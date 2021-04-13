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Новини Агресія Росії проти України
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"В України на сьогодні немає плану повертати тимчасово окуповані території військовим шляхом", - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов провів зустріч з керівниками дипломатичних представництв країн-членів ЄС, акредитованих в Україні, з їхньої ініціативи.

У ході зустрічі було обговорено ситуацію з безпекою в регіоні, зокрема, в контексті ескалації російської гібридної агресії на Донбасі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

Наголошується, що особливий акцент під час зустрічі Данілов зробив на тому, що Україна прагне вирішити ситуацію на Донбасі політико-дипломатичним шляхом.

"В України на сьогодні немає плану повертати тимчасово окуповані території військовим шляхом, наше завдання – вирішити конфлікт виключно політико-дипломатичним шляхом. Все інше – це суто інформаційна війна РФ, яку вони ведуть не лише на нашій території, але й в усій Європі", - сказал Данілов..

Він також зауважив, що боротися з ворожою дезінформацією та пропагандою покликаний нещодавно створений при РНБО України Центр протидії дезінформації.

Крім того Данілов поінформував послів країн-членів ЄС про робочу поїздку Президента України Володимира Зеленського на передові позиції Збройних Сил України в Донецькій та Луганській областях.

"Ми не віддамо свою землю", - сказав Данілов, підкресливши, що українські військові на передовій готові до будь-якого загострення ситуації, а Україна продовжує бути "форпостом для всієї Європи".

Також Данілов висловив подяку європейським дипломатам за підтримку нашої держави, наголосивши, що протидіяти агресору "без допомоги наших справжніх партнерів нам буде складно", але Україна готова дати достойну відповідь на загрози, які виникають біля її кордону.

Нагадаємо, 26 березня унаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів Збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) РНБО (2293) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+18
Після відбиття атаки кацапів силами ЗСУ прийде черга і Зе, прийдуть і за ним

Україна не планує повертати окуповані території військовим шляхом. Все інше - інформаційна війна РФ, - Данілов - Цензор.НЕТ 5141
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13.04.2021 15:31 Відповісти
+13
А планировать обязана
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13.04.2021 14:57 Відповісти
+11
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Сейчас в структурах НАТО ведется активная подготовка к предстоящему Саммиту НАТО. Формируется повестка дня. В преддверии своего визита в Брюссель госсекретарь США Блинкен интересовался у генерального секретаря НАТО Столтенберга вопросами темы "Украина-НАТО".
А там все печально. Украинская сторона особой активности не проявляет. Если вы хотите чтобы вас кормили с ложечки, то хоть рот откройте, г-н Зеленский.
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13.04.2021 14:59 Відповісти
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А планировать обязана
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13.04.2021 14:57 Відповісти
должна, НО что то может пойти не так и такие как Данилов лишатся хлебных должностей в случае поражения
- лучше пожертвовать территорией..
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13.04.2021 15:01 Відповісти
Слабка влада не планує виконувати Конституцію України і повертати території!
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13.04.2021 15:03 Відповісти
а если по существу нафиг нам Крым и нафиг та часть Димбасу которая блеет от Путинола?!!
зачем нам те ошметки Крым без воды это пустыня... порты а зачем нам столько еще раз повторяю что пора над Крымом по северу Сиваша пробить морской канал Черное море-Азовское море.. и тема сухопутного коридора Крым Мариуполь у Путина даже бы не рассматривалась... десант на Одессу с такими бы успехом \путину вперде возвращать Аляску кишка тонка все эти угрозы только угрозы чтобы заставить еврейскую шобло власть (а может власть дешевле поменять:???) взашей выгнав А?! дать воду в Крым и дать автономию и особый статус Димбассятине... а так ну сами подумайте на разминирвоание уйдет до 25 лет нафиг на восстановление инфраструктуры Димбассу надо стар 40 лярдов баксов... НАФИГ!!? такая же цифирЪ и петрушка по Крыму нафиг нафиг нам этот чумадан без ручки???!! порядок там можно навести только казнями растсрелами а оно нам надо брать на себя грехи убогих которые смоктают Путинолу???!!!
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13.04.2021 15:13 Відповісти
А если по существу у тебя в доме на кухне завелись тараканы, ты что скажешь, а нафиг эту кухню, забетонирую её и построю новую. Или будешь уговаривать тараканов покинуть кухню дипломатическим путем?
Или может просто вытравишь их нахер, несмотря на то, что сосед может быть недоволен.
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13.04.2021 15:26 Відповісти
Тут не только тараканы. Твою кухню заливают соседи, завелась плесень, крысы с кухни начали переселяться в комнаты, всегда пьяные соседи умудряются забить стойку унитаза сверху и снизу и т.д. и т.п. Да еще и хрущевка у тебя.....
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13.04.2021 17:18 Відповісти
братия, все другие квартиры заняты раз и до скончания веков) обменять, продать и купить в другом месте не получится, выход один - травить тараканов и делать евроремонт...
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13.04.2021 20:43 Відповісти
Так у вас и другие заберут,позиция слабого,это не правильно!
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13.04.2021 16:21 Відповісти
"На сегодняшний день не планирует..."
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13.04.2021 16:59 Відповісти
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tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1381902606080086019 2 ч

