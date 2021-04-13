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Кабмін працює над концепцією, щоб міста і теплокомуненерго закуповували газ на зиму за вигіднішими літніми цінами, - Шмигаль

Кабмін працює над концепцією, щоб міста і теплокомуненерго закуповували газ на зиму за вигіднішими літніми цінами, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив членам Кабміну, а також Національній комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) розробити оптимальну модель закупівлі теплокомуненерго газу на зиму за низькими літніми цінами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Шмигаль написав у своєму Telegram-каналі.

"Провели нараду з представниками Міненерго, Мінфіном, НКРЕКП, НАК "Нафтогаз" щодо забезпечення безперебійної роботи теплопостачальних організацій та вирішення боргових проблем, які накопичувалися роками. Доручив профільним міністерствам та відомствам напрацювати оптимальну модель для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу. Також, працюємо над концепцію, щоб міста та комунальні підприємства (ТКЕ) були зацікавлені закуповувати газ влітку за більш вигідними цінами та автоматично мали ресурс на наступну зиму", - написав прем'єр.

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Кабмін працює над концепцією, щоб міста і теплокомуненерго закуповували газ на зиму за вигіднішими літніми цінами, - Шмигаль 01

Автор: 

газ (10489) Теплокомуненерго (543) Шмигаль Денис (4640)


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Топ коментарі
+1
Кабмин работает над концепцией, чтобы города и теплокоммунэнерго закупали газ на зиму по более выгодным летним ценам, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 822
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13.04.2021 13:33 Відповісти
+1
мы нашли интересное решение 2
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13.04.2021 13:35 Відповісти
+1
но потом его протеряли)))
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13.04.2021 13:38 Відповісти
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Кабмин работает над концепцией, чтобы города и теплокоммунэнерго закупали газ на зиму по более выгодным летним ценам, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 822
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13.04.2021 13:33 Відповісти
дятлы. возьмите концепцию на то чтобы каждый собственник квартиры мог установить индивидуальное отопление. и мог сам экономить газ.
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13.04.2021 13:35 Відповісти
Не помогает. Цена газа высока. Несколько лет опыта индивидуального отопления.
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13.04.2021 13:49 Відповісти
мы нашли интересное решение 2
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13.04.2021 13:35 Відповісти
но потом его протеряли)))
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13.04.2021 13:38 Відповісти
Весьма мудро. Правда пословица " готовь сани летом, а телегу зимой" существует столетия.
Но похоже эта пословица нам не подойдёт: очень выгодно кому то покупать за 3 гривны, а продавать за 6,99.
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13.04.2021 13:43 Відповісти
И поэтому придумали ГОДОВОЙ тариф !
Устанавливаем цену в слепую на год вперёд !!!
Короче, накидываем для верности 50% и вуаля.....
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13.04.2021 13:39 Відповісти
Концепція,як безмежно грабувати й лохувати
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13.04.2021 13:41 Відповісти
Давно замечено, что
Кабмін працює над концепцією, щоб міста і теплокомуненерго закуповували газ на зиму за вигіднішими літніми цінами, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3361
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13.04.2021 13:46 Відповісти
Концепция предполагает закупку газа по летним ценам. Она же предполагает продажу тепла по зимним ценам. Что изменилось ?
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13.04.2021 13:51 Відповісти
как тебя мудня назвать - но точно не товарищ - мудило ты шмугаленое - недра принадлежат народу и ты лично участвуешь в ограблении народа...
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13.04.2021 14:26 Відповісти
Премьер-министр Денис Шмыгаль - кондом ты а не примьер... ты не желаешь поручить членам Кабмина, а также Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) навести порядок с добычей энергоресурсов - провести полную инвентаризацию и разобраться наконец кто, где, и сколько добывает газа и нефти в Украине. Какова себестоимость этой добычи и куда деваются и по каким ценам эти энергоресурсы. А то вот есть информация что вам всем - всей кодле, уже пора яйца отрывать и на фонарях развешивать:
https://www.facebook.com/ukraineonlinee/videos/354158542602534
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13.04.2021 15:58 Відповісти
 
 