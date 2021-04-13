УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5339 відвідувачів онлайн
Новини Газова війна
3 230 11

Німецькі екологи оскаржили в суді дозвіл на будівництво "Північного потоку-2" у водах Німеччини, - посол Мельник

Німецькі екологи оскаржили в суді дозвіл на будівництво

Німецькі природоохоронні організації подали позов проти рішення Федерального відомства з гідрографії та судноплавства відновити будівництво газопроводу Nord Stream 2 у німецьких водах.

Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник, передає Цензор.НЕТ.

"Німецькі екологи подали судовий позов на рішення Федерального відомства з гідрографії і судноплавства, яким оскаржили дозвіл на продовження будівництва газопроводу "Північний потік-2" у водах Німеччини", - розповів посол Мельник.

Також читайте: Україна буде непоправно ослаблена, щойно Росія запустить "Північний потік-2", - Резніков

Як повідомлялося, федеральне відомство із судноплавства і гідрографії ФРН відхилило вимогу екологів скасувати дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Німецькі екологи оскаржили в суді дозвіл на будівництво Північного потоку-2 у водах Німеччини, - посол Мельник 01

Автор: 

газопровід (1549) Німеччина (7475) екологія (1356) Північний потік (2473)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+9
які відважні екологі, не бояться що куйло прижене с десяток іржавих ******** зі страшними ракєтами "еспандер"
показати весь коментар
13.04.2021 15:27 Відповісти
+6
Меркель проигрывает зеленым на следующие выборы.
Поэтому они вместе с рашистами штурмуют достройку СП2 всеми силами.
Надеюсь, не успеют.
показати весь коментар
13.04.2021 15:27 Відповісти
+4
Когда Путин кинет "Крымский поток - 2" в Крым? На войну деньги есть, а на помощь оккупированному населению нет?
показати весь коментар
13.04.2021 15:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Меркель проигрывает зеленым на следующие выборы.
Поэтому они вместе с рашистами штурмуют достройку СП2 всеми силами.
Надеюсь, не успеют.
показати весь коментар
13.04.2021 15:27 Відповісти
не успеют однозначно
показати весь коментар
13.04.2021 16:21 Відповісти
які відважні екологі, не бояться що куйло прижене с десяток іржавих ******** зі страшними ракєтами "еспандер"
показати весь коментар
13.04.2021 15:27 Відповісти
Я говорил что родоначальник войны с Украиной и негласный главный и тихий союзник это ГЕРМАНИЯ !
показати весь коментар
13.04.2021 15:37 Відповісти
Когда Путин кинет "Крымский поток - 2" в Крым? На войну деньги есть, а на помощь оккупированному населению нет?
показати весь коментар
13.04.2021 15:40 Відповісти
"Немецкие экологи" тоже любят деньги и ждут чемодан от Грязьпрома
показати весь коментар
13.04.2021 15:41 Відповісти
Насколько я помню, немецкие экологи и есть первопричиной проблем Германии с энергетикой, из-за которых для них стал так важен СП-2.
показати весь коментар
13.04.2021 15:50 Відповісти
Пропускной мощности украинской ГТС вполне хватает им для безбедной жизни.
Не в єтом дело, уважаемый.
показати весь коментар
13.04.2021 16:59 Відповісти
В этом. У них критическая ситуация в энергетике из-за реализации зелёных инициатив. Я большую статью читал на эту тему. СП-2 даст им более надёжные и дешёвые поставки газа. Исключив из уравнения украинскую трубу они вместо нас станут основным газовым хабом и у них не будет проблем с поставками, даже если рашка нас захватит или разбомбит к чертям. Для них иметь надёжные прямые поставки газа напрямую из рашки очень важно, а Украину они видели в гробу (вполне справедливо).
показати весь коментар
13.04.2021 17:40 Відповісти
немецкие экологи скоро выдвинут своего Канцлера).. погодите
показати весь коментар
13.04.2021 16:20 Відповісти
Краще вже зелені, аніж підпуйловник Лашет.☝️
показати весь коментар
13.04.2021 17:01 Відповісти
 
 