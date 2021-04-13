США збільшать контингент у Німеччині на 500 осіб, - глава Міноборони ФРН Крамп-Карренбауер

США не скорочуватимуть військову присутність у ФРН а, навпаки, збільшать її на 500 осіб

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила міністерка оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер за підсумками переговорів з главою Пентагону Ллойдом Остіном

"Звичайно, це чудова новина, що США не лише дистанціювалися від планів виведення військ з Німеччини, як про це у своїй промові на Мюнхенській конференції з безпеки повідомив президент Байден, а й більше того - ці сили будуть додатково збільшені на 500 осіб. Це дуже сильний знак співпраці, я дякую за нього", - сказала Крамп-Карренбауер журналістам у Берліні у вівторок.

Зі свого боку Остін заявив, що збільшення сил США у ФРН - це "знак підтримки НАТО".

"Дозвольте вас запевнити, що це знак для НАТО, що ми підтримуємо його і цінуємо відносини з партнерами тут, у Німеччині", - сказав він.

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