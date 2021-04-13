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Новини Тарифи ЖКГ
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Потрібно припинити дурити людей, що тарифне питання можна вирішити однією постановою, - нардепка "Голосу" Совсун

Потрібно припинити дурити людей, що тарифне питання можна вирішити однією постановою, - нардепка

Не потрібно впадати в популістичні рішення і вдавати, що тарифне питання можна вирішити однією постановою.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявила народна депутатка фракції "Голос" Інна Совсун.

"У нас накопичилося стільки проблем, що ми їх вирішуватимемо, за умови системної роботи, років зо три. Є проблема з монополією на ринку, є проблема, що вони зловживають своїм становищем. Не завжди Антимонопольний комітет застосовує ті заходи, які має. СБУ трохи рухається, нещодавно відкривши справу щодо корупції на деяких обленерго (про завищення сум у платіжках). Якщо будуть цілеспрямовані дії, то ми отримаємо результат. Але найгірше, коли нам говорять, що можна просто звернутися в Кабмін - і все", - зазначила парламентарка.

Також нардепка наголосила, що частина обленерго перебувають у руках російського бізнесу, і в цьому випадку варто ставити питання про національну безпеку.

"Є також випадки, коли формально обленерго під контролем держави, а за фактом тамтешнє керівництво працює на інших людей. У чиїх інтересах вони працюють? У цьому питанні кожен має провести свою роботу. Наприклад, парламент - щодо впливу російського бізнесу. Але Кабмін і правоохоронці також мають працювати", - додала Совсун.

Так нардепка відреагувала на те, що профільний Комітет підтримав одну з постанов, спрямованих на вирішення тарифної кризи.

"У ньому є корисні речі. Наприклад, повернення пільгового тарифу для 30-кілометрової зони навколо АЕС або повернення пільгового тарифу для багатодітних сімей. Але там є також дивна норма про повернення пільгового тарифу на перші 100 кВт для всіх споживачів. Так, пенсіонери повинні мати таку пільгу. Я дивлюся на зал Верховної Ради, на декларації цих людей, на їхні машини, і запитую: чому ці люди повинні мати пільги на перші 100 кВт? Не треба впадати в популістичні рішення і вдавати, що тарифне питання можна вирішити однією постановою", - підсумувала парламентарка.

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Автор: 

обленерго (410) тарифи (2059) Совсун (51)


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Топ коментарі
+2
а как-же "интересное решение" от Зе-***********?
год назад еще обещал снизить тарифы ВДВОЕ!
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13.04.2021 13:52 Відповісти
+2
Нужно перестать обманывать людей, что тарифный вопрос можно решить одним постановлением, - нардеп "Голоса" Совсун - Цензор.НЕТ 1909
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13.04.2021 13:53 Відповісти
+1
уже есть! Более года михаил карлсонович возглавляет министерство реформ, с каждым днём людям становится жить легче и лучше!
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13.04.2021 14:09 Відповісти
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а как-же "интересное решение" от Зе-***********?
год назад еще обещал снизить тарифы ВДВОЕ!
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13.04.2021 13:52 Відповісти
Нужно перестать обманывать людей, что тарифный вопрос можно решить одним постановлением, - нардеп "Голоса" Совсун - Цензор.НЕТ 1909
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13.04.2021 13:53 Відповісти
********* соевая хлебальник прикрой Голосовая подстилка от же хвойда да вас бл..ей на фонарный столб и только Служивые вы тебя вообще чешет в одном мандровошном месте почему 100 квт первые по льготной цене а??!! ой же тварь смотри твои рыгания на твоих диточках внуках и правнуках отыграются твари залезла шманду во власть и все оторвалось женское нечто от головного мозга...
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13.04.2021 14:34 Відповісти
как тебя зе-тыпил пучит - взрыв пукана.
у тебя поток быссмысленных, не связанных слов - явное психическое расстройство.
или под препаратами ты это сейчас выплескивал?
ну, что - отменил твой Зе-********** 100 льготных киловатт, поднял тариф в 1,5 раза -
ТЫ СЧАСТЛИВ?!!!
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13.04.2021 14:58 Відповісти
дэбэльне почитай свой понос ты убогий дегенерат с ботофермы....
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13.04.2021 15:07 Відповісти
что такое зебаран? тебе уже не "какая разница"? жри...те
90% пенсов голосовало за зебарана. теперь скулите "льготный тариф".. надо было головой думать а не жопой
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13.04.2021 15:23 Відповісти
Люди, которые выбрали эту власть с удовольствием слушают любую дичь, которую им рассказывают. А что бы было более правдоподобно, нужно создать наблюдательный совет по тарифным вопросам, с ежемесячной зарплатой по 600 тыс. грн. + ежемесячные премии, поднять тарифы и рассказывать что такая ситуация произошла из-за папередников, но сам президент думает как из нее выйти.
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13.04.2021 13:55 Відповісти
уже есть! Более года михаил карлсонович возглавляет министерство реформ, с каждым днём людям становится жить легче и лучше!
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13.04.2021 14:09 Відповісти
Зеля кинув лохів через рояль.
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13.04.2021 14:01 Відповісти
Он уже второй год водит электорату по губам тем чем играл на рояле а те все продолжают верить что барыгу посадят.
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13.04.2021 14:16 Відповісти
тридцать лет целенаправленно разваливали Украину
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13.04.2021 14:08 Відповісти
А до цього, вона, холер, процвітала! 80% підприємств працює на оборонку, 12% продукції відповідала світовим стандартам (решта - ні), головна людина - "завмаг, товаровєд" (А.Райкін, "Дєфіцит")...
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13.04.2021 14:20 Відповісти
Насправді немає ніякого тарифного питання. Є питання несплати податків і низькі зарплати. Мвф не може збирати податки і піднімати з/п. І податки мають в першу чергу платити, ті хто щось мають, а не ті, хто щось робить. А то злодії тільки і чекають: "ну када уже з чістаго ліста".
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13.04.2021 14:21 Відповісти
Невозможно устанавливать мировые цены на товары и услуги не установив мировые ставки на оплату труда. Экономика страны не будет работать из за отсутствия потребления. Также невозможно гражданам нашей страны отказаться от дорогой энергии и вернуться к отоплению кизяками. Просто это уже физически неосуществимо сделать в нашей преимущественно городской инфраструктуре. Значит это просто обязано быть дотировано или продаваться без маржи или по ценам местной добычи и производства. Ну не продают в Эквадоре бананы по ценам норвежского супермаркета. Пока не продают. Будут там норвежские зарплаты будут и бананы с норвежскими ценами.
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13.04.2021 14:24 Відповісти
До речі всі без винятку керівники (не кажучи про власників) обленерго, - доларові міліонери.
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13.04.2021 14:25 Відповісти
https://www.facebook.com/ukraineonlinee/videos/354158542602534 Чим там займається наше недолуге СБУ? Чим займаються наші правоохоронці та прокурори?
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13.04.2021 14:32 Відповісти
 
 