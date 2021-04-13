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Глава ОАСК Вовк щодо ініціативи Зеленського про ліквідацію суду: Державою все більше керують посольства і їхні поплічники

Глава ОАСК Вовк щодо ініціативи Зеленського про ліквідацію суду: Державою все більше керують посольства і їхні поплічники

Нині Окружний адміністративний суд Києва працює в штатному режимі.

Про це одіозний глава ОАСК Павло Вовк написав на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

Коментуючи ініціативу Зеленського про ліквідацію ОАСК, Вовк висловився про деяких агентів іноземного впливу, посольства і їхніх прибічників, які нібито керують Україною в наші дні.

"Друзі, на жаль, а може і на щастя, президент піддався на маніпуляції окремих "активістів" і за сумісництвом агентів іноземного впливу і вніс на розгляд парламенту законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва", - підкреслює він.

При цьому Вовк стверджує, що сам суд нібито шість років перебуває під тиском, працює в атмосфері постійних негативних інформаційних компаній і провокацій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський вніс у Раду законопроєкт про нагальну ліквідацію Окружного адмінсуду Києва

"Тому до цієї новини я ставлюся спокійно. Зрештою система адміністративних судів пережила вже не одну реформу. Так що нехай тепер парламент визначається відповідно до регламентних процедур. Єдине, шкода, що державою все більше керують посольства і їхні поплічники, що зображують із себе за іноземні гроші громадянське суспільство. Суд же продовжує роботу в штатному режимі відповідно до вимог законодавства", - додав він.

Як повідомлялося, 13 квітня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт Закону України "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва".

Нагадаємо, слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $100 тис. за позитивний вердикт. Під час затримання Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.

7 квітня генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим співробітниками НАБУ і САП на одержанні 100 тис. доларів хабаря.

Пізніше СЗР відсторонила заступника начальника управління Юрія Зонтова.

Автор: 

Зеленський Володимир (24308) ліквідація (4065) Вовк Павло (300) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Топ коментарі
+36
Да под жопу жтого Вовка - сколько гадких решений против Украины принял
На Гиляку !!!!
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13.04.2021 15:55 Відповісти
+30
Где мать вашу СБУ??? Чувак своими действиями прямо угрожает государственности Украины и ему никто ничего не предьявляет...
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13.04.2021 15:56 Відповісти
+23
Оооо! Кацапская нотка проскользнула!)
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13.04.2021 15:56 Відповісти
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Да под жопу жтого Вовка - сколько гадких решений против Украины принял
На Гиляку !!!!
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13.04.2021 15:55 Відповісти
Да щаз ...
Очередная зелено-хамелеонская имитация борьбы с волчарами позорными.

"Після ліквідації Окружного адміністративного суду Києва його суддям запропонують перевестися до нового суду.
Якщо вони не захочуть - їх можуть звільнити.

Про це в ефірі каналу «Україна 24» заявив представник президента в Конституційному суді https://www.slovoidilo.ua/persony/venislavskyi-fedir-volodymyrovych Федір Веніславський ."

https://www.slovoidilo.ua/2021/04/13/novyna/suspilstvo/zelenskoho-povidomyly-ochikuye-suddiv-oask-pislya-joho-likvidacziyi
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13.04.2021 16:03 Відповісти
****, цих виродків перевішати і в землю, нехай хоч так принесуть користь, у вигляді добрива, українській землі
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13.04.2021 16:23 Відповісти
Да если бы!!! Если бы судами Украины, хоть годик (!!!!), поуправляли посольства Дании, Швеции или Норвегии!!! Ни одной Волчары, ни одного Тупицкого, ни одного Емельянова и прочая, прочая, прочая... в судах и близко бы не было!!!! Напугала, мразь! Это эта мразь считает себя квинтэссенцией судебной независимости Украины ?!?!
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13.04.2021 16:56 Відповісти
Где мать вашу СБУ??? Чувак своими действиями прямо угрожает государственности Украины и ему никто ничего не предьявляет...
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13.04.2021 15:56 Відповісти
Почекай, все буде.
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13.04.2021 15:57 Відповісти
> Дубінський мразь
> чекаємо рік щоб отримати реакцію на його мудачєство
> Медведчук мразь
> чекаємо рік щоб отримати реакцію
> Вовк мразь
> чекаємо рік щоб отримати реакцію
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13.04.2021 16:00 Відповісти
ага
надеюсь, зарплаты по 4000 долларов и 40 % роста ВВП - тоже будут?
вместе с бесплатной коммуналкой.
ну и кортежи нах, привилегии нах, всем зубы золотые сдать на Майдане и т.п.

