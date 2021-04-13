Глави МЗС Латвії та Литви їдуть до Києва через стягування Росією військ до українського кордону

У четвер, 15 квітня, міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич здійснить робочий візит до Києва, щоб висловити солідарність і підтвердити рішучу підтримку Латвією суверенітету і територіальної цілісності України.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Латвії, інформує Цензор.НЕТ.

"Нещодавні військові дії і пересування Росії, включно з нарощуванням її збройних сил у безпосередній близькості від території України, створюють значну загрозу безпеці в регіоні, тому важливо, щоб Латвія висловила свою непохитну підтримку Україні в цих складних обставинах", - заявив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич перед майбутнім візитом.

У межах візиту міністр закордонних справ зустрінеться з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та іншими високопоставленими українськими чиновниками.

Водночас видання Delfi також повідомляє, що в четвер глава Міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс відвідає Київ.

"Моє послання абсолютно зрозуміле - Литва не залишає в біді своїх партнерів і друзів, його я і везу, це і демонстрація солідарності, оскільки ми бачимо ситуацію, яка вона, і дотримуємося установки про те, що територіальна цілісність України має захищатися", - сказав у вівторок журналістам у Сеймі Г. Ландсбергіс.

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За його словами, позиції держав НАТО щодо ситуації розходяться і в середу міністри закордонних справ і оборони альянсу спробують узгодити спільну позицію для реакції на збільшення кількості російських військових на кордоні з Україною.

"Поки що у нас найсильніший вислів США про те, що якщо Росія поводитиметься агресивно, то буде відповідь. У держав НАТО різне розуміння того, що є ескалацією, деескалацією, з цієї причини завтра скликається віддалена нарада міністрів закордонних справ і міністрів оборони країн НАТО, під час якої шукатимемо формулювання, які б підійшли всім державам", - сказав Г. Ландсбергіс.