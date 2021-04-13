Глава ОАСК Вовк щодо ініціативи Зеленського про ліквідацію суду: Державою все більше керують посольства і їхні поплічники

Нині Окружний адміністративний суд Києва працює в штатному режимі.

Про це одіозний глава ОАСК Павло Вовк написав на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

Коментуючи ініціативу Зеленського про ліквідацію ОАСК, Вовк висловився про деяких агентів іноземного впливу, посольства і їхніх прибічників, які нібито керують Україною в наші дні.

"Друзі, на жаль, а може і на щастя, президент піддався на маніпуляції окремих "активістів" і за сумісництвом агентів іноземного впливу і вніс на розгляд парламенту законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва", - підкреслює він.

При цьому Вовк стверджує, що сам суд нібито шість років перебуває під тиском, працює в атмосфері постійних негативних інформаційних компаній і провокацій.

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"Тому до цієї новини я ставлюся спокійно. Зрештою система адміністративних судів пережила вже не одну реформу. Так що нехай тепер парламент визначається відповідно до регламентних процедур. Єдине, шкода, що державою все більше керують посольства і їхні поплічники, що зображують із себе за іноземні гроші громадянське суспільство. Суд же продовжує роботу в штатному режимі відповідно до вимог законодавства", - додав він.

Як повідомлялося, 13 квітня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт Закону України "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва".

Нагадаємо, слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $100 тис. за позитивний вердикт. Під час затримання Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.

7 квітня генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим співробітниками НАБУ і САП на одержанні 100 тис. доларів хабаря.

Пізніше СЗР відсторонила заступника начальника управління Юрія Зонтова.