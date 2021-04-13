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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Кулеба про можливу повномасштабну війну на Донбасі: Ціна запобігання конфлікту нижча, ніж потім долати наслідки

Кулеба про можливу повномасштабну війну на Донбасі: Ціна запобігання конфлікту нижча, ніж потім долати наслідки

Україна не хоче початку повномасштабної війни на Донбасі. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що ціна запобігання конфлікту нижче, ніж у самої війни.

Про це Кулеба заявив під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ціна того, що ми будемо запобігати конфлікту, буде все ж нижчою, ніж, якщо війна почнеться, а потім долати наслідки. Ми зараз будемо робити все, щоб запобігти збільшенню напруги з боку Росії", - заявив Кулеба.

Також читайте: Росія цього разу не зможе заскочити Україну зненацька, агресія їй дорого коштуватиме, - Кулеба

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціативу України підтримали країни-партнери, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання,відмовившись надавати пояснення.

Автор: 

кордон (4817) росія (65949) Донбас (22357) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+8
пораженец
а если сдаться, то по его логике вообще никто не пострадает
эти придурки не способны защитить страну, они просто капитулянты
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13.04.2021 13:16 Відповісти
+5
Кулеба о возможной полномасштабной войне на Донбассе: Цена предотвращения конфликта ниже, чем потом преодолевать последствия - Цензор.НЕТ 6012
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13.04.2021 13:27 Відповісти
+4
13.‎04.‎2021
Сейчас в структурах НАТО ведется активная подготовка к предстоящему Саммиту НАТО. Формируется повестка дня. В преддверии своего визита в Брюссель госсекретарь США Блинкен интересовался у генерального секретаря НАТО Столтенберга вопросами темы "Украина-НАТО". А там все печально. Украинская сторона особой активности не проявляет. Если вы хотите чтобы вас кормили с ложечки, то хоть рот откройте, г-н Зеленский.
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13.04.2021 13:24 Відповісти
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Я так понимаю єто нужно просто пуйлу в глаз посмотреть? Такова цена?
Кулеба о возможной полномасштабной войне на Донбассе: Цена предотвращения конфликта ниже, чем потом преодолевать последствия - Цензор.НЕТ 1558
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13.04.2021 13:16 Відповісти
13.‎04.‎2021
Сейчас в структурах НАТО ведется активная подготовка к предстоящему Саммиту НАТО. Формируется повестка дня. В преддверии своего визита в Брюссель госсекретарь США Блинкен интересовался у генерального секретаря НАТО Столтенберга вопросами темы "Украина-НАТО". А там все печально. Украинская сторона особой активности не проявляет. Если вы хотите чтобы вас кормили с ложечки, то хоть рот откройте, г-н Зеленский.
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13.04.2021 13:24 Відповісти
не надо никуда смотреть, садовый со своим мацковским другом фридманом уже всё давно решили!
Кулеба про можливу повномасштабну війну на Донбасі: Ціна запобігання конфлікту нижча, ніж потім долати наслідки - Цензор.НЕТ 6201
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13.04.2021 13:42 Відповісти
пораженец
а если сдаться, то по его логике вообще никто не пострадает
эти придурки не способны защитить страну, они просто капитулянты
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13.04.2021 13:16 Відповісти
Як було з Кримом?Кровавий Пастирь зробив так,шоб ніхто не постраждав.
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13.04.2021 13:24 Відповісти
Тимошенко: «Я не хотела выступать, но как лидер крупнейшей партии коалиции не могу молчать. Цена сегодняшнего решения невероятно высока, и мы не имеем права на ошибку. Я провела консультации с самыми опытными людьми и могу сказать, что Путин хочет реализовать абхазский сценарий и только ждет, чтобы мы дали ему повод.

Турчинов: «Если учесть уровень готовности российских войск на наших восточных границах, то мы должны сделать все, чтобы быть в состоянии защищаться, россияне будут считаться только с сильными».

Турчинов: «Нам нужна полная мобилизация страны, необходимо немедленно начать перебрасывать имеющиеся войска с Центра и Запада на Восток и Юг. Это жизненно необходимо!»