Сейчас в структурах НАТО ведется активная подготовка к предстоящему Саммиту НАТО. Формируется повестка дня. В преддверии своего визита в Брюссель госсекретарь США Блинкен интересовался у генерального секретаря НАТО Столтенберга вопросами темы "Украина-НАТО".
А там все печально. Украинская сторона особой активности не проявляет. Если вы хотите чтобы вас кормили с ложечки, то хоть рот откройте, г-н Зеленский.
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13.04.2021 14:59 Відповісти
Хитрый Данилов. Главное - усыпить бдительность...И лет так через 60 как дать в лобешник!
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13.04.2021 15:00 Відповісти
нормальный,кстати,вариант..
или кому-то неймётся донбаситов в сограждане на паечное кормление заполучить ?
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13.04.2021 15:06 Відповісти
Нам территории вернуть. А жить там могут все кто захочет. Хоть и индусы с японцами. Главное - чтобы были украинцами.
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13.04.2021 15:11 Відповісти
вернём обязательно..но попозжее..
пока нужно закупить 1000 Катерпиллеров и рыть вокруг гетто ров в 4 смены,закрыть все КПП,прекратить все выплаты,в Конституции написать "временно утраченные территории",и заняться наконец внутренним строительством и развитием..
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13.04.2021 17:16 Відповісти
1-й акт пьесы - Зеленский: Запад должен обещать прием в НАТО, дать денег, послать военных... 2-й акт пьесы - Ермак: какого хера Патриоты поставили в Польше когда угроза в Украине... Молчание на сцене - никакой реакции от НАТО... 3-й акт пьесы - Данилов: да ну вас на фиг, Украина не будет воевать за Донбасс... 4-й акт пьесы - Байден: ок, ладно, не вышло-с, Россия давай просто встретимся и поговорим... Россия: ну наконец-то...
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13.04.2021 23:06 Відповісти
...і це теж "сирота імперії"

