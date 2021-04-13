Кабмін працює над концепцією, щоб міста і теплокомуненерго закуповували газ на зиму за вигіднішими літніми цінами, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив членам Кабміну, а також Національній комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) розробити оптимальну модель закупівлі теплокомуненерго газу на зиму за низькими літніми цінами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Шмигаль написав у своєму Telegram-каналі.

"Провели нараду з представниками Міненерго, Мінфіном, НКРЕКП, НАК "Нафтогаз" щодо забезпечення безперебійної роботи теплопостачальних організацій та вирішення боргових проблем, які накопичувалися роками. Доручив профільним міністерствам та відомствам напрацювати оптимальну модель для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу. Також, працюємо над концепцію, щоб міста та комунальні підприємства (ТКЕ) були зацікавлені закуповувати газ влітку за більш вигідними цінами та автоматично мали ресурс на наступну зиму", - написав прем'єр.

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