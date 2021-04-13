"В України на сьогодні немає плану повертати тимчасово окуповані території військовим шляхом", - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов провів зустріч з керівниками дипломатичних представництв країн-членів ЄС, акредитованих в Україні, з їхньої ініціативи.

У ході зустрічі було обговорено ситуацію з безпекою в регіоні, зокрема, в контексті ескалації російської гібридної агресії на Донбасі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

Наголошується, що особливий акцент під час зустрічі Данілов зробив на тому, що Україна прагне вирішити ситуацію на Донбасі політико-дипломатичним шляхом.

"В України на сьогодні немає плану повертати тимчасово окуповані території військовим шляхом, наше завдання – вирішити конфлікт виключно політико-дипломатичним шляхом. Все інше – це суто інформаційна війна РФ, яку вони ведуть не лише на нашій території, але й в усій Європі", - сказал Данілов..

Він також зауважив, що боротися з ворожою дезінформацією та пропагандою покликаний нещодавно створений при РНБО України Центр протидії дезінформації.

Крім того Данілов поінформував послів країн-членів ЄС про робочу поїздку Президента України Володимира Зеленського на передові позиції Збройних Сил України в Донецькій та Луганській областях.

"Ми не віддамо свою землю", - сказав Данілов, підкресливши, що українські військові на передовій готові до будь-якого загострення ситуації, а Україна продовжує бути "форпостом для всієї Європи".

Також Данілов висловив подяку європейським дипломатам за підтримку нашої держави, наголосивши, що протидіяти агресору "без допомоги наших справжніх партнерів нам буде складно", але Україна готова дати достойну відповідь на загрози, які виникають біля її кордону.

Нагадаємо, 26 березня унаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів Збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.