Украина не планирует возвращать оккупированные территории военным путем. Все остальное - информационная война РФ, - Данилов - Цензор.НЕТ 1780
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13.04.2021 15:01 Відповісти
ТРУСЫ, ПРЕДАТЕЛИ и ИЗМЕННИКИ!
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13.04.2021 15:02 Відповісти
Тобто сцикливий ЗЕля не збирається повертати Донбасс взагали.
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13.04.2021 15:04 Відповісти
Закликаємо українську владу зосередитися на підготовці до повномасштабного вторгнення Росії на українську територію.
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13.04.2021 15:07 Відповісти
Що за маячня???
А яким шляхом території можуть бути повернені???
Можна казати, що поки фєдєрашка не розвавлиться, відвойовувати території не можна, бо ординцям пофіг скільки покласти народу (подивіться лише на штурм Грозного), а нам не всеодно, скільки загине українців...
Але коли ця недоімперія рухне - лише військово-поліцейська операція поверне території, бо місцеві князьки всеодно будуть намагатись залишити собі царювання...
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13.04.2021 15:10 Відповісти
Шлях такий:
1) ізоляція РФ від світу
2) розбудова України як вітрини західного світу (вже де факто відбувається)
3) чим далі йде в часі тим більше до папуасії ближче стає РФ
4) перетворення РФ в колонію Китаю.- колонії не бувають імперіями
5) розпад РФ та підхоплення її залишків які не хочуть повторити досвід уйгурів.
6) перетворення Московії за прикладом Сербії, дефашизація, міжнародні суди.
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14.04.2021 06:51 Відповісти
Забув до дати "найгіршу" новину для тих хто живе зараз. Завершення процесу через 40-50 років. Тобто не парся, на твоє життя це ніяк не вплине, проживеш його спокійно...
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14.04.2021 06:54 Відповісти
Я надаю фєдєрашкє років десять, до початку розвалу...
Якщо амери знов не почнуть їх годувати курятиною, то за наступні п'ять років майже все закінчиться...
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14.04.2021 10:35 Відповісти
пане данілов, ви б як адекватніший у зеленій кодлі, могли б і правду сказати: "ми не плануємо вертати окуповані території". як казав ваш презе-дент: "ми нє крутиє парні. нам би фільми на расію продавать...". от і все.
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13.04.2021 15:12 Відповісти
то есть можно захватывать что угодно, все равно никто отвоевывать не будет
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13.04.2021 15:13 Відповісти
ну да, это и есть мощный сигнал РФ, берите что хотите, только вертолет не сбивайте
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13.04.2021 15:58 Відповісти
С приходом Зеленского, армия полностью была деморализована! Его "убери оружие, я не лох!" Боевые офицеры - патриоты, были убраны со своих должностей, введены штрафы за ответные стрельбы, Зеленский окружил себя трусами, которые заглядывая пораженцу в рот, с удовольствием разводили войска и раздавали интервью, что освобождение родной Украины возможно только путём дипломатии, и это министр обороны, нач. генштаба и прочие позорники! А сам Зеленский, трусливый дезертир в 2014-м, когда Порошенко спасал Украину, занялся преследованием майдановцев, волонтеров и, главное, АТОшников, проталкивая через колено свою предательскую для Украины доктрину "я знаю, как закончить войну - надо перестать стрелять!". И это шобла преступников, которых надо судить за госизмену и сегодня еще руководит страной, и вот уже очередные два молодых защитника Украины пали смертью глупейших приказов Зеленского, который на фоне усиления позиции НАТО и президента Америки Байдена, который вставил ему в задницу шило, хоть чуть - чуть стал проявлять телодвижения и кидаться фразами типа, "Украина готова к вторжению" или "Байден и НАТО должны поставит Искандеры..."- не дословно. Я очень сомневаюсь, что сам Зеленский к чему-то готов, ведь он заворожённый глазами Путина до сих пор не может перестроиться и начать готовиться к войне! Пора создать Комитет Национальной Обороны, сосредоточить войска на направлениях главных ударов Путина! Поставить у руля боевых командиров, а трусов убрать! Создать эшелонированную оборону! Подготовить приказ о всеобщей мобилизации и военном положении! Подготовить склады с оружием и обмундированием для ополчения и добровольцев! И это я ему говорю, простой рядовой советской армии! А он до сих пор играет в Голобородько! И главное, сегодня пора выступить перед народом не в видосике, а на Военном Параде, которых сам он боится, как огня, дабы не раздражать Путина, и призвать население Украины готовиться к войне! Пора рыть щели и убежища, готовить запасы к имеющемуся на руках оружию! Знать ближайшие пункты сбора и военкоматы. Подготовить документы и дорожные рюкзаки с самым необходимым от воды и фонариков до спичек и белья! И пускай Путин знает, что не за Зеленского встанет Украина и порвёт зубами глотки агрессора, а за землю свою, матерей, жён, сестёр детей своих! И никакая двуглавая курица не долетит до середины Днепра! Ощиплют и сварят суп! Сорок два миллиона предателей в Украине нет уже давно! Так, несколько говнюков, на пальцах сосчитать! Пусть один миллион мобилизуется на второй день войны, каждый по выстрелу, один миллион захватчиков на площадях бывших немецких кладбищ 1941-1943 верхним рядом! Тогда 9 мая будем праздновать дважды! Мамы российские, вы дуры? Растили пацанов гнить в украинских чернозёмах? И ради кого? Ради ублюдков, которые вас за людей не считают? Если завтра война, не отдавайте русских пацанов на убой! Смерть рашистским оккупантам! Слава Украине! И пусть я ошибаюсь, тогда всем будет хорошо, только Путин не остановится, пока его не похоронят - страшно умереть, а перед тем узнать, что жизнь прожил зря, без пользы, как ядовитый Анчар Пушкина!
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13.04.2021 15:15 Відповісти
Після відбиття атаки кацапів силами ЗСУ прийде черга і Зе, прийдуть і за ним

