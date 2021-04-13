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Новини Агресія Росії проти України
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Столтенберг про допомогу НАТО Україні: Підтримуємо не лише словами, але й справами

Столтенберг про допомогу НАТО Україні: Підтримуємо не лише словами, але й справами

Альянс підтримує Україну в умовах агресії з боку РФ не лише на словах, а й на ділі.

Про це заявив сьогодні на брифінгу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, відповідаючи на запитання щодо того, що б він сказав на те, що всі розмови про підтримку і серйозну стурбованість є тільки словами, які можна ігнорувати, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Що ми бачимо з 2014 року, так це те, що НАТО надає значну підтримку Україні по-різному. Ми висловили сильну політичну підтримку територіальній цілісності і суверенітету України, союзники і НАТО надають і практичну підтримку, ми допомагаємо будувати інституції в сфері безпеки і оборони, модернізувати Збройні сили. Союзники також надають навчання, участь у спільних навчаннях, а також підтримують іншим чином", - констатував він.

Столтенберг зазначив, що НАТО і Україна розвинули "сильне партнерство", яке посилилося за останні роки також за допомогою надання Україні спеціального статусу партнера з розширеними можливостями. "Це важливе партнерство, і воно демонструє цінність, яку НАТО надає партнерству з Україною", - запевнив генсек альянсу.

Він нагадав, що в організації є "дуже обмежена кількість партнерів з розширеними можливостями - Швеція, Фінляндія, Грузія, Йорданія і Австралія". "Тепер і Україна. Це - платформа, щоб і далі зміцнювати наше політичне і практичне співробітництво, працювати разом. Це добре для України, і добре для союзників по Альянсу. Я вітаю оновлені зобов'язання і сильні сигнали важливості тісного партнерства, яке демонструється за допомогою партнерства з розширеними можливостями", - додав генсек альянсу.

Крім того, він нагадав і про збільшення присутності НАТО в Чорноморському регіоні і в Чорному морі великою кількістю кораблів, збільшенням візитів у порти".

Також читайте: Столтенберг про вступ України в НАТО: Росія не має права втручатися. Київ має сам вирішувати

"Союзники по НАТО також відповіли збільшенням готовності наших сил, ми також посилили нашу присутність у східній частині альянсу, в Балтійському регіоні. Все це було зроблено як реакція на агресивні дії Росії щодо України. Це підтримка, яка демонструє не тільки слова, а й справи, і під час зустрічі сьогодні ми також обговорювали, як і далі можемо підсилити наше партнерство і демонструвати підтримку Україні", - підсумував Столтенберг.

Автор: 

агресія (1195) НАТО (6518) допомога (8430) росія (65949) членство в НАТО (1738) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+9
Как обычно бывает, чем больше слов, тем меньше дел. А слов каждый день просто дохренища.
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13.04.2021 13:58 Відповісти
+6
Столтенберг про допомогу НАТО Україні: Підтримуємо не лише словами, але й справами - Цензор.НЕТ 488
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13.04.2021 14:03 Відповісти
+6
@saniolli

Не питай, що Україна може зробити для тебе!
Питай, що Байден може зробити для України!

(с) В. Зеленський
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13.04.2021 14:06 Відповісти
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Как обычно бывает, чем больше слов, тем меньше дел. А слов каждый день просто дохренища.
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13.04.2021 13:58 Відповісти
НАТО нарешті справді почало допомогу Україні,а п"ята колона цим не задоволена.
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13.04.2021 14:01 Відповісти
П"ята колона тільки і може що, вилупивши очі, хрипіти: Баден, пачіму ми іщьо нє в НАТА ???
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13.04.2021 14:05 Відповісти
Ось і я кажу,п"ята колона проти вступу України в НАТО.
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13.04.2021 14:10 Відповісти
П"ята колона грає на піаніні, їй ніколи думати про НАТУ...
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13.04.2021 14:25 Відповісти
а в чем допомога?
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13.04.2021 15:05 Відповісти
в обеспокоенности и озабоченности
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13.04.2021 16:25 Відповісти
Столтенберг про допомогу НАТО Україні: Підтримуємо не лише словами, але й справами - Цензор.НЕТ 488
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13.04.2021 14:03 Відповісти
***** на головнокамандьониша, але американці дійсно повинні зробити більше ніж просто передавати обіцяння!
ми, через їх обіцяння, віддали ядерну зброю! воні казали що будуть гарантами недоторканності кордонів нашої держави!

