Столтенберг про допомогу НАТО Україні: Підтримуємо не лише словами, але й справами
Альянс підтримує Україну в умовах агресії з боку РФ не лише на словах, а й на ділі.
Про це заявив сьогодні на брифінгу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, відповідаючи на запитання щодо того, що б він сказав на те, що всі розмови про підтримку і серйозну стурбованість є тільки словами, які можна ігнорувати, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Що ми бачимо з 2014 року, так це те, що НАТО надає значну підтримку Україні по-різному. Ми висловили сильну політичну підтримку територіальній цілісності і суверенітету України, союзники і НАТО надають і практичну підтримку, ми допомагаємо будувати інституції в сфері безпеки і оборони, модернізувати Збройні сили. Союзники також надають навчання, участь у спільних навчаннях, а також підтримують іншим чином", - констатував він.
Столтенберг зазначив, що НАТО і Україна розвинули "сильне партнерство", яке посилилося за останні роки також за допомогою надання Україні спеціального статусу партнера з розширеними можливостями. "Це важливе партнерство, і воно демонструє цінність, яку НАТО надає партнерству з Україною", - запевнив генсек альянсу.
Він нагадав, що в організації є "дуже обмежена кількість партнерів з розширеними можливостями - Швеція, Фінляндія, Грузія, Йорданія і Австралія". "Тепер і Україна. Це - платформа, щоб і далі зміцнювати наше політичне і практичне співробітництво, працювати разом. Це добре для України, і добре для союзників по Альянсу. Я вітаю оновлені зобов'язання і сильні сигнали важливості тісного партнерства, яке демонструється за допомогою партнерства з розширеними можливостями", - додав генсек альянсу.
Крім того, він нагадав і про збільшення присутності НАТО в Чорноморському регіоні і в Чорному морі великою кількістю кораблів, збільшенням візитів у порти".
"Союзники по НАТО також відповіли збільшенням готовності наших сил, ми також посилили нашу присутність у східній частині альянсу, в Балтійському регіоні. Все це було зроблено як реакція на агресивні дії Росії щодо України. Це підтримка, яка демонструє не тільки слова, а й справи, і під час зустрічі сьогодні ми також обговорювали, як і далі можемо підсилити наше партнерство і демонструвати підтримку Україні", - підсумував Столтенберг.
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ми, через їх обіцяння, віддали ядерну зброю! воні казали що будуть гарантами недоторканності кордонів нашої держави!
поки що гарантія виглядає як нескінченні обіцянки-цяцянки
Кожен раз вірять обіцянкам і кожен раз обпікаються. А коли обіцянки нарешті вперше виконуються, то "мудрий нарід" вирішує, що сам усьо зробив, а не якісь там "борігі". Так жуйТЕ, не обяпайтесь. Ви зробили себе разом!
Не питай, що Україна може зробити для тебе!
Питай, що Байден може зробити для України!
(с) В. Зеленський
Про це інформує пресслужба підприємства.
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https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Хроника одного президента
13.04.2021
Сейчас в структурах НАТО ведется активная подготовка к предстоящему Саммиту НАТО. Формируется повестка дня. В преддверии своего визита в Брюссель госсекретарь США Блинкен интересовался у генерального секретаря НАТО Столтенберга вопросами темы "Украина-НАТО". А там все печально. Украинская сторона особой активности не проявляет.
Если вы хотите чтобы вас кормили с ложечки, то хоть рот откройте, г-н Зеленский.
12.04.2021
Основная ошибка Зеленского состоит в том, что он считает что слова что то значат (издержки профессии артиста разговорного жанра). На Западе давно и никто словам не верит. Верят делам и конкретным решениям. Что должен думать Запад слушая стенания Зеленского об угрозе со стороны России, если он ЗНАЕТ, что на топливо для ВС Украины на 2021 год потрачено 83 млн. гривен (заправка машин МО Украины), а на реконструкцию салона персонального самолета Зеленского 45 млн. гривен?
Кстати, переданные "на нужды МО Украины " президентские Ан-148-100В й вертоліт Мі-8МТВ - чистое надувательство. После реконструкции на нем и дальше будет летать Зеленский. Просто вместо ДУСи оплачивать это будет тоже министерство обороны.
так что на всякий случай президентские галстуки кетчупом надо пропитать, пойдут легче