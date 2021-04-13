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Німецькі екологи оскаржили в суді дозвіл на будівництво "Північного потоку-2" у водах Німеччини, - посол Мельник
Німецькі природоохоронні організації подали позов проти рішення Федерального відомства з гідрографії та судноплавства відновити будівництво газопроводу Nord Stream 2 у німецьких водах.
Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник, передає Цензор.НЕТ.
"Німецькі екологи подали судовий позов на рішення Федерального відомства з гідрографії і судноплавства, яким оскаржили дозвіл на продовження будівництва газопроводу "Північний потік-2" у водах Німеччини", - розповів посол Мельник.
Як повідомлялося, федеральне відомство із судноплавства і гідрографії ФРН відхилило вимогу екологів скасувати дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2".
Топ коментарі
+9 Борменталь Незабаром
показати весь коментар13.04.2021 15:27 Відповісти Посилання
+6 Сергей Иванофф
показати весь коментар13.04.2021 15:27 Відповісти Посилання
+4 Dmitry Yermak
показати весь коментар13.04.2021 15:40 Відповісти Посилання
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Поэтому они вместе с рашистами штурмуют достройку СП2 всеми силами.
Надеюсь, не успеют.
Не в єтом дело, уважаемый.