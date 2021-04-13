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Новини Агресія Росії проти України
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Російський рубль помітно послабився на тлі нарощування військ РФ на кордоні з Україною, - Financial Times

Російський рубль помітно послабився на тлі нарощування військ РФ на кордоні з Україною, - Financial Times

Російський рубль помітно послабився на тлі посилення геополітичної напруженості - стягування РФ військ на кордоні з Україною і перспектива нових санкцій США нервують інвесторів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Економічну правду", про це пише Financial Times.

Зазначається, що за останній місяць рубль впав на 5%, досягнувши 5-місячного мінімуму - приблизно 77 рублів за долар.

"Падіння рубля протягом цього періоду було найсерйознішим серед валют країн, що розвиваються, окрім турецької ліри", - йдеться у статті.

"Аналітики очікували, що рубль відновиться в 2021 році після того, як він минулого року впав на 16% через пандемію та пов'язане з цим падіння цін на нафту.

Минулого тижня Мінекономіки РФ підвищило прогноз зростання ВВП на 2021 рік до 3,8%, але рубль натякнув на макроекономічну вразливість Москви перед напруженими відносинами із Заходом", - додає видання.

"Геополітика - це те, що зараз рухає валютним ринком - занепокоєння з приводу жорсткіших санкцій з боку США, яких було більш ніж достатньо протягом останніх тижнів", - заявила оловний економіст інвесткомпанії "Ренесанс Капітал" по Росії і СНД, згадавши також про загострення ситуації на Донбасі.

Погоджується з нею і головний стратег BlueBay Asset Management Тімоті Еш.

"Цілком очевидно, що зараз занепокоєння щодо геополітики впливає на рубль", - підкреслив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після заяв Лаврова про розрив відносин з ЄС в РФ різко подешевшав рубль. ІНФОГРАФІКА

"Занепокоєння також вразило ринок суверенних облігацій Росії на тіл загрози американських санкцій у відповідь на хакерство SolarWinds, втручання Москви у президентські вибори 2020 року та отруєння та тюремне ув'язнення Олексія Навального", - пише FT.

Нагадаємо,журналісти британського телеканалу Sky опублікували сюжет про табір російських військових, включно із технікою, який розташувався недалеко від українського кордону.

Група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) знайшла відео, які підтверджують, що Росія перекидає на кордон з Україною військову техніку, при цьому маскує її номерні знаки.

У президента Володимира Зеленського 1 квітня відбулася таємна нарада щодо загострення на Донбасі та можливого нападу Росії на територію України.

Автор: 

росія (65949) рубль (446)


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Топ коментарі
+21
Российский рубль заметно ослаб на фоне наращивания войск РФ на границе с Украиной, - Financial Times - Цензор.НЕТ 4278
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13.04.2021 14:43 Відповісти
+21
Российский рубль заметно ослаб на фоне наращивания войск РФ на границе с Украиной, - Financial Times - Цензор.НЕТ 8812
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13.04.2021 14:46 Відповісти
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Российский рубль заметно ослаб на фоне наращивания войск РФ на границе с Украиной, - Financial Times - Цензор.НЕТ 741
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13.04.2021 14:45 Відповісти
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Российский рубль заметно ослаб на фоне наращивания войск РФ на границе с Украиной, - Financial Times - Цензор.НЕТ 4278
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13.04.2021 14:43 Відповісти
Российский рубль заметно ослаб на фоне наращивания войск РФ на границе с Украиной, - Financial Times - Цензор.НЕТ 2253
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13.04.2021 14:50 Відповісти
Российский рубль заметно ослаб на фоне наращивания войск РФ на границе с Украиной, - Financial Times - Цензор.НЕТ 741
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13.04.2021 14:45 Відповісти
Российский рубль заметно ослаб на фоне наращивания войск РФ на границе с Украиной, - Financial Times - Цензор.НЕТ 8812
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13.04.2021 14:46 Відповісти
Российский рубль заметно ослаб на фоне наращивания войск РФ на границе с Украиной, - Financial Times - Цензор.НЕТ 8826
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13.04.2021 14:53 Відповісти
Нужно опять сбросить цены на нефть, а США это могут сделать, конечно если захотят.
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13.04.2021 14:49 Відповісти
Российский рубль заметно ослаб на фоне наращивания войск РФ на границе с Украиной, - Financial Times - Цензор.НЕТ 2768
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13.04.2021 14:58 Відповісти
https://twitter.com/jozefkneht1

https://twitter.com/jozefkneht1 Йозеф Кнехт https://twitter.com/jozefkneht1 @jozefkneht1

Зустрів у стрічці питання: що буде робити росія, коли спаде ця напруга?
Проблема в тому, що росія сама цього не знає.
Хло загнав себе в цугцванг. Рішення стягнути війська було прийнято на емоціях, від сильної образи Байдена. А тепер і відступити тупо, і напасти сцикотно.
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13.04.2021 14:50 Відповісти
Российский рубль заметно ослаб на фоне наращивания войск РФ на границе с Украиной, - Financial Times - Цензор.НЕТ 7190
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13.04.2021 14:53 Відповісти
Российский рубль заметно ослаб на фоне наращивания войск РФ на границе с Украиной, - Financial Times - Цензор.НЕТ 4447
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13.04.2021 14:54 Відповісти
Российский рубль заметно ослаб на фоне наращивания войск РФ на границе с Украиной, - Financial Times - Цензор.НЕТ 6827
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13.04.2021 15:01 Відповісти
Рупь був дерев"яним, а тепер буде з кізяків.
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13.04.2021 14:54 Відповісти
Коливається він разом із коливанням ціни на нафту.
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13.04.2021 15:02 Відповісти
а разом з цим коливаються і лайняшки у тебе в голові
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13.04.2021 17:41 Відповісти
Інтелект завжди видно із лексикону і здатності сприймати інформацію.
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14.04.2021 12:25 Відповісти
ти цим не відрізняєся від сірої біомаси.
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15.04.2021 18:20 Відповісти
Великий путэн уже давно сказал, что это хорошо когда за доллар дают все больше и больше рублей.
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13.04.2021 15:15 Відповісти
Та щоб він і не встав!
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13.04.2021 15:18 Відповісти
Російський рубль помітно послабився на тлі нарощування військ РФ на кордоні з Україною, - Financial Times - Цензор.НЕТ 9073
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13.04.2021 15:44 Відповісти
Геополитика? Слышком толеоантно. Это межгосударственный терроризм.
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13.04.2021 15:50 Відповісти
А я думаю нахрена лавруха от доллара отказывается, чтобы был просто рупь деревянный без сравнения.
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13.04.2021 15:56 Відповісти
Скоро за один доллар будут давать восемьдесят килограммов рублей
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13.04.2021 16:13 Відповісти
Я вчасно поміняв російські рублі на Доллари ще де його девальвації... Не розумію які дурні тримають Рублі під запас... Доречі рублі заробив в інтернеті на російській площадці... Тобто вивів їх з території росії і потім купляю товар в Україні...
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13.04.2021 17:33 Відповісти
та всім насрати на сруплі і де ти їх заробив
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13.04.2021 17:43 Відповісти
Ну не скажи, зрадникам України і нинішнім громадяни Росії, що заходять на цензор щоб зробити висер, буде корисна інформація.
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13.04.2021 18:58 Відповісти
Даже мне страшно представить, что будет с экономикой Рашки, если, у Путлера, хватит ума, напасть на Украину
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13.04.2021 21:08 Відповісти
 
 