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"Бачиш? - #баш!": сьогодні сім років першого пострілу ЗСУ по найманцях РФ під Слов'янськом

Сім років тому, 13 квітня 2014 року, в бою під Слов'янськом уперше у війні українські військові відкрили вогонь по ворогу.

Микола Лавренчук виконав наказ Вадима Сухаревського "Бачиш? - #баш!" і зробив перші постріли війни з КПВТ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Сім років тому українські воїни відкрили вогонь у відповідь  на обстріл з боку найманців РФ. Вогонь був відкритий у порушення наказу комбрига 80-ї бригади Копачинського. А наказ "Х#лі ти дивишся - #баш!" тепер перероблений у більш благозвучну форму: "Бачиш - стріляй!", і сьогодні це бойовий девіз 503-го батальйону морської піхоти, яким командує Вадим Сухаревський.

Дивіться також: 7 років тому почалася окупація Слов'янська, що тривала 85 днів. 14 квітня канал "Еспресо" покаже документальний фільм "Слов'янськ. Початок війни", - Артем Шевченко. ВIДЕО

Бачиш? - #баш!: сьогодні сім років першого пострілу ЗСУ по найманцях РФ під Словянськом 01

Більш детально про перший постріл ЗСУ у війні на Донбасі читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Бачиш? - #баш!": Історія першого пострілу ЗСУ по найманцях під Слов'янськом.

Автор: 

Донбас (22357) Сухаревський Вадим (52) Слов’янськ (625)