Україна не планує повертати окуповані території військовим шляхом. Все інше - інформаційна війна РФ, - Данілов - Цензор.НЕТ 5141
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13.04.2021 15:31 Відповісти
А чому на твою думку це не його країна? А яка країна його? Поясни будь ласка, бо ти висуваеш дуже серйозне звинувачення проти президента країни, і твоя відповідь буде цікава не тільки мені а багатьом в світі хто сьогодні читає Цензор.
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13.04.2021 17:29 Відповісти
Своей стране человек не вредит, так же как не плюёт в свой борщ. Понятно? Более подробное объяснение дадут в недалёком будущем в суде над бывшим зелёным президентом. И если ты действительно внимательно читаешь Ц-р, то ответ и сам знаешь. И ещё: нормальный человек предпочитает не жить в окружении врагов. При случае поинтересуйся, кто в соседях (и как следствие, в дружеских отношениях) у Зелиной виллы в Италии: очень красноречиво его характеризует
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13.04.2021 22:18 Відповісти
Це маскальский провокатор!
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14.04.2021 08:02 Відповісти
Боюсь, что этих говнюков-предателей достаточное количество, в любом случае их полным-полно в правительстве и на всех руководящих должностях по всей Украине. Второе: да, мамы российские - дуры, судя по тому, как настроено тамошнее население.
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13.04.2021 22:03 Відповісти
8-го Мая
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14.04.2021 07:22 Відповісти
Перед ворогом виправдовуватись за свої території які окуповував сам ворог це
якось по дебільному .

Цікаво - СКІЛЬКИ ВІДСОТКІВ УКРАЇНЦІВ ЯКІ ГОЛОСУВАЛИ ЗА Зе ПИШАЮТЬСЯ

ЩО ВИБРАЛИ Зе КЕРУВАТИ КРАЇНОЮ ?
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13.04.2021 15:16 Відповісти
Порошенко уже аквафреш из под кровати выташил, косоворотку приготовил - кацапов встречать будет хлебом-солью. Надежда только на патриотов.
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13.04.2021 15:23 Відповісти
Кацап затусуйся у каналізацію і не вилазь з відтілля
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13.04.2021 15:28 Відповісти
...звідтіля.
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13.04.2021 21:18 Відповісти
Ніхто ж не буде казати, що ти готуєш військову операцію перед її початком ) Повернення Донбасу можливо лише і виключно військовим шляхом, це очевидно всім, адже Росія ніколи не поступиться і навіть якщо вона розвалиться як Совок, то все одно потрібна буде військова операція для зачистки від залишків її проксі-армії.
Такі операції розроблялись за часів Порошенко, незважаючи на те, що і при ньому головною тезою була "повернення територій тільки дипломатичним шляхом". Це можна легко побачити із легенд військових навчань, які здебільшого відпрацьовували наступальні дії, форсування річок, знищення укріплених позицій, бої у місті.
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13.04.2021 15:18 Відповісти
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Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky


С утра 12.04 наступило новое качество. Русские фашисты- от Путина и Лаврова до Коца и Пегова- сбросили все маски и уже не ищут для оправдания никаких распятых мальчиков. Они с ликующим торжеством грозят массированным наступлением с целью уничтожения украинской государственности.
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13.04.2021 15:19 Відповісти
Идет подготовка врага к войне, а Зеленский ни гу-гу. На сцене рот не закрывался, а тут молчит гнусавый. Хоть бы видосик снял какой. Нужно раздавать украинцам оружие со складов, создавать народное сопротивление, готовить боеприпасы для партизанской войны, а оно за Дерьмаком прячется.
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13.04.2021 15:19 Відповісти
Данилов дает сигнал не украинцам, а Путину, мол имей в виду, мы смиренно примем свою судьбу! Пораженец Голобородько, пораженец Данилов - временщики! Кто вспомнит их фамилии в Истории Украины? В начнется вторжение, куда драпанут? На кого все спишут? Типа я не я и хата не моя!?
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13.04.2021 15:20 Відповісти
+++
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13.04.2021 16:00 Відповісти
В Лондон ))) как фарфор)))
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13.04.2021 16:06 Відповісти
Будучи неучами, зеленые повторяют ошибку Польши 39-го...Тогда польские газеты тоже писали "Нам нужно не дать ГЕрмании ни малейшего повода, чтобы напасть на Польшу" ..И не давали... Тогда Германия устроила провокацию в Гляйвице... ПО нашим реалиям аналогом будет, что сепары загонят в посадку со стороны МАриуполя грады и бомбанут свою территорию...тот же Докучаевск, к примеру... а виноватыми назначат кого ? вы угадали... Так что эти мантры Данилова путе до лампочки... Все сценарии уже расписаны... третий звонок ИМХО за два месяца до выборов в Думу будет... Так что свидетельством о решении не рещать военным путём ДОнбасс может быть только увеличение количества посадок транспортных самолётов армии США в Борисполе...Ну и у эсми нцев этих , что сейчас идут, тоже трюмы грузовые есть, да ?
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13.04.2021 18:27 Відповісти
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https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1381931073257476100 1 ч Доки ми не повернемо свої контрснайперські групи та беспілотники на нулі - будуть нас вбивати Досі вже загравати з ворогом
Ворог тільки силу визнає! Наталія Юсупова
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13.04.2021 15:30 Відповісти
Тогда можно попрощаться с Крымом и Донбассом. Россия не отдаст захваченные земли мирным путем.
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13.04.2021 15:49 Відповісти
Всему свое время... Для эффективного наступления и освобождения оккупированных территорий Украины нужна не только боеспособная и храбрая армия, но и главнокомандующий не "голобородько", а хотя бы "Сагайдачный".
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13.04.2021 15:54 Відповісти
Скоріше Данілова Росії віддамо !
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14.04.2021 08:11 Відповісти
В сложившейся ситуации концентрации российских войск на границе с Украиной, что бы орки перестали ждать "наступления ВСУ на домбасе" и Лавров не мог спекулировать такой "страшилкой" на всех международных площадках, вполне логичное и оправданное заявление...
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13.04.2021 15:51 Відповісти
вполне логичное и оправданное заявление...

