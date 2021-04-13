УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5339 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
20 106 187

Зеленський поставив під сумнів рішення звільнити Шуми в 2018 році: Для когось це означало, що їхні сини не повернуться додому

Зеленський поставив під сумнів рішення звільнити Шуми в 2018 році: Для когось це означало, що їхні сини не повернуться додому

Президент України Володимир Зеленський поставив під сумнів рішення взяти під контроль Шуми на Донбасі в 2018 році.

"Для когось це означало, що ми круті хлопці. Для інших це означало, що їхні сини не повернуться додому", - заявив Зеленський в коментарі журналу Time, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Як повідомлялося, Зеленський також заявив, що збільшення російських військ на українському кордоні є спробою РФ залякати Захід. На його думку, РФ не планує повномасштабного вторгнення.

Також читайте: Росія мусить припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною, - Столтенберг

Автор: 

Зеленський Володимир (24308) Донбас (22357) Антитерористична операція (6637)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+64
Зеленский поставил под сомнение решение взять под контроль Шумы в 2018 году: Для кого-то это означало, что их сыновья не вернутся домой - Цензор.НЕТ 8020
показати весь коментар
13.04.2021 13:38 Відповісти
+59
Так в 2018 зеленский жеж еще играл членом на рояле или что это был за высер от зебоба?
показати весь коментар
13.04.2021 13:31 Відповісти
+52
Питання, на які блазень не здатний відповісти...
Зеленский поставил под сомнение решение взять под контроль Шумы в 2018 году: Для кого-то это означало, что их сыновья не вернутся домой - Цензор.НЕТ 7482
показати весь коментар
13.04.2021 13:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
У всьому винні https://www.facebook.com/maxim.gaiduk.5/videos/344761379847873/ фіолетові слони.
показати весь коментар
13.04.2021 14:23 Відповісти
Зеленський поставив під сумнів рішення звільнити Шуми в 2018 році: Для когось це означало, що їхні сини не повернуться додому - Цензор.НЕТ 2955
показати весь коментар
13.04.2021 18:40 Відповісти
Сумо бути головою вдареним...
показати весь коментар
13.04.2021 13:55 Відповісти
*Сумно
показати весь коментар
13.04.2021 13:56 Відповісти
"Для когось це означало, що ми круті хлопці. Для інших це означало, що їхні сини не повернуться додому", - заявив Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3259379
взагалі-то, звільнення Шум, це про звільнення ще одного окупованого українського населеного пункту, а не про "ми круті хлопці".
крім того, що значить "їхні сини не повернуться додому"? під час операції по звільненню загинув боєць (один), так, горе для родини, але один. воно хоча б поцікавилося тим про що патякає.
за такою його логікою, в принципі не варто боронити країну бо ж гинутимуть люди.
але я впевнений, що в разі небезпеки для нього особисто воно без жодних сумнівів та жалю пожене вмирати тисячами (бо себе воно дуже й дуже любить).
показати весь коментар
13.04.2021 13:55 Відповісти
От і сьогодні загинув ОДИН, не маючи змоги захищатись, бо зелена жаба заборонила.
показати весь коментар
13.04.2021 13:58 Відповісти
ублюдочна сциклива зе-лупа, а коли завдяки тобі кацапи стоятимуть під києвом, ти теж блеятимеш, шо хочєшь "міра" і "шо нє нада стрілять, бо чьі'-то синов'я нє вєрнутся домой"?
сучий ублюдочний проклятий ковідний чемпіон, здохнув би ти швидше...
показати весь коментар
13.04.2021 13:56 Відповісти
так понимаю он вообще ставит под сомнение необходимость защищать Родину . потому что это неизбежно будет означать что чьи то сыновья ( и дочери ) не вернутся домой

