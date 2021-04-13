УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5339 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
6 689 33

Представники ОРДЛО запропонували виключити з переговорів у підгрупі ТКГ терористку Пирогову в обмін на виключення Казанського, - Гармаш

Представники ОРДЛО запропонували виключити з переговорів у підгрупі ТКГ терористку Пирогову в обмін на виключення Казанського, - Гармаш

Представники ОРДЛО запропонували прибрати з переговорного процесу в політичній підгрупі ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі засуджену за тероризм в Україні "експертку" Майю Пирогову, якщо українську делегацію покине Денис Казанський, проти якого бойовики порушили кримінальну справу.

Про це журналіст, член української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш заявив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"ОРДЛО запропонували поміняти Пирогову на Казанського. Формальна частина засідання робочої групи ТКГ з політичних питань сьогодні так і не почалася. Посол Морель дипломатично переніс її на 27 квітня. За цей час він сподівається, що ТКГ вдасться якось врегулювати проблему з терористкою Майєю Пироговою, яку ОРДО, призводять на переговори без всякого офіційного статусу і легітимізації. Україна, як відомо, заявила, що не сидітиме за одним переговорним столом (нехай і віртуальним) з людиною, засудженою судом і оголошеною в розшук. Запрошені РФ представники ОРДО, сьогодні підійшли до проблеми "творчо" і, симетрично Україні, заявили, що в "республіці" відкрито справу проти члена української делегації Дениса Казанського, тому для них є неприйнятною його участь у переговорах. Це через 11 місяців роботи Дениса в ТКГ! Його звинувачують за статтею, яка передбачає смертну кару з конфіскацією майна.

Правда, запрошена РФ з ОРДЛО експертка товаришка Михайлова не змогла відповісти на питання офіційного представника України в політичній підгрупі Андрія Костіна, "судом якої держави засуджений пан Казанський?" ... ", - зазначив Гармаш.

Також читайте: Запрошені представники ОРДЛО почали приводити своїх "запрошених", - "слуга народу" Мережко про переговори в ТКГ

Він також повідомив, що крім обміну Пирогової на Казанського, російські представники з ОРДЛО запропонували ще два варіанти: просто ігнорувати факт наявності кримінальних справ і продовжувати працювати з Пироговою і Казанським; або взагалі продовжувати переговори тільки "офіційними" представниками "сторін", без участі експертів і радників.

"Представник України залишився принциповим: всі члени української делегації введені в неї офіційними нотами МЗС і будуть брати участь у засіданнях робочих груп та ТКГ. Також, Костін нагадав, що сторонами переговорів є Україна і Росія за посередництва ОБСЄ; ОРДЛО - не є членами ТКГ.

Загалом, трюк, задуманий Росією для усунення з переговорного процесу легітимних представників ОРДЛО від України, або перетворення політгрупи на пріснопам'ятну "Консультативну раду" - не вдався. Навіть на тлі військово-психологічного та інформаційного тиску Росії на Україну. Останнє - для мене особливо важливо", - резюмував Гармаш.

Нагадаємо, раніше Денис Казанський повідомив, що донецька шахрайка Майя Пирогова, яка має судимість і пристрасть до алкоголю, призначена "представником громадськості ДНР" у Тристоронню контактну групу по Донбасу.

Також читайте: Гармаш про перенесення майданчика для переговорів ТКГ: І Росії, і ОБСЄ з цим доведеться рахуватися

29 березня нардеп "Слуги народу", представник України в політичній підгрупі ТКГ Андрій Костін заявив, що представники української делегації в політичній підгрупі ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі не будуть брати участь у переговорах у присутності засудженої в Україні за тероризм і розшукуваної громадянки Майї Пирогової.

Автор: 

перемовини (3004) Донбас (22357) Казанський Денис (308) Тристороння контактна група (827) Гармаш Сергій (136)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+31
Представителей ОРДЛО просто посылать нах... Без объяснения причин.
показати весь коментар
13.04.2021 15:17 Відповісти
+27
Да пора заканчивать вообще эти переговоры.Это переговоры слепого с глухим.
показати весь коментар
13.04.2021 15:17 Відповісти
+27
Yuriy Filip Російсько-Українська війна
Байрактар тільки пролетів вздовж лінії розмежування, а панцирь вже притворився мертвим.

