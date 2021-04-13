Потрібно припинити дурити людей, що тарифне питання можна вирішити однією постановою, - нардепка "Голосу" Совсун

Не потрібно впадати в популістичні рішення і вдавати, що тарифне питання можна вирішити однією постановою.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявила народна депутатка фракції "Голос" Інна Совсун.

"У нас накопичилося стільки проблем, що ми їх вирішуватимемо, за умови системної роботи, років зо три. Є проблема з монополією на ринку, є проблема, що вони зловживають своїм становищем. Не завжди Антимонопольний комітет застосовує ті заходи, які має. СБУ трохи рухається, нещодавно відкривши справу щодо корупції на деяких обленерго (про завищення сум у платіжках). Якщо будуть цілеспрямовані дії, то ми отримаємо результат. Але найгірше, коли нам говорять, що можна просто звернутися в Кабмін - і все", - зазначила парламентарка.

Також нардепка наголосила, що частина обленерго перебувають у руках російського бізнесу, і в цьому випадку варто ставити питання про національну безпеку.

"Є також випадки, коли формально обленерго під контролем держави, а за фактом тамтешнє керівництво працює на інших людей. У чиїх інтересах вони працюють? У цьому питанні кожен має провести свою роботу. Наприклад, парламент - щодо впливу російського бізнесу. Але Кабмін і правоохоронці також мають працювати", - додала Совсун.

Так нардепка відреагувала на те, що профільний Комітет підтримав одну з постанов, спрямованих на вирішення тарифної кризи.

"У ньому є корисні речі. Наприклад, повернення пільгового тарифу для 30-кілометрової зони навколо АЕС або повернення пільгового тарифу для багатодітних сімей. Але там є також дивна норма про повернення пільгового тарифу на перші 100 кВт для всіх споживачів. Так, пенсіонери повинні мати таку пільгу. Я дивлюся на зал Верховної Ради, на декларації цих людей, на їхні машини, і запитую: чому ці люди повинні мати пільги на перші 100 кВт? Не треба впадати в популістичні рішення і вдавати, що тарифне питання можна вирішити однією постановою", - підсумувала парламентарка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні варто утриматися від повернення до контролю над цінами на газ і вирішити проблему дисбалансу в електроенергетиці, - МВФ