если учесть уровень готовности российских войск на наших восточных границах, то мы должны сделать все, чтобы быть в состоянии защищаться, россияне будут считаться только с сильными».
Турчинов: «Нам нужна полная мобилизация страны, необходимо немедленно начать перебрасывать имеющиеся войска с Центра и Запада на Восток и Юг. Это жизненно необходимо!»
Тимошенко: «Вы представляете, что начнется в стране, если танки и БТРы начнут ехать по улицам городов? Это спровоцирует массовую панику. Люди начнут массово бежать из страны. Проблема с продовольствием, с топливом...».
Турчинов: «Еще больше паника будет, когда на Крещатике будут российские танки. Мы должны сделать все для того, чтобы быть в состоянии защищаться, в том числе и самостоятельно, если не дождемся военной помощи от Запада. А для этого нужно действовать. Поэтому я не могу не поставить на голосование СНБО решение о введении в стране военного положения.
Кто «за»? Ясно. «За» ‒ один Турчинов. Это означает, что решение не принято.
а то бы знал что было в феврале-марте 2014 в Крыму, особенно с СБУ и тп. службами.
а ось такі як ти кацапи-транслейтор - ні))
тільки кацапи можуть задати таке питання
ну, звичайно - куди ж ще таке придуркувати запхнути, як не на "захист" дупи вовки-шмарклі
Бо саме Госдеп назвав ермака - "проросійским агентом".. як й дубінського з деркачем.. чі про це в твоїх методичкам не написали ?
ну а зебилы в этот момент хлопают ушами и молча заглатывая "божью россу"
Предотвратить войну? - это стали и предотвращаете, это один день убрали Панцырь, другой день убрали снайпера, группу снайперов, убрали грузовик для подвоза боеприпасов, убрали миномьот и не один, а два.
Один день - один результат. Одна цель - один выстрел.
ВАС лохудров каждый день обстреливают, вы жопу из окопа не показываете, патамушта нельзя отвечать, чтобы не провоцировать.