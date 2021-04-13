"Бачиш? - #баш!": сьогодні сім років першого пострілу ЗСУ по найманцях РФ під Слов'янськом

Сім років тому, 13 квітня 2014 року, в бою під Слов'янськом уперше у війні українські військові відкрили вогонь по ворогу.

Микола Лавренчук виконав наказ Вадима Сухаревського "Бачиш? - #баш!" і зробив перші постріли війни з КПВТ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Сім років тому українські воїни відкрили вогонь у відповідь на обстріл з боку найманців РФ. Вогонь був відкритий у порушення наказу комбрига 80-ї бригади Копачинського. А наказ "Х#лі ти дивишся - #баш!" тепер перероблений у більш благозвучну форму: "Бачиш - стріляй!", і сьогодні це бойовий девіз 503-го батальйону морської піхоти, яким командує Вадим Сухаревський.

Дивіться також: 7 років тому почалася окупація Слов'янська, що тривала 85 днів. 14 квітня канал "Еспресо" покаже документальний фільм "Слов'янськ. Початок війни", - Артем Шевченко. ВIДЕО

Більш детально про перший постріл ЗСУ у війні на Донбасі читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Бачиш? - #баш!": Історія першого пострілу ЗСУ по найманцях під Слов'янськом.