Тимошенко: «Вы представляете, что начнется в стране, если танки и БТРы начнут ехать по улицам городов? Это спровоцирует массовую панику. Люди начнут массово бежать из страны. Проблема с продовольствием, с топливом...».

Турчинов: «Еще больше паника будет, когда на Крещатике будут российские танки. Мы должны сделать все для того, чтобы быть в состоянии защищаться, в том числе и самостоятельно, если не дождемся военной помощи от Запада. А для этого нужно действовать. Поэтому я не могу не поставить на голосование СНБО решение о введении в стране военного положения.

Кто «за»? Ясно. «За» ‒ один Турчинов. Это означает, что решение не принято.
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13.04.2021 13:29 Відповісти
Пастер был МОЛОДЦОМ ! И это на 1000% , учитывая неготовность страны, армии и то, что он совершенно не военный человек !
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13.04.2021 14:24 Відповісти
сразу видно что ты не из Украины
а то бы знал что было в феврале-марте 2014 в Крыму, особенно с СБУ и тп. службами.
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13.04.2021 13:30 Відповісти
Якби ви шановний пан мешкали в Україні,то і писали б Українською Мовою))
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13.04.2021 13:39 Відповісти
як би ти знав українську мову, то писав би без помилок - які робить твій транслейтор
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13.04.2021 13:58 Відповісти
А ти перевіряв через Гугл перекладач?
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13.04.2021 14:12 Відповісти
дурко, кожен українец знає де ставити коми
а ось такі як ти кацапи-транслейтор - ні))
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13.04.2021 14:36 Відповісти
"если бы я был президентом в 2014 - то вы бы все СДОХЛИ, но Крым не отдали"... пока я провожу концерты в ордло и москве..(с)вовка-зеЛох
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13.04.2021 13:35 Відповісти
ты идиот..???- ты воевал хоть день..??? - придурок...(((
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13.04.2021 22:46 Відповісти
ты провокатор...(((
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13.04.2021 22:49 Відповісти
это ты провоцируешь меня на грубость переходя на личности, чтобы потом нажаловаться и забанить... хитрый типа какой
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13.04.2021 23:25 Відповісти
Много Кулебы стало в последнее время....
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13.04.2021 13:19 Відповісти
Цена предотвращения конфликта ниже, чем потом преодолевать последствия/ Не бойся, Кулеба : Украина готова к вторжению России, - Зеленский.
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13.04.2021 13:20 Відповісти
готовы все здать чтобы не злить куйла
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13.04.2021 13:22 Відповісти
этот все отдаст под видом ножа гопника...
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13.04.2021 13:21 Відповісти
Кулєба попереджує кацапів,а виють представники п"ятої колони,чому?
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13.04.2021 13:22 Відповісти
Тому, що вже третій рік вони виють тут, що без святого Петра "України большє нєт!".
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13.04.2021 13:29 Відповісти
Саме цікаве шо всі знають хто таке ху"ло,і всі знають хто п"ята колона в Україні))
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13.04.2021 13:35 Відповісти
ще б про вас не знати, зебіли)) Весь світ знає про ваш ідіотизм та готовність стати на коліна перед фуйлом та "сойтись интересами посередине Украині"
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13.04.2021 13:38 Відповісти
Ти диви,на Мову перейшов))Весь Світ це хто?
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13.04.2021 13:41 Відповісти
не перемайся, то не твоя кацапія, зебіл
тільки кацапи можуть задати таке питання
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13.04.2021 13:59 Відповісти
Зрозумій,партія ЄС,не має жодного стосунку до Країн ЄС))Ваш "світ" це мережа кондитерських))
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13.04.2021 14:13 Відповісти
а, так то тебе викинули посмердіті на ЄС та "ЄС"
ну, звичайно - куди ж ще таке придуркувати запхнути, як не на "захист" дупи вовки-шмарклі
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13.04.2021 14:38 Відповісти
п.с. розкажи про п'яту колону - в ЄС та США.. може вони поржуть з твого ідіотизму
Бо саме Госдеп назвав ермака - "проросійским агентом".. як й дубінського з деркачем.. чі про це в твоїх методичкам не написали ?