отличный у нас главнокомандующий . просто замечательный . опора и надежа
показати весь коментар
13.04.2021 13:58 Відповісти
Вова, що сталося з воїном на прізвище Журавель?
показати весь коментар
13.04.2021 13:59 Відповісти
он просто погиб(, - скажет зеля
показати весь коментар
13.04.2021 17:30 Відповісти
На руках Зеленського кров сержанта ВСУ Журавля!Бо не дозволив врятувати воїна!
показати весь коментар
14.04.2021 12:30 Відповісти
какое же оно притрушенное на всю голову... Вова, тебе до Пороха, как до Киева рачки, - просто прими и пойди дальше, имбицил!
показати весь коментар
13.04.2021 14:00 Відповісти
не надо, не надо! потрох по своему чудесный парень! проданные в ********* тонны конфет рошен тому показатель! это в тот момент, когда война начиналась и когда продолжалась, и когда продолжается сейчас!
показати весь коментар
13.04.2021 17:31 Відповісти
Накладные покажи.
показати весь коментар
13.04.2021 19:47 Відповісти
Идиотос? Любой кацап тебе расскажет про конфеты рошен в любом магазине
показати весь коментар
13.04.2021 19:56 Відповісти
Редкий случай, когда на форуме кацап признается в своем происхождении.
показати весь коментар
14.04.2021 07:46 Відповісти
Дебилка! У меня там родственники живут. А еще я будучи в Турции спрашиваю то, что меня интересует! Лечи мозги идиотос! Я запорожский козак, ясно?
показати весь коментар
14.04.2021 09:42 Відповісти
Дебил у тебя в зеркале отражается, который написал вот это - Идиотос? Любой кацап тебе расскажет про конфеты рошен в любом магазин. Тут только ты это рассказал.
показати весь коментар
14.04.2021 11:47 Відповісти
Слів нема.
Таке пукнути, та ще й на весь світ!!!
Паскудна гнида.
показати весь коментар
13.04.2021 14:02 Відповісти
4-и уклоністфілософствує на тему військових операцій. сук@ , дебіли 73-шні це ви привели це мо4 до влади.....
показати весь коментар
13.04.2021 14:06 Відповісти
ще недавно розказувало, що якби він був головкомом, всі б лягли але Крим не здали б... 4 МО
показати весь коментар
13.04.2021 14:07 Відповісти
А у кого - то сыновья за эти годы спились и скурились в тылу, кто то помер от вируса так и не дождавшись вакцины, каждому свое...
показати весь коментар
13.04.2021 14:09 Відповісти
На сцене тоже можно было погибнуть, только те кому он не нравился не покупали билеты.
показати весь коментар
13.04.2021 14:10 Відповісти
Я поражаюсь, как в голове у зебилов и их предводителя, одновременно, уживаются диаметрально противоположные концепции... То оно гневно осуждает, что "сдали Крым" и рассуждает о том, что при нём, непременно, все, как один, пошли-бы в атаку - то оно требует перестать стрелять и отвести войска... То оно рапортует, что мы готовы дать отпор любой агрессии - то "это означало, что их сыновья не вернутся домой", а потому воевать нельзя, надо беречь людей... Если-бы такие противоречия в мирное время излагал какой-нибудь обдолбанный, подзаборный клоун, над этим можно было-бы просто посмеяться, но эту дичь несёт главнокомандующий, во время войны, перед вероятным наступлением безжалостного врага!
показати весь коментар
13.04.2021 14:21 Відповісти
IQ ZE = IQ 73%
показати весь коментар
13.04.2021 14:26 Відповісти
и суммарно равно нулю...
показати весь коментар
13.04.2021 14:28 Відповісти
В точку. 100%
показати весь коментар
13.04.2021 16:50 Відповісти
Конечно, опять Вовик сумничал про действия украинской армии при Порохе....у него просто хронически много накопленно дерьма во всех внутренних органах против Пороха и украинцев, которые отстояли Украину в те годы....создаётся впечатление, что он им никогда этого не простит, что они его любимому путлеру чётко указали , что его место у параши....И, второе....Вовочка, у тебя каждый день, с начала этого года, на передовой от рук твоего любимчика обнулённого, гибнут патриоты Украины, без какого либо взятия населённого пункта, без "Шумов"....ты считаешь, что ты их воскресишь и они вернутся домой ? и, то, что ты часть территории, политой кровью защитников Украины, просто так взял и подарил своему любимому кацапу в Кремле за его помощь для возведения тебя на Банковую, так это ещё требует юридического рассмотрения...Вовик, ты весь в долгах, как в репьях перед украинцами за свои противоукраинские действия ...Готовься отвечать...
показати весь коментар
13.04.2021 14:24 Відповісти
👏👏👏👏👏
показати весь коментар
13.04.2021 15:58 Відповісти
а при потрохе они там не гибли? тут все решает куйло питерское!

