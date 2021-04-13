Представники ОРДЛО запропонували виключити з переговорів у підгрупі ТКГ терористку Пирогову в обмін на виключення Казанського, - Гармаш

Представники ОРДЛО запропонували прибрати з переговорного процесу в політичній підгрупі ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі засуджену за тероризм в Україні "експертку" Майю Пирогову, якщо українську делегацію покине Денис Казанський, проти якого бойовики порушили кримінальну справу.

Про це журналіст, член української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш заявив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"ОРДЛО запропонували поміняти Пирогову на Казанського. Формальна частина засідання робочої групи ТКГ з політичних питань сьогодні так і не почалася. Посол Морель дипломатично переніс її на 27 квітня. За цей час він сподівається, що ТКГ вдасться якось врегулювати проблему з терористкою Майєю Пироговою, яку ОРДО, призводять на переговори без всякого офіційного статусу і легітимізації. Україна, як відомо, заявила, що не сидітиме за одним переговорним столом (нехай і віртуальним) з людиною, засудженою судом і оголошеною в розшук. Запрошені РФ представники ОРДО, сьогодні підійшли до проблеми "творчо" і, симетрично Україні, заявили, що в "республіці" відкрито справу проти члена української делегації Дениса Казанського, тому для них є неприйнятною його участь у переговорах. Це через 11 місяців роботи Дениса в ТКГ! Його звинувачують за статтею, яка передбачає смертну кару з конфіскацією майна.

Правда, запрошена РФ з ОРДЛО експертка товаришка Михайлова не змогла відповісти на питання офіційного представника України в політичній підгрупі Андрія Костіна, "судом якої держави засуджений пан Казанський?" ... ", - зазначив Гармаш.

Також читайте: Запрошені представники ОРДЛО почали приводити своїх "запрошених", - "слуга народу" Мережко про переговори в ТКГ

Він також повідомив, що крім обміну Пирогової на Казанського, російські представники з ОРДЛО запропонували ще два варіанти: просто ігнорувати факт наявності кримінальних справ і продовжувати працювати з Пироговою і Казанським; або взагалі продовжувати переговори тільки "офіційними" представниками "сторін", без участі експертів і радників.

"Представник України залишився принциповим: всі члени української делегації введені в неї офіційними нотами МЗС і будуть брати участь у засіданнях робочих груп та ТКГ. Також, Костін нагадав, що сторонами переговорів є Україна і Росія за посередництва ОБСЄ; ОРДЛО - не є членами ТКГ.

Загалом, трюк, задуманий Росією для усунення з переговорного процесу легітимних представників ОРДЛО від України, або перетворення політгрупи на пріснопам'ятну "Консультативну раду" - не вдався. Навіть на тлі військово-психологічного та інформаційного тиску Росії на Україну. Останнє - для мене особливо важливо", - резюмував Гармаш.

Нагадаємо, раніше Денис Казанський повідомив, що донецька шахрайка Майя Пирогова, яка має судимість і пристрасть до алкоголю, призначена "представником громадськості ДНР" у Тристоронню контактну групу по Донбасу.

Також читайте: Гармаш про перенесення майданчика для переговорів ТКГ: І Росії, і ОБСЄ з цим доведеться рахуватися

29 березня нардеп "Слуги народу", представник України в політичній підгрупі ТКГ Андрій Костін заявив, що представники української делегації в політичній підгрупі ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі не будуть брати участь у переговорах у присутності засудженої в Україні за тероризм і розшукуваної громадянки Майї Пирогової.