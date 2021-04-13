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Новини
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Суддям ОАСК після його ліквідації запропонують перевестися в новий суд, - "слуга народу" Веніславський

Суддям ОАСК після його ліквідації запропонують перевестися в новий суд, -

Суддям Окружного адмінсуду запропонують перевестися в новий суд, в разі відмови їх можуть звільнити.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив представник президента в Конституційному суді України Федір Веніславський.

За його словами, суддям ОАСК запропонують перевестися в новий окружний суд, юрисдикція якого поширюватиметься на Київ і на Київську область.

"Якщо судді, які працюють в Окружному адміністративному суді Києва, не дадуть згоду на переведення до іншого суду, то це буде підставою для їх звільнення", - зазначив Веніславський.

Крім того, якщо не буде вистачати суддів в новому суді, то будуть оголошені конкурсні процедури для добору нових суддів на вакантні посади.

Також читайте: Зеленський вніс у Раду законопроєкт про нагальну ліквідацію Окружного адмінсуду Києва

Нагадаємо, сьогодні Зеленський вніс у Раду законопроєкт про нагальну ліквідацію Окружного адмінсуду Києва.

Автор: 

Веніславський Федір (293) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Топ коментарі
+18
Это все равно что предлагать участникам ОПГ перейти в другую ОПГ.
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13.04.2021 15:08 Відповісти
+13
это называется:
"переставлять кровати в публичном доме".
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13.04.2021 15:07 Відповісти
+6
какой нах перевестись!? нах всех на нары, максимум разрешить дворы мести на госслужбе! Пипец улыбает, воровали на одном месте,,теперь пойдут воровать в другом!
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13.04.2021 15:15 Відповісти
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это называется:
"переставлять кровати в публичном доме".
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13.04.2021 15:07 Відповісти
Это все равно что предлагать участникам ОПГ перейти в другую ОПГ.
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13.04.2021 15:08 Відповісти
Предложите пройти полиграф и можно объявлять конкурс на все места !
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13.04.2021 15:12 Відповісти
а ха ха ха ха
красавцы ваще
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13.04.2021 15:14 Відповісти
какой нах перевестись!? нах всех на нары, максимум разрешить дворы мести на госслужбе! Пипец улыбает, воровали на одном месте,,теперь пойдут воровать в другом!
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13.04.2021 15:15 Відповісти
Перевести в друге місце - це на нари!!!
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13.04.2021 15:19 Відповісти
Пора вже, нарешті, саджати - бо вже весна за 1,5 м-ці закінчиться!!!
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13.04.2021 15:21 Відповісти
Це має назву: "Розповсюдження передового досвіду". Всі суди мають стати як ОАСК. Більшого маразму складно придумати. Ліквідації підлягає не ОАСК, а всі суди України. Потрібна нова судова система, в якій нинішнім суддям буде заборонено працювати навіть секретарями.
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13.04.2021 15:23 Відповісти
Эти ребята не потопляемы!Всплывут в другом месте
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13.04.2021 15:27 Відповісти
Це має назву: "Розповсюдження передового досвіду". Всі суди мають стати як ОАСК. Більшого маразму складно придумати. Ліквідації підлягає не ОАСК, а всі суди України. Потрібна нова судова система, в якій нинішнім суддям буде заборонено працювати навіть секретарями.
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13.04.2021 15:28 Відповісти
А вы, друзья, как ни садитесь ...
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13.04.2021 15:35 Відповісти
прихильники зеленського мають можливість вчергове вмити свої очі сечею від зеленського.
адже сама по собі ліквідація установи на правосуддя не впливає, правосуддя творять судді, а суддів зеленське не чіпатиме.
черговий сімулякр.
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13.04.2021 15:40 Відповісти
Сх@ялє?
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13.04.2021 16:05 Відповісти
Не в суд, а в колонию общего режима.
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13.04.2021 16:06 Відповісти
А какой смысл тогда в этой процедуре ?
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13.04.2021 16:52 Відповісти
все окружные адмсуды работают на несколько областей. за какие хры этот оас работает на столицу и на всю страну..???!!!!- к храм собачьим к ногтю это квази-образование паразитов..!!!)))
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13.04.2021 23:24 Відповісти
 
 