хоте нет! если бы у потроха и зелебоба была воля политическая и патриотизм украинский, то было бы объявлено, что Украина отводит войска на 10 км, но если хоть одна тварь сепарская туда пойдет в эту зону, то она будет уничтожена артиллерийским огнем!!!!!! и все, полное перемирие
показати весь коментар
13.04.2021 17:37 Відповісти
Хйло: -ми вас мелко покрошим, приправим укропом и сожрём.
Зе: - це наша земля і ми не будемо проливати кров.
Хйло: - А Нємцов казав, що це я @бнутый.
показати весь коментар
13.04.2021 14:32 Відповісти
І ця сциклива гнида наш президент?
показати весь коментар
13.04.2021 14:34 Відповісти
Какое же оно все таки мерзкое и скользкое.
показати весь коментар
13.04.2021 14:35 Відповісти
Зеленський поставив під сумнів рішення взяти під контроль Шуми в 2018 році: Для когось це означало, що їхні сини не повернуться додому - Цензор.НЕТ 8959
показати весь коментар
13.04.2021 14:36 Відповісти
Зеленский и "Квартал" в Донецке 15 апреля 2014 года

Зеленський поставив під сумнів рішення взяти під контроль Шуми в 2018 році: Для когось це означало, що їхні сини не повернуться додому - Цензор.НЕТ 5178

Зеленский и "кварталовцы" в Горловке 17 апреля 2014 года.

Зеленський поставив під сумнів рішення взяти під контроль Шуми в 2018 році: Для когось це означало, що їхні сини не повернуться додому - Цензор.НЕТ 4266
показати весь коментар
13.04.2021 14:39 Відповісти
пздц!т.е. "за Крым мы бы все умерли но не сдали" и "Шумы зря взяли,многие не вернулись домой".
как это все в одной голове намешано?
показати весь коментар
13.04.2021 14:39 Відповісти
Зеленський поставив під сумнів рішення взяти під контроль Шуми в 2018 році: Для когось це означало, що їхні сини не повернуться додому - Цензор.НЕТ 9953
показати весь коментар
13.04.2021 15:19 Відповісти
Великого стратега стали мучать смутные сомнения, причем во всем происходящем с 2019 г, он не сомневается.)
показати весь коментар
13.04.2021 14:40 Відповісти
Меня терзают смутные сомнения,
Что жизнь моя, и не туда, и не сюда.
Мне не хватает вдохновения,
Понять куда ведет она...
Где мне найти покой душевный
Чтоб не болела голова,
От всех вопросов не решенных
Зачем? Куда? Кто ты? Кто я?
https://stihi.ru/avtor/ra33mailru Роман Василев
показати весь коментар
13.04.2021 14:42 Відповісти
який стратег. "взял под сомнение". з такою стратегією зараз українці залишилисяб хіба що в канаді
показати весь коментар
13.04.2021 14:42 Відповісти
Чучело хрипате, а скільки життів зберегли зупинивши рашистів не "где-то посередине"? Смерті десятків зв'язаних твоїми заборонами повноцінно захищатись українських захисників, клоун-вбивця, на тобі.
показати весь коментар
13.04.2021 14:46 Відповісти
Не, ну не идиот ли? Освобождать свою территорию, это, значит, выпендрёж, а вот сдавать, как это делает Зеленский - это выдающийся героизм.
Кто бы объяснил главнокомандующему, что армия для того и предназначена, чтобы защищать и освобождать свою землю даже ценой жизни.
Блин, ну Зеленский как ляпнет, так ляпнет, хоть стой, хоть падай.
показати весь коментар
13.04.2021 14:46 Відповісти
А за "базар" принято відповідати. Це вже не сцена "Кварталу".
показати весь коментар
13.04.2021 14:56 Відповісти
Негоже так Гаранту разбрасываться украинской землицей,хотя для него это территория где только деньжата делаются..73%избирателей,какие же вы дауны..
показати весь коментар
13.04.2021 14:52 Відповісти
Упоротый навсегда
показати весь коментар
13.04.2021 14:54 Відповісти
Може і Слав*янск не треба було звільняти. Нехай би там Гіркін і сидів. Та і горлівську "промку" не треба було чіпати. Підождали би Байдена щоб потім запитати чого Донбас не звільнено.
показати весь коментар
13.04.2021 14:54 Відповісти
а ну ка еще расскажи как Мариуполь освобождали?))) там не война была, а цепь договорняков! многое станет известно лет через 40-50
показати весь коментар
13.04.2021 17:40 Відповісти
Так расскажи сам, если такой "мудрый" в этом вопросе. Мне лично известно только то как орки "освобождали" там один микрорайон с помощью "Градов".
показати весь коментар
13.04.2021 18:39 Відповісти
Мариуполь был взят практически без выстрела (а он был под ДНР, кстати, те тоже его взяли изи), вернее возвращен нам, так как там 2 крупнейших предприятия Ахметова и + порт с выходом в море... Ахметке нужны были предприятия на территории Украины, чтобы он мог продавать продукцию с заводов оккупированного лугандона, под флагом Украины! металл ДНР и ЛНР нигде никто не купит! это все просто договорняки...
показати весь коментар
13.04.2021 19:20 Відповісти
Не буду спорить по поводу возможных договорняком, время тогда было такое, что некому и нечем было воевать. Но факт остается фактом - Мариуполь освобожден. В настоящее время не обладаю информацией как Ахметка умудряется "гнать" продукцию по морю, если фактически Азовское море и Керченский пролив заблокированы руснёй.
показати весь коментар
13.04.2021 19:37 Відповісти
Заблокированы для кого надо) или ты считаешь ахметку другом Украины и врагом Рф?)))
показати весь коментар
13.04.2021 19:58 Відповісти
"И не друг и не враг, а так" (В.С,Высоцкий). Более точнее не скажешь.
показати весь коментар
13.04.2021 20:15 Відповісти
https://twitter.com/hu_popa
https://twitter.com/hu_popa

