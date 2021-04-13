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Новини
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Вітаємо ініціативу Зеленського про ліквідацію ОАСК, що став символом судової корупції, - Корнієнко

Вітаємо ініціативу Зеленського про ліквідацію ОАСК, що став символом судової корупції, - Корнієнко

Окружний адміністративний суд Києва є символом корупції, який має бути скасований.

Про це в коментарі журналістам сказав глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Під час Революції Гідності однією з основоположних подій було повалення пам'ятника Леніну, і це стало реальним кроком до декомунізації. Коли ти ведеш серйозну боротьбу із системою (а ми цим займаємося вже 2 роки, то дуже важливо звертати увагу на символи і з ними насамперед боротися)" - зазначив він.

Корнієнко назвав ОАСК символом судової корупції, про яку знає вся країна.

"У такій ситуації президент скористався своїм законним правом і вніс законопроєкт про ліквідацію ОАСК. Раніше була ідея про передачу повноважень ОАСК в інші суди, і поки вона обговорювалася, ми побачимо яскраві обшуки у різних персонажів, пов'язаних з ОАСК: побачили валюту різних країн світу, різного номіналу, антикваріат і так далі. Тому ми це рішення президента можемо лише вітати. Це крок до встановлення справедливості та проведення реальної судової реформи", - додав Корнієнко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський вніс у Раду законопроєкт про нагальну ліквідацію Окружного адмінсуду Києва

Як повідомлялося, 13 квітня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт Закону України "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва".

Нагадаємо, раніше слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $ 100 тис. за позитивний вердикт. При затриманні Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.

7 квітня генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим співробітниками НАБУ і САП на одержанні 100 тис. доларів хабаря.

Пізніше СЗР відсторонила заступника начальника управління Юрія Зонтова.

Автор: 

Зеленський Володимир (24308) ліквідація (4065) Корнієнко Олександр (666) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Топ коментарі
+4
Переведут в другие суды. Рехформа по Ослячему.
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13.04.2021 15:13 Відповісти
+2
так а судей тоже того , ликвидируют? или переставят на другую кормушку?
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13.04.2021 15:11 Відповісти
+2
ЭТО ,как койки в бордели переставить 😅😂 Всем этим судьям запретить дальше заниматься кривосудием , а так - пиар чистой воды
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13.04.2021 15:19 Відповісти
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так а судей тоже того , ликвидируют? или переставят на другую кормушку?
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13.04.2021 15:11 Відповісти
Переведут в другие суды. Рехформа по Ослячему.
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13.04.2021 15:13 Відповісти
Суддям ОАСК після його ліквідації запропонують перевестися в новий суд, - "слуга народу" Веніславський
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13.04.2021 16:18 Відповісти
ЭТО ,как койки в бордели переставить 😅😂 Всем этим судьям запретить дальше заниматься кривосудием , а так - пиар чистой воды
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13.04.2021 15:19 Відповісти
не зовсім так, бо цей суд мав деякі можливості в політичних сферах, наприклад скасовувати перейменування проспектів тощо... після його ліквідації ці судді вже будуть займатися які-небудь справами хозяйствущих суб'єктів
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13.04.2021 15:23 Відповісти
какое одухотворенное высокоинтеллектуальное лицо у главы партии корниенко
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13.04.2021 15:25 Відповісти
Сироты. Наследие Порошенко.
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13.04.2021 15:26 Відповісти
Наследие твоего арлекино , при Порошенко его никто не знал
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13.04.2021 15:52 Відповісти
А харю он где такую нажрал?
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13.04.2021 16:41 Відповісти
Віка, справа в тому, що https://censor.net/ru/user/301081 буває, не завжди вдало жартує; і ще й смайли лінується ставити...
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13.04.2021 17:30 Відповісти
при рошенке ентот суд тихо-мирно решал все проблемы без шумных понтов..- и все чё-то довольны были..- совпадение- решайте сами...)))
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13.04.2021 23:28 Відповісти
Кричали жіночки ура, в повітря чепчики кидали.
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13.04.2021 18:08 Відповісти
ПЕЧЕРСЬКИЙ ТАКОЖ ТРЕБА РОЗІГНАТИ
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13.04.2021 20:46 Відповісти
 
 