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Топ коментарі
+39
"Бачиш? - #баш!": сегодня семь лет первого выстрела ВСУ по наемникам РФ под Славянском - Цензор.НЕТ 3306
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13.04.2021 13:57 Відповісти
+36
А в это время величайший полководец тренькал хером по роялю перед сепарации в Горловке.
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13.04.2021 13:48 Відповісти
+31
"Бачиш? - #баш!": сегодня семь лет первого выстрела ВСУ по наемникам РФ под Славянском - Цензор.НЕТ 6405
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13.04.2021 13:53 Відповісти
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А в это время величайший полководец тренькал хером по роялю перед сепарации в Горловке.
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13.04.2021 13:48 Відповісти
Сепарами
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13.04.2021 13:48 Відповісти
Вы к нему несправедливы. Не тренькал, а тоже #башил.
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13.04.2021 13:56 Відповісти
"Бачиш? - #баш!": сегодня семь лет первого выстрела ВСУ по наемникам РФ под Славянском - Цензор.НЕТ 3306
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13.04.2021 13:57 Відповісти
Он туда аж 4 боевых вылета сделал. Кожедуб, Речкалов, Покрышкин и Маресьев...
"Бачиш? - #баш!": сьогодні сім років першого пострілу ЗСУ по найманцях РФ під Слов'янськом - Цензор.НЕТ 6233
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13.04.2021 14:03 Відповісти
...ага, бамбандировщик уев
"Бачиш? - #баш!": сьогодні сім років першого пострілу ЗСУ по найманцях РФ під Слов'янськом - Цензор.НЕТ 3994
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13.04.2021 14:17 Відповісти
хотів подивитись у очі путіну та мабуть не дали. прийшлось йти в президенти.
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13.04.2021 19:37 Відповісти
А Лєнка зливала інфу.
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13.04.2021 14:07 Відповісти
Жаль военных, которым приходится выполнять приказы зеленой шмарки просто перестать стрелять...
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13.04.2021 13:49 Відповісти
шмаркли*
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13.04.2021 13:50 Відповісти
та и шмарка сгодится
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13.04.2021 14:11 Відповісти
Респект комбату! А ще дуже цікаво, яка доля комбрига 80-й бригади Копачинського? Чи підріс?
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13.04.2021 13:53 Відповісти
Из ВДВ/ДШВ, попёрли с тихим шелестом в 2015-м.
Спокойно сказали, уходить куда угодно и как можно быстрее.
Воно, тупе и перевелось.
Куда?
В НГУ.
И там, дебилом отмороженным ходит.
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13.04.2021 22:18 Відповісти
"Бачиш? - #баш!": сегодня семь лет первого выстрела ВСУ по наемникам РФ под Славянском - Цензор.НЕТ 6405
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13.04.2021 13:53 Відповісти
так чиста ньюв чиста паржать жеж с тамбовским волкам
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13.04.2021 14:06 Відповісти
Просьба к сопле_менникам Зели: поменяйте эту соплю на что-то более толковое!
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13.04.2021 14:09 Відповісти
"Бачиш? - #баш!": сьогодні сім років першого пострілу ЗСУ по найманцях РФ під Слов'янськом - Цензор.НЕТ 8105
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13.04.2021 14:58 Відповісти
если бы турчинов и Яценюк не были такими трУсами и отдали приказ этот ещё по Крыму,то не только бы Донбасс избежал войны,но и Крым продолжал бы быть под покровительством Украины.
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13.04.2021 14:09 Відповісти
Без тебя не получилось, но еще не поздно...
"Бачиш? - #баш!": сьогодні сім років першого пострілу ЗСУ по найманцях РФ під Слов'янськом - Цензор.НЕТ 9263
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13.04.2021 14:12 Відповісти
Нужно учесть что большая часть "зрадников" осталась в Крыму уже После того как увидела что украинская власть сдалась и не собирается отдавать приказ защищаться. Так бы было не только с крымом- если мордор пришел бы в любую область и генералы бы не отдавали внятных приказов. И так было с армией УНР сто лет назад. Слишком долго смотрели в глаза ленина ища там мир, аж пока армия не разбежалась по хатам и к большевикам.
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13.04.2021 15:50 Відповісти
Сразу видно что вы в армии не служили, часовому при охране и обороне поста не нужен приказ министра обороны, он должен выполнять присягу и устав гарнизонной и караульной службы. И про какую власть вы говорите если вся она сбежала в РФ вместе с яныком, и как только назначался новый командующий войсками в Крыму, он сразу переходил на сторону врага. Но это не оправдывает всех остальных предателей, каждый сам отвечает только за себя, и ответят.
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13.04.2021 15:57 Відповісти
в истории нет "если бы" (хотя иногда и жаль, согласен)
но учитывая преимущество численное зеленыхчеловечков... кто знает? ну не полыхнул бы Донбасс так заполыхал бы Херсон, Харьков, Одесса...раз у рашки был такой настрой...и она спокойно еще до этого, на Кавказе, преодолела "растерянность" от стрельбы по "братьям"
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13.04.2021 14:19 Відповісти
кому приказ? 100% СБУ перешло в ФСБ.80% военных перешли в красную армию. ты видимо в АРК никогда не был, и не понимаешь какая была обстановка задолгро до 2014.
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13.04.2021 15:16 Відповісти
а кто же тгда выходил из Крыма? Призраки ?...Что касается СБУ,то не только в Крыму оно водилось-можно было из других регионов направить спецподразделенияы...не читайте ноющие причитания струсивших чиновников.Было кем и чем защитить.и ещё,перебежчики стали появляться уже при заключительных этапах окк4упации.а до этого они массово "болели" и "по отпрускам"...они высматривали.чем закончится и чья сила.А вот когда Киев показал трусость,они начали переходить и помогать врагу ДОВЕРШАТЬ окку4пацию..Ещё тут мутная роль крымско-татарских лидеров.которые НЕ ЗАХОТЕЛИ создавать акции протеста КОРЕННОЙ НАЦИИ и блокировапть дороги и базы российской военки.А применир те силу против КОРЕННЫХ и местных,то это уже бы точно не дало повод Совбезу ООН,где Россия есть членом,отмазаться от срочного рассмотрения вопроса этнического прессинга местного коренного населения Крыма.
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15.04.2021 16:53 Відповісти
ты, стратег #уев! тебе откуда знать)))у меня в АРК земля, дом, сад. ты чеши всю эту хрень своим корешам возле подъезда. там население с начала 2000х зубами скрипело на Украину, ненавидело татар, и ноги целовало быдлоте из засРашки. в телевизоре 1 украинский канал, и 20 шт сраньРУ.
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16.04.2021 10:30 Відповісти
ты бы за всех не расписывался,латифундист недокомплектованный...Скрипели руссконацыки и все халявщики,которые жили за счёт туризма,не желая работать и развивать свой край.да,есть и была там прослойка "отдельновзятых крымчан".которым что Украина,что рашка как продукт выжимки денег.они точно ненавидели Украину,но не считали и рашку-мамашкой...И поверь.я точно знаю,что такие есть так и сейчас
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17.04.2021 09:14 Відповісти
тебе как депутату, задаю вопрос во втором чтении, риторический - ты откуда можешь знать что там и как, если ты в АРК был суммарно 2 месяца, за всю свою нищую и убогую жизнь! и напомни, знаток Крыма, как развивались события в 2006.
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18.04.2021 13:45 Відповісти
мне хватит знаний событий при Тузле...Тогда такой же неоднородный Крым был и автономный от всех.Тем не менее смогли российской армии сразу показать,что Крым не отдастся и крымчане тихо сидели на жопе.Если бы сделали решительные шаги и в 14 крымчане бы опять тихонько сидели на жопе..Крымчане всегда только с теми,кто показал большую силу,как девка-дешёвка идёт за тем у кого кошелёк полней...Прояви волю и покажи,что готов встреть врага.как при Тузле,ничего бы не имели-ни войну.ни "ты чьих будешь?"..Всё было бы как раньше..
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18.04.2021 20:24 Відповісти
Да, ни о каком родстве-братстве не может быть и речи. "Бачиш? - #баш!"
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13.04.2021 14:12 Відповісти
ну хорошо, хоть воинственный без мер "мачо" хероически повел себя - отобрав БПЛА, запретив разведку и контрснайперские группы...но разрешив, по доброте душевной отвечать... дулями и матюками... на 120-мм "провокации" неперерывного 100500 дней ЗЕперемирия
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13.04.2021 14:25 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3523499.html Хіба це церква? Московський ********** - філіал ФСБ. Гниди в рясах

