Суддям ОАСК після його ліквідації запропонують перевестися в новий суд, - "слуга народу" Веніславський

Суддям Окружного адмінсуду запропонують перевестися в новий суд, в разі відмови їх можуть звільнити.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив представник президента в Конституційному суді України Федір Веніславський.

За його словами, суддям ОАСК запропонують перевестися в новий окружний суд, юрисдикція якого поширюватиметься на Київ і на Київську область.

"Якщо судді, які працюють в Окружному адміністративному суді Києва, не дадуть згоду на переведення до іншого суду, то це буде підставою для їх звільнення", - зазначив Веніславський.

Крім того, якщо не буде вистачати суддів в новому суді, то будуть оголошені конкурсні процедури для добору нових суддів на вакантні посади.

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Нагадаємо, сьогодні Зеленський вніс у Раду законопроєкт про нагальну ліквідацію Окружного адмінсуду Києва.