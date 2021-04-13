Глава ОАСК Вовк щодо ініціативи Зеленського про ліквідацію суду: Державою все більше керують посольства і їхні поплічники
Нині Окружний адміністративний суд Києва працює в штатному режимі.
Про це одіозний глава ОАСК Павло Вовк написав на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
Коментуючи ініціативу Зеленського про ліквідацію ОАСК, Вовк висловився про деяких агентів іноземного впливу, посольства і їхніх прибічників, які нібито керують Україною в наші дні.
"Друзі, на жаль, а може і на щастя, президент піддався на маніпуляції окремих "активістів" і за сумісництвом агентів іноземного впливу і вніс на розгляд парламенту законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва", - підкреслює він.
При цьому Вовк стверджує, що сам суд нібито шість років перебуває під тиском, працює в атмосфері постійних негативних інформаційних компаній і провокацій.
"Тому до цієї новини я ставлюся спокійно. Зрештою система адміністративних судів пережила вже не одну реформу. Так що нехай тепер парламент визначається відповідно до регламентних процедур. Єдине, шкода, що державою все більше керують посольства і їхні поплічники, що зображують із себе за іноземні гроші громадянське суспільство. Суд же продовжує роботу в штатному режимі відповідно до вимог законодавства", - додав він.
Як повідомлялося, 13 квітня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт Закону України "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва".
Нагадаємо, слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $100 тис. за позитивний вердикт. Під час затримання Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.
7 квітня генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим співробітниками НАБУ і САП на одержанні 100 тис. доларів хабаря.
Пізніше СЗР відсторонила заступника начальника управління Юрія Зонтова.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На Гиляку !!!!
Очередная зелено-хамелеонская имитация борьбы с волчарами позорными.
"Після ліквідації Окружного адміністративного суду Києва його суддям запропонують перевестися до нового суду.
Якщо вони не захочуть - їх можуть звільнити.
Про це в ефірі каналу «Україна 24» заявив представник президента в Конституційному суді https://www.slovoidilo.ua/persony/venislavskyi-fedir-volodymyrovych Федір Веніславський ."
https://www.slovoidilo.ua/2021/04/13/novyna/suspilstvo/zelenskoho-povidomyly-ochikuye-suddiv-oask-pislya-joho-likvidacziyi
> чекаємо рік щоб отримати реакцію на його мудачєство
> Медведчук мразь
> чекаємо рік щоб отримати реакцію
> Вовк мразь
> чекаємо рік щоб отримати реакцію
надеюсь, зарплаты по 4000 долларов и 40 % роста ВВП - тоже будут?
вместе с бесплатной коммуналкой.
ну и кортежи нах, привилегии нах, всем зубы золотые сдать на Майдане и т.п.
тут один такой ездил на велосипеде и чего-то там такого блеял, не помнишь?
судя по тому, как ваш зелупа "успешно руководит", такое куда вероятней
Ну а что - миллиард налички сам не соберется.
Вовк насправді професіонал своєї справи та взірець для молодих суддів -, заявив з трибуни верховної ради України депутат від Слуги Народа Качура.
Ага, помним мы, как они "переживали реформу" - в день переаттестации всем судом дружно заболевали, на следующий - выздоравливали и тд.
Они еще 2 недели будут гадить Украине?
Достатньо ліквідувати одного вовка
А так как он пользуется советами тупого окружения и своим слабеньким "умишком", то и получается только имитация и пиар для зебильного стада.