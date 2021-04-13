Столтенберг про допомогу НАТО Україні: Підтримуємо не лише словами, але й справами

Альянс підтримує Україну в умовах агресії з боку РФ не лише на словах, а й на ділі.

Про це заявив сьогодні на брифінгу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, відповідаючи на запитання щодо того, що б він сказав на те, що всі розмови про підтримку і серйозну стурбованість є тільки словами, які можна ігнорувати, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Що ми бачимо з 2014 року, так це те, що НАТО надає значну підтримку Україні по-різному. Ми висловили сильну політичну підтримку територіальній цілісності і суверенітету України, союзники і НАТО надають і практичну підтримку, ми допомагаємо будувати інституції в сфері безпеки і оборони, модернізувати Збройні сили. Союзники також надають навчання, участь у спільних навчаннях, а також підтримують іншим чином", - констатував він.

Столтенберг зазначив, що НАТО і Україна розвинули "сильне партнерство", яке посилилося за останні роки також за допомогою надання Україні спеціального статусу партнера з розширеними можливостями. "Це важливе партнерство, і воно демонструє цінність, яку НАТО надає партнерству з Україною", - запевнив генсек альянсу.

Він нагадав, що в організації є "дуже обмежена кількість партнерів з розширеними можливостями - Швеція, Фінляндія, Грузія, Йорданія і Австралія". "Тепер і Україна. Це - платформа, щоб і далі зміцнювати наше політичне і практичне співробітництво, працювати разом. Це добре для України, і добре для союзників по Альянсу. Я вітаю оновлені зобов'язання і сильні сигнали важливості тісного партнерства, яке демонструється за допомогою партнерства з розширеними можливостями", - додав генсек альянсу.

Крім того, він нагадав і про збільшення присутності НАТО в Чорноморському регіоні і в Чорному морі великою кількістю кораблів, збільшенням візитів у порти".

Також читайте: Столтенберг про вступ України в НАТО: Росія не має права втручатися. Київ має сам вирішувати

"Союзники по НАТО також відповіли збільшенням готовності наших сил, ми також посилили нашу присутність у східній частині альянсу, в Балтійському регіоні. Все це було зроблено як реакція на агресивні дії Росії щодо України. Це підтримка, яка демонструє не тільки слова, а й справи, і під час зустрічі сьогодні ми також обговорювали, як і далі можемо підсилити наше партнерство і демонструвати підтримку Україні", - підсумував Столтенберг.