Знаєте, яка найстрашніша п`ята колона наразі в Україні? Не Медведчук і не Добкін.
Це Гундяєвська церква, яка поки мовчить, поки "внє політікі", але, як тільки розпочнеться щось гаряче, вдарить у спину. Поясню...

Нещодавно знайома, затята прибічниця УПЦ МП (завжди мала патріотичні погляди), приносить мені CD. Каже, батюшка дав - подивись, там дуже все правильно говорять.

Дивлюсь... Щось на кшталт проповіді з картинками. Давно не бачив такої кремлівської лабуди під солодким ялином. Там і про "єдиний народ", і про необхідність протистояння Заходу, який йде на руську православну землю на вимогу Антихриста. І "нічого нам ділити", і Московська церква - єдина свята. І треба покоритися Великій Русі, бо вона - мати Малої Русі. І що Росія нам не ворог, а "богоугодний вчитель".
ZiK, NewsOne та 112 просто відпочивають!

"Бачиш? - #баш!": сьогодні сім років першого пострілу ЗСУ по найманцях РФ під Слов'янськом - Цензор.НЕТ 176️ Причому, ці CD-диски почали роздавати прихожанам точнісінько тоді, коли розпочалася посилене перекидання російських військ до нашого кордону.
Мало того, батюшка (не здивуюсь, якщо під рясою він має сині погони) просить розповсюджувати цю інформацію з метою... "запобігання війни".

Я - не релігійна людина, але поважаю почуття віруючих. Проте, дуже добре пам`ятаю приклад Святогорської лаври, де з самого початку війни ховалися терористи і **********.

Так що все це не випадково співпало за часом -- і фільм Медведчука "Паломниця", і поява агітаційних матеріалів у попів РПЦ, і білборди у Києві, з яких Онуфрій закликає до "примирення". Все це - важливі елементи гібридної війни, яку веде проти нас Московія. Де її церква - там ніж у спину, який поки ховається під рясою, але може бути використаний у будь-який момент.

У нас дуже багато розповідають про незалежність церков і радять не лізти у церковні справи. Але якщо ви згадаєте, яку роль грає російська церква у просуванні ідей "русского міра" в інтерпретації путінського режиму - її діяльність вже не здаватиметься вам настільки "незалежною".

Ми зараз на порозі війни - і це не жарт.
В нашу армію я вірю - Путіну мало не здаватиметься. Проте, найбільше боюсь удару в спину від тих, хто робить вигляд, що живе за законами Божими, а насправді - несе у голови українців сміття кремлівського великодержавного шовінізму.

