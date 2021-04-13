Україна не є частиною "русского мира" і ніколи нею не вважатиметься, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що Україна належить до західного світу демократії і не є частиною "русского мира".
Про це він заявив під час спільної з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Стратегічно Росія має зрозуміти, що Україна належить до світу демократії, до західного світу, і Захід не дозволить Росії зруйнувати українську демократію і суверенітет. Це дуже простий меседж, який наші друзі і партнери можуть передати Росії. Україна не є частиною "русского мира" і ніколи такою не вважатиметься", - наголосив Кулеба.
Нагадаємо, 26 березня унаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.
Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.
Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів Збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.
На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.
Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.
8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.
Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова @luiza4kaLova_
Буквы убрали рос версию сайта
https://mobile.twitter.com/TedTeddycat Кіт Вчений @TedTeddycat
Тепер вони «Літери»?
-Від руйнування Києва Андрієм Боголюбським, до захоплення Криму та війни на Донбасі...
-Від нищення нашої мови до її заборони в днр-лнр та ліквідації бібліотеки української літератури в москві...
-політичних в'язнів- від полковника Івана Нечая (зятя Богдана Хмельницького), гетьманів Петро Дорошенко, Дем'яна Многогрішного, Івана Самойловича, козацькі старшини, особливо тих, хто підтримав Гетьмана Івана Мазепу і в незалежній Україні - Сенцова та багато інших .
А чому ж ми ніколи не зробимо більш повний список того, що ж Україна принесла державі, що нині називається росією..,?
-Перші етапи зародження писемності (докириличної, дохристиянської писемності) . Свою писемність мали племена трипільської, катакомбної культури бронзової доби, зарубинецької та черняхівської культур.. але вони не стали
прародичкою мови русичів...
-Україна принесла росії християнство, а ним і древню усну церковно-слов'янську мову
-"Виписаних" з України священників з їхньою освітою та писарів. До 1758 р. на 10 кафедр росії призначено 9 українців і лише 1-го росіянина.
-Теоцентризм. У тi часи література великою мірою була пов'язана з церквою. Завдяки християнізації Русі Біблія стала важливим джерелом і взірцем для письменства.
-Абетку болгарів Кирила-Мефодія, як основоположників церковно-слов'янської мови
- Графічну мову (письмо). Всім же ж відомо що в Київській Русі були написані перші рукописні твори "Повість времінних літ", "Слово о полку Ігоревім". Київський літопис", "Житія Бориса та Гліба". Мова, якою написано «Слово о полку Ігоревім»- це тогочасна літературна мова русичів.
-Нестор Літописець був монахом Києво-Печерського монастиря (близько 1114 р.), першим давньоруським письменником і літописцем, послідовником творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія.
-Князь Ярослав Мудрий заснував при Софійському соборі скрипторій (майстерню для переписування книг), забезпечений великою бібліотекою, кваліфікованими писарями і художниками. Саме звідси вийшли найдавніші рукописні пам'ятки: Остромирове Євангеліє (1056-1057), Ізборники Святослава (1073 і 1076 рр). Київський Псалтир (1397) Книжна справа в цей час була добре налагоджена і в Києво-Печерській лаврі.
-Колядки так щедрівки (між іншим-в нинішній росії і досі немає власних, російських_)
-Перші рукописні елементи права наближені до демократії - При Ярославі Володимировичі, що прозваним Мудрим, почав оформлятися єдиний для всієї Русі судовий кодекс - «Руська Правда». Це був перший документ, який регулює взаємовідносини княжих дружинників між собою і з жителями міст, порядок вирішення різноманітних суперечок і відшкодування збитків.. та «Повчання» Володимира Мономаха"
Відбрунькування розмовної української мови від церковно-слов'янської розпочинається в середині 13-го століття, а російської- в кінці 14-го ....-
-Порівнявши мову «Слова о полку Ігоревім» з ******** українською мовою, можна виявити досить багато спільного. В перекладі, зробленому для Катерини II, було вказано, що оригінал містить у собі велику кількість «южнорусских» та польських слів, незрозумілих російському читачеві.
- В той час, як в ******** українській мові налічується до 300 тисяч слів, в ******** російській - 250 тисяч . Та й алфавіт коротший від українського... як і список народних пісень "солов'їною"
-І якщо в совєцьку епоху вважався першодрукарем Іван Федоров, то виникає питання - а чого він, маючи монополію на друк в москві (та Ягелонський університет в Кракові- за спиною) , врешті переїхав в 1572-му році в Львів, потім в Острог (в Україну), де того часу вже існували першодруки: Новий тестамент із мідними замочками, виданий у Почаєві у 1511 р.; Тріодь у шкіряній оправі, надрукована в Києві у 1527 р.; Тріодь у шкірі, видана в Києві у 1540р.; Анфологіон, оправлений у шкіру, Львівського видання 1542 р.; Служебник, також надрукований у Львові (1546) та ін. Безперечно, що друкарство в Україні розпочалося задовго до Івана Федорова, перша друкована книга якого датована в москві в 1564 р., А лише у 1572 р., приїде Іван Федорович ), щоб не започаткувати, а продовжити іти «стопами Богоізбраного мужа» та «друкарство занедбане обновити». Ці слова з післямови до «Апостола» (1574) та уривок з напису на надмогильній плиті Івана Федоровича у Львові свідчать, безперечно, що друкарство в Україні розпочалося задовго до Івана Федорова. Бо у середині ХV ст. у Львові працювала друкарня Степана Дропана, заможного львівського міщанина, який, судячи з архівних документів, подарував згодом цю друкарню Свято-Онуфрієвському монастирю (Львів).
