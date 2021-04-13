Суддям ОАСК після його ліквідації запропонують перевестися в новий суд, - "слуга народу" Веніславський
Суддям Окружного адмінсуду запропонують перевестися в новий суд, в разі відмови їх можуть звільнити.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив представник президента в Конституційному суді України Федір Веніславський.
За його словами, суддям ОАСК запропонують перевестися в новий окружний суд, юрисдикція якого поширюватиметься на Київ і на Київську область.
"Якщо судді, які працюють в Окружному адміністративному суді Києва, не дадуть згоду на переведення до іншого суду, то це буде підставою для їх звільнення", - зазначив Веніславський.
Крім того, якщо не буде вистачати суддів в новому суді, то будуть оголошені конкурсні процедури для добору нових суддів на вакантні посади.
Нагадаємо, сьогодні Зеленський вніс у Раду законопроєкт про нагальну ліквідацію Окружного адмінсуду Києва.
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"переставлять кровати в публичном доме".
красавцы ваще
адже сама по собі ліквідація установи на правосуддя не впливає, правосуддя творять судді, а суддів зеленське не чіпатиме.
черговий сімулякр.