Представители ОРДЛО предложили исключить из переговоров в подгруппе ТКГ террористку Пирогову в обмен на исключение Казанского, - Гармаш - Цензор.НЕТ 8382
показати весь коментар
13.04.2021 15:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да пора заканчивать вообще эти переговоры.Это переговоры слепого с глухим.
показати весь коментар
13.04.2021 15:17 Відповісти
Точнее глухого с немым )
показати весь коментар
13.04.2021 15:24 Відповісти
Или немого со слепым )
показати весь коментар
13.04.2021 15:25 Відповісти
Представителей ОРДЛО просто посылать нах... Без объяснения причин.
показати весь коментар
13.04.2021 15:17 Відповісти
Замкнуте коло. Це до безкрая та пусте... нема майбутнього в цьому питанні.
показати весь коментар
13.04.2021 15:17 Відповісти
Азербайджан 28 лет в Минске обсуждал аннексию собственных территорий. Армия Азербайджана за два месяца решила проблему, правда, ценой жизней тысяч солдат. Так что пусть сидят в своем Минске, обсуждают и выражают озабоченность. Пока в Украине к власти не придет человек со стальными тестикулами, который решит проблему иным образом.
показати весь коментар
13.04.2021 23:39 Відповісти
вас всех надо убрать оттуда тех кто не определен был изначально. толку ноль
показати весь коментар
13.04.2021 15:17 Відповісти
Зеле абсолютно незачем было на это и соглашаться. Это один из способов легализации орков. Есть три стороны -- мы, агрессор Раша и посредник Европа. И все.
показати весь коментар
13.04.2021 15:31 Відповісти
в республике какой ПЕ"Е"АСТИИ да пошли вы вот надо это тварь просто взорвать нафиг нема ублюдочной твари нет и вопросов республика ля ка@ашка а не республика сосите и ешьте "имно ***** с лопаты...
показати весь коментар
13.04.2021 15:17 Відповісти
вот так незаметно, маленькими шажками, Зе-"переговорщики" начали прямые переговоры с марионетками-террористами.
чего так сильно добивалась Рашка.
показати весь коментар
13.04.2021 15:18 Відповісти
Вот гниды! Ставят на одну ступень патриота КАЗАНСКОГО и сявку-террористку-коллаборантку-и просто мразь!
показати весь коментар
13.04.2021 15:19 Відповісти
Для оккупантов все, кто не предал Украину являются...предателями - такой вот нонсенс.
показати весь коментар
13.04.2021 15:26 Відповісти
Yuriy Filip Російсько-Українська війна
Байрактар тільки пролетів вздовж лінії розмежування, а панцирь вже притворився мертвим.

Представители ОРДЛО предложили исключить из переговоров в подгруппе ТКГ террористку Пирогову в обмен на исключение Казанского, - Гармаш - Цензор.НЕТ 8382
показати весь коментар
13.04.2021 15:19 Відповісти
Пусть идут лесом...кто они такие чтобы что то требовать?
показати весь коментар
13.04.2021 15:19 Відповісти
лесом - это слишком мягко произнесено..- пешком посадками, там в ордле всё всплошь заминировано)))
показати весь коментар
13.04.2021 23:32 Відповісти
Какие могу быть переговоры с террористами? Самим позориться и страну позорить!
показати весь коментар
13.04.2021 15:25 Відповісти
"заявили, что в "республике" открыто дело против члена украинской делегации Дениса Казанского"

С каких это бодунов Украина должна признавать какие-то дела, открытые нелигитимным марионеточным режимом по неведомо кем высранному "законодательству".
показати весь коментар
13.04.2021 15:25 Відповісти
вот как все просто, как вещал зеля. сможет все порешать до 20 года, надо только звякнуть пукину и усе...
показати весь коментар
13.04.2021 15:31 Відповісти
следком касапський відкрив "власний кримінал" чи не на всіх представників України в ТКГ. Ну, і що з того? Не хочуть касапи вести переговори? Не хочуть. Тільки цю причину не наголошують.

І Пирогова в цих переговорах - ні при чому. Вона - офіційно визнана терористкою; з якими переговори ніхто не веде. В принципі з терористами не ведуть жодних переговорів, окрім як зі звільнення заручників. І не більше того. Вона не може бути членом ТКГ.
показати весь коментар
13.04.2021 15:32 Відповісти
шо это за ханыга?
показати весь коментар
13.04.2021 15:32 Відповісти
А что Украина уже ведет прямые переговоры с представителями террористов ОРДЛО?
показати весь коментар
13.04.2021 15:46 Відповісти
А що у вас за контактна група з ТРЬОХ, в яку ЧЕТВЕРТИМИ входять терорости? І вони ще й вимоги ставити? Бубачка в курсі?
показати весь коментар
13.04.2021 15:56 Відповісти
Казанский - гражданин Украины , которую не предал
А кто эта Пирогова ? Предательница
В тюрьму ее !!!
показати весь коментар
13.04.2021 15:57 Відповісти
Судимая алкашка и мошенница Пирогова - "представитель общественности ДНР". А что не так? Типичный представитель, они там все такие - общественность ДНР... Единственный момент - с алкашами и преступниками никто ни очем говорить не обязан.
показати весь коментар
13.04.2021 15:58 Відповісти
Глухой глухого звал к суду судьи глухого,
Глухой кричал: «Моя им сведена корова!» -
«Помилуй, - возопил глухой тому в ответ: -
Сей пустошью владел еще покойный дед».
Судья решил: «Чтоб не было разврата,
Жените молодца, хоть девка виновата».

(Перевод А. Пушкина)
показати весь коментар
13.04.2021 15:59 Відповісти
Не нужно было вообще Зеленскому возобновлять эти переговоры в Минске.
показати весь коментар
13.04.2021 16:05 Відповісти
колхоз "Веселый лапоть"..., русские из всего устраивают балаган...
показати весь коментар
13.04.2021 16:14 Відповісти
Значит, Денис на своем месте.
показати весь коментар
13.04.2021 16:22 Відповісти
Афигеть, где логика? Исключат Пирогову включат очередную "моторолу".
показати весь коментар
13.04.2021 16:24 Відповісти
цирк уродов переговоры с какими то бомжами террористами...так казанский ютубер какое ткг он ни кто ни чиновник ни полтитик не депутат что это за бред сумашедшего...онвообще никто
показати весь коментар
13.04.2021 16:31 Відповісти
Казанський там найрозумніший зі всієї української делегації і порівнювати з сепарською мерзотою ,що ж це рівень так званої переговорної групи .А якщо серйозно то користі від так званої ТКГ жодної, розмова ні про що і пуста трата часу,все вирішують в кремлі.
показати весь коментар
13.04.2021 16:48 Відповісти
Казанський - молодець!
показати весь коментар
13.04.2021 17:48 Відповісти
 
 