===
Совершенно верно. Но до многих...тёмных... это не доходит. Или просто это враги -провокаторы.
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13.04.2021 19:44 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZUGJZxSDrKuKz-kokJUF3AcpTeQ56yBE4VxHKORqu-SxVTDp82J7oge_WoT4RQE-UG4x_Ym8meNdXfIbjSOJyCucMXB4FA2K-biJYDeyoUu_K3t5qUlKxZf1cVMEhCy0pQ&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZUGJZxSDrKuKz-kokJUF3AcpTeQ56yBE4VxHKORqu-SxVTDp82J7oge_WoT4RQE-UG4x_Ym8meNdXfIbjSOJyCucMXB4FA2K-biJYDeyoUu_K3t5qUlKxZf1cVMEhCy0pQ&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук
сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZUGJZxSDrKuKz-kokJUF3AcpTeQ56yBE4VxHKORqu-SxVTDp82J7oge_WoT4RQE-UG4x_Ym8meNdXfIbjSOJyCucMXB4FA2K-biJYDeyoUu_K3t5qUlKxZf1cVMEhCy0pQ&__tn__=-]C%2CP-R
Dmitriy Korneychuk .
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5229678510439518?__cft__[0]=AZUGJZxSDrKuKz-kokJUF3AcpTeQ56yBE4VxHKORqu-SxVTDp82J7oge_WoT4RQE-UG4x_Ym8meNdXfIbjSOJyCucMXB4FA2K-biJYDeyoUu_K3t5qUlKxZf1cVMEhCy0pQ&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·

Многие сейчас задаются вопросом: с чем связано хамское поведение Зеленского-Ермака по отношению к Байдену, к чему хамские заявления, что США что-то должны?

Все просто. Зеленский хочет спровоцировать скандал, чтобы получить формальную возможность не вводить санкции и не возбуждать уголовные дела против своего «папика» Коломойского, как требует Вашингтон.
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13.04.2021 15:52 Відповісти
А как тогда возвращать оккупированные территории? Озабоченностью?
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13.04.2021 15:59 Відповісти
С помощью крайне редкой озабоченности Зелохленского - видеть мир в глазах врага.
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13.04.2021 23:13 Відповісти
правильно.
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13.04.2021 16:21 Відповісти
Правильно собака сере, та не правильно кучі кладе.
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13.04.2021 18:59 Відповісти
В Минобороны РФ сообщили, сколько сил стянули к границе Украины

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что РФ в рамках проверки боеготовности перебросила на свои западные границы две армии и три соединения Воздушно-десантных войск.

