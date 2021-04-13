ОАСК не постановляв, що в дисертації Шкарлета немає плагіату, - нардепка "Голосу" Совсун

Рішення суду і методи, якими міністр намагався довести свою чистоту, навпаки, зміцнили впевненість у недоброчестності Шкарлета.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявила нардепка фракції "Голос" Інна Совсун.

"У рішенні суду було формулювання, що НАЗЯВО перевищило свої повноваження. Це магічне формулювання, тому що закон "Про Вищу освіту" визначає повноваження цього органу, і там написано, що комітет з етики розглядає питання плагіату в наукових працях. Яким чином чарівний ОАСК ухвалив подібне рішення - дивно. Це рішення нікого не переконало", - зазначила парламентарка.

Це рішення суду і методи, якими міністр намагався довести свою чистоту, навпаки, зміцнили впевненість у недоброчестності Шкарлета, вважає Совсун.

За її словами, системна робота в Міносвіти не ведеться: "Ініціатив від Міносвіти ми не чули майже пів року. Буквально вчора з'явилася новина про те, що вони дозволили відкривати в Україні філії іноземних університетів, "що входять до 3000 трьох світових рейтингів".

"Жарт у тому, що в жодному з цих трьох рейтингів немає 3000 позицій. Найбільше - 1500 університетів у таймсонівському рейтингу. Це до слова про рівень абсурдних рішень, які народжуються в Міносвіти. Системних рішень я не бачу. Якось почали ворушитися щодо дистанційного навчання, але це не кроки в напрямку реформи. Паралельно сьогодні Верховна Рада ухвалюватиме рішення про скасування ДПА. Навіщо це робиться? З одного боку, депутати хочуть сподобатися виборцям, сказавши, що вони полегшують життя їхніх дітей. При цьому не говорять, що під "пошкодувати" мається на увазі "забрати можливість вчитися". Я вважаю, що найкращий прояв щодо шкодування дітей - це дати їм гарну освіту", - додала Совсун.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Плагіатор Шкарлет має наслідувати приклад міністерки праці Австрії та подати у відставку, - нардеп "Голосу" Піпа

Нагадаємо, за даними сайту "Помилки і фальсифікації в наукових дослідженнях", стаття для докторської дисертації в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета суцільний плагіат - збіги з роботами інших вчених становлять 87,4%. Сам Шкарлет заперечує звинувачення в плагіаті. Також про виявлення плагіату в трьох роботах Шкарлета заявляв комітет з етики Нацагентства якості вищої освіти.

Національний університет "Києво-Могилянська академія" нагадував про плагіат в наукових роботах Шкарлета і закликав депутатів ВР не голосувати за його кандидатуру на посаду міністра освіти України.

Читайте також: Подав запит в УДО надати запис голосування за Шкарлета з їхніх камер, - Железняк

17 грудня Верховна Рада 226 голосами призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. До цього він виконував обов'язки глави МОН.

Представники партії "Голос" заявили про порушення під час голосування і повідомили, що вимагатимуть повторного голосування. Зокрема, за словами Інни Совсун, серед тих, хто підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета, був і Григорій Суркіс, якого не було тоді у Верховній Раді.