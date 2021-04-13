"В України на сьогодні немає плану повертати тимчасово окуповані території військовим шляхом", - Данілов
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов провів зустріч з керівниками дипломатичних представництв країн-членів ЄС, акредитованих в Україні, з їхньої ініціативи.
У ході зустрічі було обговорено ситуацію з безпекою в регіоні, зокрема, в контексті ескалації російської гібридної агресії на Донбасі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.
Наголошується, що особливий акцент під час зустрічі Данілов зробив на тому, що Україна прагне вирішити ситуацію на Донбасі політико-дипломатичним шляхом.
"В України на сьогодні немає плану повертати тимчасово окуповані території військовим шляхом, наше завдання – вирішити конфлікт виключно політико-дипломатичним шляхом. Все інше – це суто інформаційна війна РФ, яку вони ведуть не лише на нашій території, але й в усій Європі", - сказал Данілов..
Він також зауважив, що боротися з ворожою дезінформацією та пропагандою покликаний нещодавно створений при РНБО України Центр протидії дезінформації.
Крім того Данілов поінформував послів країн-членів ЄС про робочу поїздку Президента України Володимира Зеленського на передові позиції Збройних Сил України в Донецькій та Луганській областях.
"Ми не віддамо свою землю", - сказав Данілов, підкресливши, що українські військові на передовій готові до будь-якого загострення ситуації, а Україна продовжує бути "форпостом для всієї Європи".
Також Данілов висловив подяку європейським дипломатам за підтримку нашої держави, наголосивши, що протидіяти агресору "без допомоги наших справжніх партнерів нам буде складно", але Україна готова дати достойну відповідь на загрози, які виникають біля її кордону.
Нагадаємо, 26 березня унаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.
Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.
Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів Збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.
На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.
Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.
8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.
Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.
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- лучше пожертвовать территорией..
зачем нам те ошметки Крым без воды это пустыня... порты а зачем нам столько еще раз повторяю что пора над Крымом по северу Сиваша пробить морской канал Черное море-Азовское море.. и тема сухопутного коридора Крым Мариуполь у Путина даже бы не рассматривалась... десант на Одессу с такими бы успехом \путину вперде возвращать Аляску кишка тонка все эти угрозы только угрозы чтобы заставить еврейскую шобло власть (а может власть дешевле поменять:???) взашей выгнав А?! дать воду в Крым и дать автономию и особый статус Димбассятине... а так ну сами подумайте на разминирвоание уйдет до 25 лет нафиг на восстановление инфраструктуры Димбассу надо стар 40 лярдов баксов... НАФИГ!!? такая же цифирЪ и петрушка по Крыму нафиг нафиг нам этот чумадан без ручки???!! порядок там можно навести только казнями растсрелами а оно нам надо брать на себя грехи убогих которые смоктают Путинолу???!!!
Или может просто вытравишь их нахер, несмотря на то, что сосед может быть недоволен.
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tZE inform
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Сейчас в структурах НАТО ведется активная подготовка к предстоящему Саммиту НАТО. Формируется повестка дня. В преддверии своего визита в Брюссель госсекретарь США Блинкен интересовался у генерального секретаря НАТО Столтенберга вопросами темы "Украина-НАТО".
А там все печально. Украинская сторона особой активности не проявляет. Если вы хотите чтобы вас кормили с ложечки, то хоть рот откройте, г-н Зеленский.
или кому-то неймётся донбаситов в сограждане на паечное кормление заполучить ?
пока нужно закупить 1000 Катерпиллеров и рыть вокруг гетто ров в 4 смены,закрыть все КПП,прекратить все выплаты,в Конституции написать "временно утраченные территории",и заняться наконец внутренним строительством и развитием..
А яким шляхом території можуть бути повернені???
Можна казати, що поки фєдєрашка не розвавлиться, відвойовувати території не можна, бо ординцям пофіг скільки покласти народу (подивіться лише на штурм Грозного), а нам не всеодно, скільки загине українців...
Але коли ця недоімперія рухне - лише військово-поліцейська операція поверне території, бо місцеві князьки всеодно будуть намагатись залишити собі царювання...
1) ізоляція РФ від світу
2) розбудова України як вітрини західного світу (вже де факто відбувається)
3) чим далі йде в часі тим більше до папуасії ближче стає РФ
4) перетворення РФ в колонію Китаю.- колонії не бувають імперіями
5) розпад РФ та підхоплення її залишків які не хочуть повторити досвід уйгурів.