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13.04.2021 14:43 Відповісти
кулеба "попереджае", а вовка-шмаркля назвает фуйлу с просьбами о перемирии.. называя гибель КАЖДЫЙ день бойцов ВСУ - "неприятным инцидентом, но мы готовы продолжить смотреть в глаза путину и просить мира"..
ну а зебилы в этот момент хлопают ушами и молча заглатывая "божью россу"
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13.04.2021 13:33 Відповісти
Кулеба какой Донбас, росиянцы направили 3 десантных корабля в Черное море для захвата Одессы. А эти все играются в перемирие
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13.04.2021 13:24 Відповісти
Кулеба о возможной полномасштабной войне на Донбассе: Цена предотвращения конфликта ниже, чем потом преодолевать последствия - Цензор.НЕТ 6012
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13.04.2021 13:27 Відповісти
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13.04.2021 13:30 Відповісти
Крысы мавзолейные направили Каспийскую флотилию в Черное море,металлобрух для Байдена...
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13.04.2021 13:27 Відповісти
Гаразд. То яку ціну ви пообіцяли Кремлю?
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13.04.2021 13:29 Відповісти
Г-н Зеленский, если вы хотите чтобы у вас были союзники, нужно уметь общаться с ними не только о "закусить-выпить", но и по щекотливым темам. И прятаться от этого - последнее дело. Возьми трубку ! Женщина (президент Молдовы Майя Санду) звонит ! (с)
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13.04.2021 13:29 Відповісти
Международный скандал. Майя Санду неделю не может связаться с Зеленским по делу Чауса!
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13.04.2021 13:39 Відповісти
Дурак ты Кулеба! "Цена предотвращения войны" - это поставить интересы государства выше собственных интересов и забыть про свои амбиции и комплексы. А это "цена", которую способны заплатить единичные личности (которые, кстати, вошли в мировую историю). А еще, Кулеба, ты - жополиз и врун, т.к. на 100% знаешь, что твой хозяин Зе явно не из таких личностей.
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13.04.2021 13:29 Відповісти
В 1905 году РАБссия направила 2 флота для захвата Цусимы... япошки сожгли это дерьмо за полдня...сЦарь Николашка и не горевал бабы говна еще нарожають...
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13.04.2021 13:30 Відповісти
капитуляция -еще ДЕШЕВЛЕ
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13.04.2021 13:33 Відповісти
Мавзолейные,после визита в Киев маршала авиации НАТО можете присылать миллионы кораблей...все они живая мишень для авианосца в восточном Средиземноморье...Томагавки ждут это дерьмо и под Одессой тоже... Welcome to Ukraine...,Быдло мавзолейное...
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13.04.2021 13:34 Відповісти
Есть всего два варианта. Победить или проиграть. И там цена и там. только результаты очень разные.
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13.04.2021 13:35 Відповісти
Кулеба про можливу повномасштабну війну на Донбасі: Ціна запобігання конфлікту нижча, ніж потім долати наслідки - Цензор.НЕТ 4923 деревня Выбуты,Псковская область.здесь валяются крысы Псковской дивизии ВДВ
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13.04.2021 13:47 Відповісти
Кулеба про можливу повномасштабну війну на Донбасі: Ціна запобігання конфлікту нижча, ніж потім долати наслідки - Цензор.НЕТ 1419 эх...ого мудака из Пскова завалили что собаку
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13.04.2021 13:49 Відповісти
Псквовкая дивизия ВДВ легла на Дамбассе славно
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13.04.2021 13:50 Відповісти
Какая то Зело-говорильня! Вы что думаете словами предотвратить войну. Дык у вас КАЖДЫЙ день по одному убитому. Каждый, каждый божий день. Нахрен усрался нам этот кривороженый стратег с его клоунской говорильней.
Предотвратить войну? - это стали и предотвращаете, это один день убрали Панцырь, другой день убрали снайпера, группу снайперов, убрали грузовик для подвоза боеприпасов, убрали миномьот и не один, а два.
Один день - один результат. Одна цель - один выстрел.

ВАС лохудров каждый день обстреливают, вы жопу из окопа не показываете, патамушта нельзя отвечать, чтобы не провоцировать.
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13.04.2021 13:54 Відповісти
Гниль в словах , благими намеряниями дорога в ад вымощена
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13.04.2021 14:56 Відповісти
 
 