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Новини Агресія Росії проти України
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Глави МЗС Латвії та Литви їдуть до Києва через стягування Росією військ до українського кордону

Глави МЗС Латвії та Литви їдуть до Києва через стягування Росією військ до українського кордону

У четвер, 15 квітня, міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич здійснить робочий візит до Києва, щоб висловити солідарність і підтвердити рішучу підтримку Латвією суверенітету і територіальної цілісності України.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Латвії, інформує Цензор.НЕТ.

"Нещодавні військові дії і пересування Росії, включно з нарощуванням її збройних сил у безпосередній близькості від території України, створюють значну загрозу безпеці в регіоні, тому важливо, щоб Латвія висловила свою непохитну підтримку Україні в цих складних обставинах", - заявив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич перед майбутнім візитом.

У межах візиту міністр закордонних справ зустрінеться з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та іншими високопоставленими українськими чиновниками.

Водночас видання Delfi також повідомляє, що в четвер глава Міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс відвідає Київ.

"Моє послання абсолютно зрозуміле - Литва не залишає в біді своїх партнерів і друзів, його я і везу, це і демонстрація солідарності, оскільки ми бачимо ситуацію, яка вона, і дотримуємося установки про те, що територіальна цілісність України має захищатися", - сказав у вівторок журналістам у Сеймі Г. Ландсбергіс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не є частиною "русского мира" і ніколи нею не вважатиметься, - Кулеба

За його словами, позиції держав НАТО щодо ситуації розходяться і в середу міністри закордонних справ і оборони альянсу спробують узгодити спільну позицію для реакції на збільшення кількості російських військових на кордоні з Україною.

"Поки що у нас найсильніший вислів США про те, що якщо Росія поводитиметься агресивно, то буде відповідь. У держав НАТО різне розуміння того, що є ескалацією, деескалацією, з цієї причини завтра скликається віддалена нарада міністрів закордонних справ і міністрів оборони країн НАТО, під час якої шукатимемо формулювання, які б підійшли всім державам", - сказав Г. Ландсбергіс.

Автор: 

Латвія (1362) Литва (2444) Донбас (22357) Рінкевичс Едгарс (178) Ландсбергіс Габріелюс (214)


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Засуетились , через 7 лет войны в Украине ?
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13.04.2021 15:44 Відповісти
Колишній посол України у США Валерій Чалий заявив, що нашій країні Сполучені Штати Америки пропонують надати винищувачі по лендлізу. Йдеться про заміну парку радянських літаків Су-24, Су-25, МіГ-29 та Су-27.
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13.04.2021 15:46 Відповісти
Не буде ніякого "лендлізу".
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13.04.2021 15:53 Відповісти
Який там нахер лендліз... винищувачі це ж вам не лісапед - що сів і поїхав.
І грошей давати ніззя, все одно вкрадуть.
Хай краще патронів, гранат, снарядів та ружбайьок нам отсиплять побільше.
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13.04.2021 16:09 Відповісти
А поляки где? Ауууу!
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13.04.2021 15:57 Відповісти
Свинособаки будут уничтожены.
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13.04.2021 16:05 Відповісти
где третий тигр ?
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13.04.2021 16:09 Відповісти
https://twitter.com/PVB40

https://twitter.com/PVB40 Х... Бердянск https://twitter.com/PVB40 @PVB40 https://twitter.com/PVB40/status/1381667468440133638 19 ч

Знаете, что мне больше всего понравилось в стягивание х@йлом своих войск к границам Украины?
Это полное сохранение спокойствия духа Украинцами.)
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13.04.2021 16:34 Відповісти
Шо порожняка гонять? Оружие захватили бы! ваш народ вас вжарит за бобло которое накатываете Турысты итить твою!
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14.04.2021 08:46 Відповісти
 
 