Боже, бережи Україну від московського чорта.
Sharp`s
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13.04.2021 14:26 Відповісти
Блін, зніми копію, вистав на обмінні ресурси. Це ж реальний кілок по упирям.
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13.04.2021 15:40 Відповісти
З координатами приходу і того фсбшного попа.
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13.04.2021 15:41 Відповісти
"Бачиш? - #баш!": сьогодні сім років першого пострілу ЗСУ по найманцях РФ під Слов'янськом - Цензор.НЕТ 1313
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13.04.2021 14:31 Відповісти
"Бачиш? - #баш!": сьогодні сім років першого пострілу ЗСУ по найманцях РФ під Слов'янськом - Цензор.НЕТ 2525
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13.04.2021 14:39 Відповісти
Так бы все.Спасибо пацаны.
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13.04.2021 14:49 Відповісти
С приходом Зеленского, армия полностью была деморализована! Его "убери оружие, я не лох!" Боевые офицеры - патриоты, были убраны со своих должностей, введены штрафы за ответные стрельбы, Зеленский окружил себя трусами, которые заглядывая пораженцу в рот, с удовольствием разводили войска и раздавали интервью, что освобождение родной Украины возможно только путём дипломатии, и это министр обороны, нач. генштаба и прочие позорники! А сам Зеленский, трусливый дезертир в 2014-м, когда Порошенко спасал Украину, занялся преследованием майдановцев, волонтеров и, главное, АТОшников, проталкивая через колено свою предательскую для Украины доктрину "я знаю, как закончить войну - надо перестать стрелять!". И это шобла преступников, которых надо судить за госизмену и сегодня еще руководит страной, и вот уже очередные два молодых защитника Украины пали смертью глупейших приказов Зеленского, который на фоне усиления позиции НАТО и президента Америки Байдена, который вставил ему в задницу шило, хоть чуть - чуть стал проявлять телодвижения и кидаться фразами типа, "Украина готова к вторжению" или "Байден и НАТО должны поставит Искандеры..."- не дословно. Я очень сомневаюсь, что сам Зеленский к чему-то готов, ведь он заворожённый глазами Путина до сих пор не может перестроиться и начать готовиться к войне! Пора создать Комитет Национальной Обороны, сосредоточить войска на направлениях главных ударов Путина! Поставить у руля боевых командиров, а трусов убрать! Создать эшелонированную оборону! Подготовить приказ о всеобщей мобилизации и военном положении! Подготовить склады с оружием и обмундированием для ополчения и добровольцев! И это я ему говорю, простой рядовой советской армии! А он до сих пор играет в Голобородько! И главное, сегодня пора выступить перед народом не в видосике, а на Военном Параде, которых сам он боится, как огня, дабы не раздражать Путина, и призвать население Украины готовиться к войне! Пора рыть щели и убежища, готовить запасы к имеющемуся на руках оружию! Знать ближайшие пункты сбора и военкоматы. Подготовить документы и дорожные рюкзаки с самым необходимым от воды и фонариков до спичек и белья! И пускай Путин знает, что не за Зеленского встанет Украина и порвёт зубами глотки агрессора, а за землю свою, матерей, жён, сестёр детей своих! И никакая двуглавая курица не долетит до середины Днепра! Ощиплют и сварят суп! Сорок два миллиона предателей в Украине нет уже давно! Так, несколько говнюков, на пальцах сосчитать! Пусть один миллион мобилизуется на второй день войны, каждый по выстрелу, один миллион захватчиков на площадях бывших немецких кладбищ 1941-1943 верхним рядом! Тогда 9 мая будем праздновать дважды! Мамы российские, вы дуры? Растили пацанов гнить в украинских чернозёмах? И ради кого? Ради ублюдков, которые вас за людей не считают? Если завтра война, не отдавайте русских пацанов на убой! Смерть рашистским оккупантам! Слава Украине! И пусть я ошибаюсь, тогда всем будет хорошо, только Путин не остановится, пока его не похоронят - страшно умереть, а перед тем узнать, что жизнь прожил зря, без пользы, как ядовитый Анчар Пушкина!
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13.04.2021 15:16 Відповісти
 
 