Зеленський поставив під сумнів рішення звільнити Шуми в 2018 році: Для когось це означало, що їхні сини не повернуться додому

Президент України Володимир Зеленський поставив під сумнів рішення взяти під контроль Шуми на Донбасі в 2018 році.

"Для когось це означало, що ми круті хлопці. Для інших це означало, що їхні сини не повернуться додому", - заявив Зеленський в коментарі журналу Time, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Як повідомлялося, Зеленський також заявив, що збільшення російських військ на українському кордоні є спробою РФ залякати Захід. На його думку, РФ не планує повномасштабного вторгнення.

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