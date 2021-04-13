Стратегічне завдання всіх - формування природного і штучного імунітету. Попередньо - не раніше літа, - Рубан

Україна вийшла на пік хвилі коронавірусу, ситуація починає стабілізуватися. Коли в українців сформується імунітет до вірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Украіна24", про це розповів начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан в програмі "Сьогодні День" на каналі "Україна 24".

"Що стосується показника захворюваності — він дійсно стабілізувався. Але якщо говорити про первинні показники захворюваності, первинну реєстрацію, вони на суботу-неділю низькі, але дивитися треба сумарно або за тиждень, або за середу, четвер і п'ятницю. Стратегічне завдання всіх — формування природного імунітету, а також штучного імунітету, пов'язаного з вакцинацією. Попередньо — не раніше літа", — сказав він.

При цьому, за словами Рубана, навантаження на медицину залишається високим.

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"У нас сьогодні є певний показник госпіталізації, і у нас є прогнозування продовження лікування людей, чому вони не виписуються. Якщо раніше було 2 тижні лікування, сьогодні мінімум 3 тижні лікуватися у стаціонарі від британського штаму. Навантаження на медичну галузь залишається високим. Є приклад Чернівців, у яких перспектива переходу до помаранчевої зони, але показники госпіталізації, на жаль, високі.

Якщо ми дивимося на вулицю — погода гарна, багато людей, всі в парках, скверах. Даний збудник не передається максимально у відкритому просторі. Що стосується локдауну і закритих приміщень — це болюче питання для Києва. Взимку можна було пишатися київським бізнесом - 90% дотримувалися правила, сьогодні цей показник коливається від 15 до 50%", — сказав він.