А хто. як не українці зробили значні винаходи, якими користується не лише росія, а весь світ:
-Гасову лампу-на основі згоряння гасу була створена львівськими аптекарями Ігнатієм Лукасевичем і Яном Зехом у 1853 році і принесена в росію взамін "лучінє"
-Українець Іван Пулюй за 14 років до німця Вільгельма Рентгена сконструював трубку, яка згодом стала прообразом ******** рентгенівських апаратів. Він набагато глибше, ніж Рентген проаналізував природу і механізми виникнення променів, а також на прикладах продемонстрував їх суть. Саме Іван Пулюй першим у світі зробив рентгенівській знімок людського скелета.
-Перший трамвай. На початку 1870-х полтавчанин Федір Піроцький розробив технологію передачі електроенергії через залізний дріт. У 1880 році Піроцький представив проект застосування електрики "для руху залізничних потягів з подачею струму". Через рік в Берліні поїхав перший трамвай, вироблений компанією Siemens за схемою українця.
-Кінескоп.Йосип Тимченко - людина, яка за два роки до відкриття братів Люм'єр, спільно з фізиком Миколою Любимовим розробив скачковий механізм «равлик». Його принцип дії був покладений в основу створення кінескопа. У 1893 році в Одесі були показані два фільми, знятих за допомогою першого кінескопа.
-Поштовий індекс. Саме в в Харкові в 1932 році була створена унікальна система маркування листів, якою нині користується весь світ.
-Вертоліт- Сікорський
-Ракетний двигун. Уродженець Житомира Сергій Корольов є конструктором радянської ракетно-космічної техніки і засновником космонавтики. У 1931 році він разом з колегою Фрідріхом Цандером домоглися створення громадської організації з вивчення реактивного руху, яка згодом стала державною науково-конструкторської лабораторією з розробки ракетних літальних апаратів.
-Рідкий струменевий скальпель. Наукові співробітники Аерокосмічного інституту та Національного авіаційного університету створили рідкий струменевий скальпель, який не пошкоджує судинну систему при проведенні операцій на внутрішніх органах людини. Високий тиск при роботі апарату дозволяє видаляти нем'язові тканини з мінімальною крововтратою. Скальпель не має аналогів на Заході і є інструментом багаторазового використання.
-Зварювання живих тканин - з'явилося серед вчених інституту електрозварювання ім. Євгена Патона.
-Опріснення морської води. Технологію опріснення морської води для пиття розробив професор Одеської державної академії холоду Леонард Смирнов.
-Вугільний комбайн. У 1932 році українець, уродженець нинішньої Луганської області, Олексій Бахмутський створив дослідний зразок першого в світі вугільного комбайну. Горлівський завод ім. Кірова першим у світі почав серійне виробництво вугільних комбайнів, які успішно працювали на шахтах ще до 2-ї світової війни.
-Компакт-диск. Мало хто знає, що прообраз компакт-диска в кінці 1960-х винайшов аспірант Київського інституту кібернетики В'ячеслав Петров. Тоді розробка носила науковий характер і не мала нічого спільного з музикою. Оптичний диск був створений для супер ЕОМ.
Але повернімося до взаємин з росією...
-А куди вивезли українські заводи на початку 2-ї світової війни, як не в росію?!
-А хто, як не український народ в ході Другої світової війни зазнав одних з найбільших втрат як від окупаційного режиму нацистської Німеччини, так і від комуністичного тоталітарного режиму.
-В той час, як на території ******** Росії були окупованими лише кілька західних регіонів, територію України нацисти окупували повністю. До того ж по ній двічі прокотився спустошливий каток військових дій - один раз при відступі Червоної армії, і вдруге - при її наступі.
-Україна в результаті Другої світової війни зазнала матеріальних втрат у розмірі понад 45% від збитку усього срср..
-Хто (відносно чисельності населення) вніс своїх життів в спільну перемогу над фашизмом, як не українці.
-Хто газифікував росію українським газом, як не Україна! (Дашава)
-Хто навчив та видобуває нафту й газ в росії? Хто, як - 0,5 млн українців, котрі і досі працюють в росії!
Українці забезпечували всі перемоги Польщі та Росії - з ким були українці, ті й були переможцями, а роз'єднані - програють!
-Хто, як не хахли допомагає росії нищити Україну, чи продовжує не бачити цього, чи вважає росію братньою державою?
-Яка імперія мала необачність завойовувати Україну - та розвалювалася прискореними темпами
Стосовно назви "Київська Русь"... Це чергова видумка придворних російської імперії. Щоб існувала і "московська Русь". Бо взагалі то існувала просто "Русь" (а народ-русичі)- як повідомляють іноземні історики. ..
А у «Повісті времінних літ», у якій говориться: «Отъ варягъ бо прозвашася Русью, а первое бўша словене» Але нехай далі досліджують ретельніше ще й українські історики...українською,
зеленский путину заберите украину за долги
А теперь свали за поребрик.
Де русська республіка???