Войска переброшены к границе за три недели для выполнения учебно-боевых задач, рассказал глава Минобороны России во время совещания в Североморске, пишет https://tass.ru/armiya-i-opk/11135263 ТАСС .
По его словам, маневры являются реакцией на "угрожающую" военную деятельность Североатлантического альянса (НАТО).Шойгу заявил, что все проверочные мероприятия планируют завершить на протяжении двух недель, говорится в Telegram-канале РИА Новости.

https://glavred.info/world/v-minoborony-rf-soobshchili-skolko-sil-styanuli-k-granice-ukrainy-10263845.html
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13.04.2021 16:35 Відповісти
не планируете? Тогда создайте такие условия для сепарни, что бы они не могли через кпп переходить. Когда убивают украинских солдат перекрывайте на месяц.
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13.04.2021 16:38 Відповісти
Только с ваЗЕлином, да, Даня?
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13.04.2021 16:43 Відповісти
Дают заднюю. Скорее всего уже поздно...
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13.04.2021 16:54 Відповісти
"Украина не планирует возвращать оккупированные территории военным путем."
Если не планируют это то надо планировать усиление снайперской борьбы. Иначе путлеровские бандиты перебьют постепенно всех украинцев.
Украине нужно мощное снайперское оружие и средства борьбы со снайперами врага. Украинцы должны побеждать в этой войне.
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13.04.2021 17:19 Відповісти
За головним пацифістом-уклоністом країни, все його зелене збіговисько на різних щаблях влади, співає мантру, про нібито всесильну дипломатію, чим намагаються виправдати злочинно-байдуже ставлення до зміцнення оборони держави.
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13.04.2021 18:03 Відповісти
Не помогут эти заявления, Лёша. Как не помогли Чехослолвакии в 38-м и как не помогли Польше в 39-м. Про эффективный рецепт в 14-м говорили рашские офицеры. "В Афгане так жарко не было"...Вот и весь "секрет"... Рабинович, который пел "вставай страна огромная.." возьм ёт калаша и пойдёт делать жарко...
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13.04.2021 18:18 Відповісти
Это явка с повинной? Руководство страны по конституции обязано прирять все возможные меры для сохранения территориальной целостности страны. А вы не имеете планов по возврату оккупированных территорий, да еще и бравируете этим. Нет слов ...
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13.04.2021 18:29 Відповісти
"Мы не отдадим свою землю", - заявил Данилов,Источник: https://censor.net/ru/n3259412

Не надо врать!Уже отдаете нашу землю своими отводами ВСУ с занимаемых позиций..И неизвестно еще ,что там поподписывал"светлейший"-пораженец на закулисных"Оманских" договорах..
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13.04.2021 19:56 Відповісти
чего так слабо?...
слыхивал я намедни шо у зебылов е адын план
его хватить аж на тры касяка
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13.04.2021 20:06 Відповісти
Сцикливі мразі!!! Що, задкуєте? Готові пуйлу ноги лизати аби у владі лишитись!!!
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13.04.2021 20:13 Відповісти
Попробуйте https://www.google.com.ua/maps/d/viewer?mid=1***************************&hl=uk&ll=50.43621403337973%2C30.476841782030093&z=12&fbclid=IwAR1I2IumB_LsVB0UbcqeJP5jVx2Dl36Mt0nfObiIBahKJxg2MxKs0DetK5w найти ближайшее бомбоубежище возле своего жилья в Киеве. Офигеете!
То, что у СНБО нет планов вообще, я нисколько не сомневался.
Разогнать бездельников к чертовой матери!
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13.04.2021 20:26 Відповісти
Запропонувати Крим американцям, нехай відвойовують його і володіють. США буде там кращим господарем.
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13.04.2021 21:46 Відповісти
Гібралтар же англійський, -- і нічого. Зате буде порядок і демократія в Чорноморському регіоні.
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13.04.2021 21:50 Відповісти
Якщо у Данілова не має плану звільненя окупованої території, він має не права займати цю посаду.!!! А відповідь проста : 1) боротьба з орупцією- це 35-50 млр. доларів щорічно у бюджет; 2) розвиток економікм і нових тхнологій - це 50- 100млд доларів; 3)розвиток сільського виробництва з переробкою - 1,2 трл. доларів, ось тоді отримаємо ************ армію, беде добробут громадян, розвиток науки, медицини..........., але для цього потрібно, щоб державою управляли гоподарі цієї землі - етнічні українці, як в Китаю, Японії, Ізраїлі..., а унас управляють люті вороги всього україського народу !!!
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13.04.2021 22:26 Відповісти
Сдаётся мне у "зелени" вообще не было и нет никакого плана. Главное удержаться при власти и при возможности удовлетворить всех и сразу. Вот и весь план.
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13.04.2021 23:04 Відповісти
Навіщо Зе клоуну Україна - йому аби публіка була і платили за корпоративи ...
Навіщо йому незалежна Україна якщо він совкодрочер.
РІЗНИЦЮ З ПОРОХОМ БАЧИТИ Зебіли?
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13.04.2021 23:53 Відповісти
 
 