****** Попасная

@hu_popa

·https://twitter.com/hu_popa/status/1381932006049730565 28 мин

И Зеленский что-то там говорил о том что Крым сдали без боя?



Зеленський поставив під сумнів рішення взяти під контроль Шуми в 2018 році: Для когось це означало, що їхні сини не повернуться додому - Цензор.НЕТ 7310


показати весь коментар
13.04.2021 14:56 Відповісти
Для украинцев занятие Шумов означало освобождение своей территории от врага. Зеленский - не украинец?
показати весь коментар
13.04.2021 14:56 Відповісти
слухай, покидьок, військові навчені вбивати ворога і боронити народ України. Вони свідомо пішли в цю професію і мають відповідальність і розуміння що їх можуть вбити. Їм не треба твоє,та тупорилих дебілів стінання про бідних хлопчиків - твоя задача забезпечити їх набоями і засобами захисту, організувати систему спасіння і першої медичної допомоги. Але ж ти курва навіть забороняєш їм вести розвідку і покращувати свої тактичні позиції, і завдяки цьому наших хлопців вбиває кацапські головорізи.
показати весь коментар
13.04.2021 15:06 Відповісти
сцикливая тварь...это в главнокомандующих на совести каждой зесрани
показати весь коментар
13.04.2021 15:09 Відповісти
Нічого дивного! Знову наркоман гарант нюхнув якоїсь зарази-і поперло чувака по бездоріжі та по ярах! Прочухається-буде шукати в чому Порошенка звинуватити,щоб приглушити своє позорисько!
показати весь коментар
13.04.2021 15:14 Відповісти
тварь
показати весь коментар
13.04.2021 15:21 Відповісти
Як завжди, коментувати тут немає сенсу, бо це маячня. Він навіть не думає про зміст сказаного. Йому по№уй.
показати весь коментар
13.04.2021 15:26 Відповісти
Когда Зеленский добрался до военной заставы возле Шумы, офицеры повели его на экскурсию по своим окопам и туннелям. Генерал Хомчак указал на близлежащие линии электропередач и сказал, что они отмечают начало российских позиций, находящихся в пределах досягаемости способного снайпера. Ближайшая украинская позиция к этой линии - это система траншей, которую войска прозвали Вьетнамом, как дань грязи и трясине войны, которую они видели в фильмах.
Стоя там в бронежилете, Зеленский не обещал отомстить за людей, погибших при защите этих землянок. Вместо этого он поставил под сомнение целесообразность в первую очередь занять эту позицию, что Украина сделала в 2018 году, за год до избрания Зеленского президентом, нанеся удар по позициям, поддерживаемым Россией. «Для некоторых это означало, что мы были крутыми парнями», - говорит он, оглядывая поле кустов. «Для других это означало, что их сыновья не вернутся домой».

Было сказано что позиции ВСУ находятся в зоне поражения снайпера
показати весь коментар
13.04.2021 15:33 Відповісти
Ха-ха-ха))))нда,такой витиеватой методички от падалюка я ещё не видела...
показати весь коментар
13.04.2021 15:59 Відповісти
Кури грибы меньше, а то еще не такое увидишь.
показати весь коментар
13.04.2021 16:07 Відповісти
грибы куришь ты ,если какой то дебильной байкой думаешь оправдать гон зекретина в интервью Time
показати весь коментар
13.04.2021 16:19 Відповісти
А ты почитай ЭТО интервью полностью, текст я привел именно оттуда.
Вам дают только "избранные места", чтобы поднимали вой "ЗРАДА", а сам источник почитать вера не позволяет.
показати весь коментар
13.04.2021 16:22 Відповісти
Ок,почитала.Напрашивается только один вывод-если он не закончит вечно пытаться себя выставить в лучшем ,чем поперечника,свете,то ничем хорошим это для него не закончится -яркий пример эта статья)
показати весь коментар
13.04.2021 16:47 Відповісти
https://twitter.com/jozefkneht1
https://twitter.com/jozefkneht1

