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Новини Агресія Росії проти України
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На Буковині оголошено жалобу через загибель воїнів Карлійчука і Мамчія на Донбасі

На Буковині оголошено жалобу через загибель воїнів Карлійчука і Мамчія на Донбасі

13 і 14 квітня на Буковині оголошено жалобу за загиблими на Донбасі захисникам.

Відповідне розпорядження підписав голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької обласної державної адміністрації.

"Напередодні ворожа куля обірвала життя 24-річного Ярослава Карлійчука із села Черепківці, що у Глибоцькій територіальній громаді. Також поблизу Майорського від осколкового поранення загинув 40-річний чернівчанин Олексій Мамчій", - випливає з повідомлення.

На знак скорботи на будинках органів влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій буде приспущено Державні Прапори України, скасовано всі розважальні заходи, внесено зміни до програми теле- та радіомовлення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні в зоні ООС від скинутої з безпілотника міни загинув воїн 10-ї ОГШБр Олексій Мамчій, - Чернівецька ОДА. ФОТО

Як повідомлялося, 13 квітня в районі населеного пункту Майорське Донецької області в результаті осколкових поранень, зазнаних під час вибуху протипіхотної міни, скинутої з безпілотного літального апарату, загинув 40-річний Олексій Мамчій, житель міста Чернівці.

Також повідомлялося, що 12 квітня в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі в результаті ворожого обстрілу 12 квітня загинув 24-річний військовослужбовець з Чернівецької області Ярослав Карлійчук.

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Буковина (854) жалоба (168) військовослужбовці (4804) втрати (4442) операція Об’єднаних сил (6725)


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На Буковине объявлен траур из-за гибели воинов Карлийчука и Мамчия на Донбассе - Цензор.НЕТ 4697

...
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13.04.2021 14:48 Відповісти
у Алексея Мамчия, погибшего сегодня, в 2016 году в АТО погиб младший брат...
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13.04.2021 15:13 Відповісти
На Буковині оголошено жалобу через загибель воїнів Карлійчука і Мамчія на Донбасі - Цензор.НЕТ 1499
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13.04.2021 15:44 Відповісти
На Буковині оголошено жалобу через загибель воїнів Карлійчука і Мамчія на Донбасі - Цензор.НЕТ 2234
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13.04.2021 15:43 Відповісти
На Буковині оголошено жалобу через загибель воїнів Карлійчука і Мамчія на Донбасі - Цензор.НЕТ 203
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13.04.2021 22:18 Відповісти
 
 