поки що гарантія виглядає як нескінченні обіцянки-цяцянки
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13.04.2021 14:33 Відповісти
чого бідні? Бо ДУРНІ!
Кожен раз вірять обіцянкам і кожен раз обпікаються. А коли обіцянки нарешті вперше виконуються, то "мудрий нарід" вирішує, що сам усьо зробив, а не якісь там "борігі". Так жуйТЕ, не обяпайтесь. Ви зробили себе разом!
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13.04.2021 14:44 Відповісти
не знаю що ти там з ким зробив, але мене до цього не примазуй
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13.04.2021 14:46 Відповісти
у тебя тоже, как и у 73% других избирателей был бюллетень с кандидатом "Непорошенко Непетро Неолексійович"? И ты за него проголосовал?
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13.04.2021 14:52 Відповісти
я голосував за Пороха! а ти, схоже, за зеленопикого
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13.04.2021 15:08 Відповісти
огорчает всё это. Человек, который голосовал за Порошенко так и не понял что-к-чему, только поверхностно. Подсунет тебе бабломойский нового "ряженного националистичного потреота" с более-менее чистой историей и побежишь за него голосовать.
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14.04.2021 00:26 Відповісти
@saniolli

Не питай, що Україна може зробити для тебе!
Питай, що Байден може зробити для України!

(с) В. Зеленський
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13.04.2021 14:06 Відповісти
Не понятно почему "Сильное партнёрство" в кавычках?
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13.04.2021 14:07 Відповісти
цитата
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13.04.2021 15:05 Відповісти
много дипломатического текста, мало реальной помощи
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13.04.2021 14:08 Відповісти
КБ «Луч» на міжнародній виставці IQDEX 2021 в Багдаді презентувало новітнє озброєння

Про це інформує пресслужба підприємства.
«У рамках об'єднаної експозиції українських підприємств ДП «ДержККБ "Луч"» представило ПТРК «Скіф», ЛПРК «Корсар», 100-мм керований постріл для гармати БМП-3, високоточну реактивну систему залпового вогню «Вільха-М» та протитанковий комплекс «Бар'єр-С», - йдеться в повідомленні.
Виставка IQDEX 2021 відбувається під патронажем прем'єр-міністра Іраку і головнокомандувача збройних сил Республіки Ірак Хайдера аль-Абаді, за повної підтримки іракських міністрів оборони, внутрішніх справ і торгівлі.
За словами міністра оборони Республіки Ірак генерал-лейтенанта Джуми Інад Саадун Аль-Джубури, продукція ДП «ДержККБ "Луч"» зможе значно підсилити національні Збройні сили.https://**********.com.ua/2021/04/kb-luch-na-mizhnarodnij-vystavczi-iqdex-2021-prezentuvalo-novitnye-***********/
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13.04.2021 14:09 Відповісти
слуги народа и зеленский кремлёвские отбросы
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13.04.2021 14:11 Відповісти
С каждым днем все меньше остается надежд, что Западу удастся отговорить Путина от масштабной военной операции в Украине весной .К сожалению, возможностей у Украины повлиять на это решение просто нет. Безнадежно упущено время на модернизацию оборонного сектора страны, способного такую агрессию отразить или хотя бы нанести противнику чувствительный урон во время ее отражения. Ни США, ни НАТО в этот замес «по-взрослому» вступать не будут. Даже если оба эсминца США, которые на днях зайдут в Черное море.
(с )https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3030552660596794&id=100009262688506
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13.04.2021 14:14 Відповісти
tZE
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Хроника одного президента
‎13.‎04.‎2021
Сейчас в структурах НАТО ведется активная подготовка к предстоящему Саммиту НАТО. Формируется повестка дня. В преддверии своего визита в Брюссель госсекретарь США Блинкен интересовался у генерального секретаря НАТО Столтенберга вопросами темы "Украина-НАТО". А там все печально. Украинская сторона особой активности не проявляет.

Если вы хотите чтобы вас кормили с ложечки, то хоть рот откройте, г-н Зеленский.

12.‎04.‎2021

Основная ошибка Зеленского состоит в том, что он считает что слова что то значат (издержки профессии артиста разговорного жанра). На Западе давно и никто словам не верит. Верят делам и конкретным решениям. Что должен думать Запад слушая стенания Зеленского об угрозе со стороны России, если он ЗНАЕТ, что на топливо для ВС Украины на 2021 год потрачено 83 млн. гривен (заправка машин МО Украины), а на реконструкцию салона персонального самолета Зеленского 45 млн. гривен?
Кстати, переданные "на нужды МО Украины " президентские Ан-148-100В й вертоліт Мі-8МТВ - чистое надувательство. После реконструкции на нем и дальше будет летать Зеленский. Просто вместо ДУСи оплачивать это будет тоже министерство обороны.
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13.04.2021 14:35 Відповісти
и на деле?
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13.04.2021 15:06 Відповісти
как в грузии, инструкторов пришлю, техники подкинут, но случись реальный замес - сделают вид что ничего не происходит, ну похвалят за стойку поддержку демократического курса
так что на всякий случай президентские галстуки кетчупом надо пропитать, пойдут легче
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13.04.2021 16:07 Відповісти
хорошо.
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13.04.2021 16:47 Відповісти
 
 