Йозеф Кнехт

@jozefkneht1

·https://twitter.com/jozefkneht1/status/1381919998055223298 1 ч

Гарант територіальної цілісності України поставив під сумнів рішення про звільнення в 2018 році території України від окупантів. Гарант територіальної цілісності. Поставив під сумнів. Як таке взагалі можливо? Ми живемо в якійсь паралельній реальності.
показати весь коментар
13.04.2021 15:34 Відповісти
Журавль та інші - то твій вирок!
показати весь коментар
13.04.2021 15:52 Відповісти
Яка прекраснодушна гуманна людина!
А чи не в цього панка кожного дня помирає 400-450 ковідних хворих, а він у в уйх не дує?
Де кисень? Де вакцини? Де доплати медикам?
Чмо лицемірне
показати весь коментар
13.04.2021 15:56 Відповісти
почитайте интервью Коломйского американскому изданиюhttps://www.nytimes.com/2019/11/13/world/europe/ukraine-ihor-kolomoisky-russia.html?fbclid=IwAR2QNf9zHQ2pkP6GevRL8JvdQpxeCc-sSyvyqqSvF0rb-AXyqxG9otl0Of8 The New York Times ещё раз, которое ни зеля ни оп не осудили https://nv.ua/ukraine/politics/kolomoyskiy-dlya-the-new-york-times-shokiruyushchie-zayavleniya-intervyu-novosti-ukrainy-50053285.html
И поймёте откуда все ноги растут
показати весь коментар
13.04.2021 16:09 Відповісти
Коломойский: восстановление связей с Россией необходимо для экономического выживания. А травма войны пройдет. Дайте пять, десять лет - и о крови забудут.
показати весь коментар
13.04.2021 16:11 Відповісти
Это уже зрада прямым текстом. Или долбо₽бизм. Но настолько поезавшим кукухой быть невозможно.
показати весь коментар
13.04.2021 16:29 Відповісти
Зелена сциклива мерзота!
показати весь коментар
13.04.2021 16:43 Відповісти
чмо
показати весь коментар
13.04.2021 16:45 Відповісти
А это точно президент Украины? Ошибки нет? Интересный кадр это членограй! То пытается увидеть мир в глазах того, кто нам смертный враг, хотя оказалось, что это его "копченый" глаз. То считает освобождение территории, оккупированной врагом, непростительной ошибкой. Похоже, что в ОП обитают дефективные личности: один - фаллоимитатор (гаммы на рояле писюнчиком играет), второй - чистокровный предатель, сливающий всю секретную информацию врагу (и тут же предлагающий американцам завезти свои "Патриоты" в Украину, видимо с целью последующей их переправки в рф), третий - ярый враг Майдана, ныне опекающий ветеранов того же Майдана. Всё смешалось в доме любителя кокса!
показати весь коментар
13.04.2021 18:13 Відповісти
Вот чмудила, а если твой дом остался в том селе ?
показати весь коментар
13.04.2021 18:32 Відповісти
это он намекает, что если кацапы попрут, надо сразу сдаться, чтоб все остались дома?
показати весь коментар
14.04.2021 00:43 Відповісти
Нет, просто в его больной голове почему-то засело, что не освободили бы Шумы тогда, сейчас бойцы бы не гибли. Оно действительно с вавкой в мозгу.
показати весь коментар
14.04.2021 07:51 Відповісти
Зеленський ,щось поставив... а він,взагалі,знає про що це???песиголовець-бЄНя ,знову грається??А за Дебальцеве,не хоче відповісти:шахрай,злодій,...песиголовець-одним словом.А ще казали ,що євреї розумні.....а ці просто-злодії.Моссад,забери їх-це теж твої громадяни... а переросли в тупу мафію.
показати весь коментар
14.04.2021 08:18 Відповісти
Закрий свою пельку падло жидівське! Воно не засуджує ворога, який кожного дня вбиває наших героїв, а засуджує військових і командирів, які визволили Шуми і мали рухатися далі, але криворізьке шапіто відвело військових і не звільнило на одного міліметра окупованих земель. Це ваші заслуги 73% дебілів, що кожного дня сором і ганьба від зеленських, мендельш,сівох,арестовичів та іншої шобли. Де патріоти з 95 кварталу шифери, лисі і кучеряві...? Ні одного на фронті і ще дають оцінку діям наших героїв.
показати весь коментар
14.04.2021 09:14 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 