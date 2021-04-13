Німецькі екологи оскаржили в суді дозвіл на будівництво "Північного потоку-2" у водах Німеччини, - посол Мельник

Німецькі природоохоронні організації подали позов проти рішення Федерального відомства з гідрографії та судноплавства відновити будівництво газопроводу Nord Stream 2 у німецьких водах.

Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник, передає Цензор.НЕТ.

"Німецькі екологи подали судовий позов на рішення Федерального відомства з гідрографії і судноплавства, яким оскаржили дозвіл на продовження будівництва газопроводу "Північний потік-2" у водах Німеччини", - розповів посол Мельник.

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Як повідомлялося, федеральне відомство із судноплавства і гідрографії ФРН відхилило вимогу екологів скасувати дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2".