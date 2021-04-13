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Новини Агресія Росії проти України
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США збільшать контингент у Німеччині на 500 осіб, - глава Міноборони ФРН Крамп-Карренбауер

США збільшать контингент у Німеччині на 500 осіб, - глава Міноборони ФРН Крамп-Карренбауер

США не скорочуватимуть військову присутність у ФРН а, навпаки, збільшать її на 500 осіб

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила міністерка оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер за підсумками переговорів з главою Пентагону Ллойдом Остіном

"Звичайно, це чудова новина, що США не лише дистанціювалися від планів виведення військ з Німеччини, як про це у своїй промові на Мюнхенській конференції з безпеки повідомив президент Байден, а й більше того - ці сили будуть додатково збільшені на 500 осіб. Це дуже сильний знак співпраці, я дякую за нього", - сказала Крамп-Карренбауер журналістам у Берліні у вівторок.

Зі свого боку Остін заявив, що збільшення сил США у ФРН - це "знак підтримки НАТО".

"Дозвольте вас запевнити, що це знак для НАТО, що ми підтримуємо його і цінуємо відносини з партнерами тут, у Німеччині", - сказав він.

Також читайте: Столтенберг про допомогу НАТО Україні: Підтримуємо не лише словами, але й справами

Автор: 

Німеччина (7473) НАТО (6518) США (23348) Крамп-Карренбауер (24)


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И зачем они там, северный поток охранять?
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13.04.2021 14:24 Відповісти
теж цікаво! німці ж цілуються з москлями так, що аж дістають до заднього прохіда!!! нафіга вам американські військові?
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13.04.2021 14:28 Відповісти
А кацапы, когда нас захватят - по привычке пойдут на Берлин. Тем более хкйло говорил, что ихние офицеры знают берлин как свои два пальца и без карт там могут ходить, или то был не *****, а соловьев
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13.04.2021 14:29 Відповісти
...когда нас... - вас - це кого?
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13.04.2021 14:34 Відповісти
Украину. Или думаете 73 % зебилов будут защищать страну, а не встречать кацапов с цветами? я рассматриваю самый плохой сценарий, в случае если начнется 3я мировая война
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13.04.2021 14:37 Відповісти
Нічого ти не розглядаєш, ти кажеш це з впевненістю.
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13.04.2021 14:40 Відповісти
зебобы сделали свой выбор в апреле 2019, какие ко мне могут быть вопросы?
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13.04.2021 14:43 Відповісти
баланс поусилению такой,что 1 американский солдат приравнивается к сотне расиянских витезей ..
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13.04.2021 14:51 Відповісти
 
 