Вітаємо ініціативу Зеленського про ліквідацію ОАСК, що став символом судової корупції, - Корнієнко
Окружний адміністративний суд Києва є символом корупції, який має бути скасований.
Про це в коментарі журналістам сказав глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
"Під час Революції Гідності однією з основоположних подій було повалення пам'ятника Леніну, і це стало реальним кроком до декомунізації. Коли ти ведеш серйозну боротьбу із системою (а ми цим займаємося вже 2 роки, то дуже важливо звертати увагу на символи і з ними насамперед боротися)" - зазначив він.
Корнієнко назвав ОАСК символом судової корупції, про яку знає вся країна.
"У такій ситуації президент скористався своїм законним правом і вніс законопроєкт про ліквідацію ОАСК. Раніше була ідея про передачу повноважень ОАСК в інші суди, і поки вона обговорювалася, ми побачимо яскраві обшуки у різних персонажів, пов'язаних з ОАСК: побачили валюту різних країн світу, різного номіналу, антикваріат і так далі. Тому ми це рішення президента можемо лише вітати. Це крок до встановлення справедливості та проведення реальної судової реформи", - додав Корнієнко.
Як повідомлялося, 13 квітня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт Закону України "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва".
Нагадаємо, раніше слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $ 100 тис. за позитивний вердикт. При затриманні Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.
7 квітня генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим співробітниками НАБУ і САП на одержанні 100 тис. доларів хабаря.
Пізніше СЗР відсторонила заступника начальника управління Юрія Зонтова.
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