Вітаємо ініціативу Зеленського про ліквідацію ОАСК, що став символом судової корупції, - Корнієнко

Окружний адміністративний суд Києва є символом корупції, який має бути скасований.

Про це в коментарі журналістам сказав глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Під час Революції Гідності однією з основоположних подій було повалення пам'ятника Леніну, і це стало реальним кроком до декомунізації. Коли ти ведеш серйозну боротьбу із системою (а ми цим займаємося вже 2 роки, то дуже важливо звертати увагу на символи і з ними насамперед боротися)" - зазначив він.

Корнієнко назвав ОАСК символом судової корупції, про яку знає вся країна.

"У такій ситуації президент скористався своїм законним правом і вніс законопроєкт про ліквідацію ОАСК. Раніше була ідея про передачу повноважень ОАСК в інші суди, і поки вона обговорювалася, ми побачимо яскраві обшуки у різних персонажів, пов'язаних з ОАСК: побачили валюту різних країн світу, різного номіналу, антикваріат і так далі. Тому ми це рішення президента можемо лише вітати. Це крок до встановлення справедливості та проведення реальної судової реформи", - додав Корнієнко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський вніс у Раду законопроєкт про нагальну ліквідацію Окружного адмінсуду Києва

Як повідомлялося, 13 квітня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт Закону України "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва".

Нагадаємо, раніше слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $ 100 тис. за позитивний вердикт. При затриманні Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.

7 квітня генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим співробітниками НАБУ і САП на одержанні 100 тис. доларів хабаря.

Пізніше СЗР відсторонила заступника начальника управління Юрія Зонтова.