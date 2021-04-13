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Новини Коронавірус і карантин
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Стратегічне завдання всіх - формування природного і штучного імунітету. Попередньо - не раніше літа, - Рубан

Стратегічне завдання всіх - формування природного і штучного імунітету. Попередньо - не раніше літа, - Рубан

Україна вийшла на пік хвилі коронавірусу, ситуація починає стабілізуватися. Коли в українців сформується імунітет до вірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Украіна24", про це розповів начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан в програмі "Сьогодні День" на каналі "Україна 24".

"Що стосується показника захворюваності — він дійсно стабілізувався. Але якщо говорити про первинні показники захворюваності, первинну реєстрацію, вони на суботу-неділю низькі, але дивитися треба сумарно або за тиждень, або за середу, четвер і п'ятницю. Стратегічне завдання всіх — формування природного імунітету, а також штучного імунітету, пов'язаного з вакцинацією. Попередньо — не раніше літа", — сказав він.

При цьому, за словами Рубана, навантаження на медицину залишається високим.

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"У нас сьогодні є певний показник госпіталізації, і у нас є прогнозування продовження лікування людей, чому вони не виписуються. Якщо раніше було 2 тижні лікування, сьогодні мінімум 3 тижні лікуватися у стаціонарі від британського штаму. Навантаження на медичну галузь залишається високим. Є приклад Чернівців, у яких перспектива переходу до помаранчевої зони, але показники госпіталізації, на жаль, високі.

Якщо ми дивимося на вулицю — погода гарна, багато людей, всі в парках, скверах. Даний збудник не передається максимально у відкритому просторі. Що стосується локдауну і закритих приміщень — це болюче питання для Києва. Взимку можна було пишатися київським бізнесом - 90% дотримувалися правила, сьогодні цей показник коливається від 15 до 50%", — сказав він.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19640) Держпродспоживслужба1 (577) Рубан Олег (113) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Все... Клініка... Замість імунітету прочитав- інтелекту.
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13.04.2021 13:49 Відповісти
Й перше,й друге - неможливе,навіть, в теорії
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13.04.2021 13:56 Відповісти
О,Боге мой, наступне інтерв'ю з пророцтвами буде від директорів Кладовищ Оце Жарять
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13.04.2021 13:55 Відповісти
-Стратегічне завдання всіх - формування природного і штучного імунітету. Попередньо - не раніше літа!

- Якого року, зебіли?
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13.04.2021 14:06 Відповісти
Нє, ну з природним імунітетом справа йде - хто не помер, той вижив.
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13.04.2021 14:21 Відповісти
А через 4-6 місяців знов та сама лотерея з уже дещо меншими шансами і з дещо меншою кількістю учасників...
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13.04.2021 14:24 Відповісти
"Стратегічне завдання всіх - формування природного імунітету, а також штучного імунітету, пов'язаного з вакцинацією". Ну з штучним імунітетом все зрозуміло - з Степановим його не буде. А от про "формування природного імунітету", чи значить це, що чим швидше інфікується COVID-19 70% українців, тим швидше виникне колективний імунітет і впаде рівень захворюванності? Тоді навіщо обмежувати соціадьне життя всіх українців, коли достатньо обмежити тільки людей з груп ризику, а вони самі готові до таких обмежень.
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13.04.2021 14:57 Відповісти
стратегическая задача-"пора валить с этой страны" .. и не надо нас обманывать , у нас все записано..)
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13.04.2021 15:14 Відповісти
мені здається що в місті вже всі перехворіли,останнім часом
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13.04.2021 18:16 Відповісти
 
 