6) перетворення Московії за прикладом Сербії, дефашизація, міжнародні суди.
Якщо амери знов не почнуть їх годувати курятиною, то за наступні п'ять років майже все закінчиться...
якось по дебільному .
Цікаво - СКІЛЬКИ ВІДСОТКІВ УКРАЇНЦІВ ЯКІ ГОЛОСУВАЛИ ЗА Зе ПИШАЮТЬСЯ
ЩО ВИБРАЛИ Зе КЕРУВАТИ КРАЇНОЮ ?
Такі операції розроблялись за часів Порошенко, незважаючи на те, що і при ньому головною тезою була "повернення територій тільки дипломатичним шляхом". Це можна легко побачити із легенд військових навчань, які здебільшого відпрацьовували наступальні дії, форсування річок, знищення укріплених позицій, бої у місті.
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Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
С утра 12.04 наступило новое качество. Русские фашисты- от Путина и Лаврова до Коца и Пегова- сбросили все маски и уже не ищут для оправдания никаких распятых мальчиков. Они с ликующим торжеством грозят массированным наступлением с целью уничтожения украинской государственности.
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Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1381931073257476100 1 ч Доки ми не повернемо свої контрснайперські групи та беспілотники на нулі - будуть нас вбивати Досі вже загравати з ворогом
Ворог тільки силу визнає! Наталія Юсупова
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Совершенно верно. Но до многих...тёмных... это не доходит. Или просто это враги -провокаторы.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZUGJZxSDrKuKz-kokJUF3AcpTeQ56yBE4VxHKORqu-SxVTDp82J7oge_WoT4RQE-UG4x_Ym8meNdXfIbjSOJyCucMXB4FA2K-biJYDeyoUu_K3t5qUlKxZf1cVMEhCy0pQ&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук
сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZUGJZxSDrKuKz-kokJUF3AcpTeQ56yBE4VxHKORqu-SxVTDp82J7oge_WoT4RQE-UG4x_Ym8meNdXfIbjSOJyCucMXB4FA2K-biJYDeyoUu_K3t5qUlKxZf1cVMEhCy0pQ&__tn__=-]C%2CP-R
Dmitriy Korneychuk .
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5229678510439518?__cft__[0]=AZUGJZxSDrKuKz-kokJUF3AcpTeQ56yBE4VxHKORqu-SxVTDp82J7oge_WoT4RQE-UG4x_Ym8meNdXfIbjSOJyCucMXB4FA2K-biJYDeyoUu_K3t5qUlKxZf1cVMEhCy0pQ&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·
Многие сейчас задаются вопросом: с чем связано хамское поведение Зеленского-Ермака по отношению к Байдену, к чему хамские заявления, что США что-то должны?
Все просто. Зеленский хочет спровоцировать скандал, чтобы получить формальную возможность не вводить санкции и не возбуждать уголовные дела против своего «папика» Коломойского, как требует Вашингтон.
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что РФ в рамках проверки боеготовности перебросила на свои западные границы две армии и три соединения Воздушно-десантных войск.
Войска переброшены к границе за три недели для выполнения учебно-боевых задач, рассказал глава Минобороны России во время совещания в Североморске, пишет https://tass.ru/armiya-i-opk/11135263 ТАСС .
По его словам, маневры являются реакцией на "угрожающую" военную деятельность Североатлантического альянса (НАТО).Шойгу заявил, что все проверочные мероприятия планируют завершить на протяжении двух недель, говорится в Telegram-канале РИА Новости.
https://glavred.info/world/v-minoborony-rf-soobshchili-skolko-sil-styanuli-k-granice-ukrainy-10263845.html
Если не планируют это то надо планировать усиление снайперской борьбы. Иначе путлеровские бандиты перебьют постепенно всех украинцев.
Украине нужно мощное снайперское оружие и средства борьбы со снайперами врага. Украинцы должны побеждать в этой войне.
Не надо врать!Уже отдаете нашу землю своими отводами ВСУ с занимаемых позиций..И неизвестно еще ,что там поподписывал"светлейший"-пораженец на закулисных"Оманских" договорах..
слыхивал я намедни шо у зебылов е адын план
его хватить аж на тры касяка
То, что у СНБО нет планов вообще, я нисколько не сомневался.
Разогнать бездельников к чертовой матери!
Навіщо йому незалежна Україна якщо він совкодрочер.
РІЗНИЦЮ З ПОРОХОМ БАЧИТИ Зебіли?