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Зеленський поставив під сумнів рішення звільнити Шуми в 2018 році: Для когось це означало, що їхні сини не повернуться додому
Президент України Володимир Зеленський поставив під сумнів рішення взяти під контроль Шуми на Донбасі в 2018 році.
"Для когось це означало, що ми круті хлопці. Для інших це означало, що їхні сини не повернуться додому", - заявив Зеленський в коментарі журналу Time, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Як повідомлялося, Зеленський також заявив, що збільшення російських військ на українському кордоні є спробою РФ залякати Захід. На його думку, РФ не планує повномасштабного вторгнення.
Топ коментарі
+64 Олександр Дніпро
показати весь коментар13.04.2021 13:38 Відповісти Посилання
+59 Підлога Маккартні
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+52 wake up-UA
показати весь коментар13.04.2021 13:41 Відповісти Посилання
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взагалі-то, звільнення Шум, це про звільнення ще одного окупованого українського населеного пункту, а не про "ми круті хлопці".
крім того, що значить "їхні сини не повернуться додому"? під час операції по звільненню загинув боєць (один), так, горе для родини, але один. воно хоча б поцікавилося тим про що патякає.
за такою його логікою, в принципі не варто боронити країну бо ж гинутимуть люди.
але я впевнений, що в разі небезпеки для нього особисто воно без жодних сумнівів та жалю пожене вмирати тисячами (бо себе воно дуже й дуже любить).
сучий ублюдочний проклятий ковідний чемпіон, здохнув би ти швидше...
отличный у нас главнокомандующий . просто замечательный . опора и надежа
Таке пукнути, та ще й на весь світ!!!
Паскудна гнида.
хоте нет! если бы у потроха и зелебоба была воля политическая и патриотизм украинский, то было бы объявлено, что Украина отводит войска на 10 км, но если хоть одна тварь сепарская туда пойдет в эту зону, то она будет уничтожена артиллерийским огнем!!!!!! и все, полное перемирие
Зе: - це наша земля і ми не будемо проливати кров.
Хйло: - А Нємцов казав, що це я @бнутый.
Зеленский и "кварталовцы" в Горловке 17 апреля 2014 года.
как это все в одной голове намешано?
Что жизнь моя, и не туда, и не сюда.
Мне не хватает вдохновения,
Понять куда ведет она...
Где мне найти покой душевный
Чтоб не болела голова,
От всех вопросов не решенных
Зачем? Куда? Кто ты? Кто я?
https://stihi.ru/avtor/ra33mailru Роман Василев
Кто бы объяснил главнокомандующему, что армия для того и предназначена, чтобы защищать и освобождать свою землю даже ценой жизни.
Блин, ну Зеленский как ляпнет, так ляпнет, хоть стой, хоть падай.
https://twitter.com/hu_popa
****** Попасная
@hu_popa
·https://twitter.com/hu_popa/status/1381932006049730565 28 мин
И Зеленский что-то там говорил о том что Крым сдали без боя?
Стоя там в бронежилете, Зеленский не обещал отомстить за людей, погибших при защите этих землянок. Вместо этого он поставил под сомнение целесообразность в первую очередь занять эту позицию, что Украина сделала в 2018 году, за год до избрания Зеленского президентом, нанеся удар по позициям, поддерживаемым Россией. «Для некоторых это означало, что мы были крутыми парнями», - говорит он, оглядывая поле кустов. «Для других это означало, что их сыновья не вернутся домой».
Было сказано что позиции ВСУ находятся в зоне поражения снайпера
Вам дают только "избранные места", чтобы поднимали вой "ЗРАДА", а сам источник почитать вера не позволяет.
https://twitter.com/jozefkneht1
Йозеф Кнехт
@jozefkneht1
·https://twitter.com/jozefkneht1/status/1381919998055223298 1 ч
Гарант територіальної цілісності України поставив під сумнів рішення про звільнення в 2018 році території України від окупантів. Гарант територіальної цілісності. Поставив під сумнів. Як таке взагалі можливо? Ми живемо в якійсь паралельній реальності.
А чи не в цього панка кожного дня помирає 400-450 ковідних хворих, а він у в уйх не дує?
Де кисень? Де вакцини? Де доплати медикам?
Чмо лицемірне
И поймёте откуда все ноги растут