тут один такой ездил на велосипеде и чего-то там такого блеял, не помнишь?
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13.04.2021 16:11 Відповісти
Все буде. Только послє тово как посадят Порошенка! 😁
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13.04.2021 16:19 Відповісти
а если Порошенко вас?

судя по тому, как ваш зелупа "успешно руководит", такое куда вероятней
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13.04.2021 16:21 Відповісти
Он такой же "наш" как і ваш! 😁
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13.04.2021 16:41 Відповісти
Да я уже 30 лет чекаю... И все что показало СБУ это ловля тех кто заказывает брелки с камерами с алиэкспресса
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13.04.2021 17:19 Відповісти
Россия войска ввела по причине беспредела судов
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13.04.2021 15:58 Відповісти
куди вона ввєла?
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13.04.2021 16:09 Відповісти
Він президент. Поки при посаді, нічого йому не буде
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13.04.2021 16:45 Відповісти
Оооо! Кацапская нотка проскользнула!)
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13.04.2021 15:56 Відповісти
Тоже заметил. Слово "Преспешники" Русским миром попахивает.
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13.04.2021 16:09 Відповісти
Сколько вас , вовков ? У нас и так , президент не очень , тут стая ...
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13.04.2021 15:56 Відповісти
Волк, а чем ты занимался? Какое правосудие утверждал за сотни тысяч баксов?
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13.04.2021 15:57 Відповісти
Чим підтвердив, що Портнов, який контролює цю шарашку, агент Кремля.
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13.04.2021 15:57 Відповісти
Ти не самотній вовк, ти кинута собака
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13.04.2021 15:57 Відповісти
Это продажное,коррумпированное явление давно пора уничтожить
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13.04.2021 15:57 Відповісти
вот же паскуда.... вас не то что разогнать нужно, вас падл таких вешать через одного мало!
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13.04.2021 15:57 Відповісти
От і кремлядська вата полізла з Вовка.
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13.04.2021 15:58 Відповісти
Шакал с поганялом "вовк"
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13.04.2021 15:58 Відповісти
Точь в точь по кацапской методичке.
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13.04.2021 15:58 Відповісти
А вовк не може на упередження зіграти і зеленського запрєтіть?😂🥳🤔
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13.04.2021 15:59 Відповісти
продукт пэтиной судовой реформы.

Ну а что - миллиард налички сам не соберется.
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13.04.2021 16:01 Відповісти
ЗЄбанатка https://censor.net/ru/user/480729
Вовк насправді професіонал своєї справи та взірець для молодих суддів -, заявив з трибуни верховної ради України депутат від Слуги Народа Качура.
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13.04.2021 16:02 Відповісти
Твой дом - тюрьма!
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13.04.2021 16:01 Відповісти
От ****, да вашу банду повесить на площади надо бы, а не распустить.
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13.04.2021 16:02 Відповісти
Петя нам только рассказывал что это невозможно! А Вова взял и сделал.
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13.04.2021 16:03 Відповісти
вскрылась консерва гэбнявая
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13.04.2021 16:05 Відповісти
Залаял волчара)
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13.04.2021 16:05 Відповісти
к чему бы это - соевые горой встали за Тупицкого и Вовка
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13.04.2021 16:05 Відповісти
Вам ещё долго осваивать концепцию правового государства.
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13.04.2021 16:10 Відповісти
Ринат против Бени. Поцаны обмениваются щелбанами.
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13.04.2021 16:09 Відповісти
Боже, сколько кацапни в Украине!!! Засели в судах, в радах, в ОПе. И все, как один, трубят о "внешнем управлении". И все, как один, грабят Украину.
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13.04.2021 16:10 Відповісти
А под кордонами войска стоят готовые защищать эту кацапню. Украинская послоаица- Пусти свиню за стіл...
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13.04.2021 16:13 Відповісти
собирайся уже на паРашу. в пещерском "суде" тебеподбные "судьи" всегда нужны.
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13.04.2021 16:15 Відповісти
Це мурло вякає ще! Впевнено себе почуває,навіть в такому положенні. Мабуть,як у емельянова, десь (наприклад в Австрії) заховано десятків кілька млн євро.
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13.04.2021 16:17 Відповісти
В соответствии с требованиями законодательства,товарисч вовк,ты уже лет 15 должен срок мотать(пожизненный),и вас там таких,к сожалению,вагон и маленькая тележка
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13.04.2021 16:32 Відповісти
хорошо если это правда
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13.04.2021 16:35 Відповісти
вовк, где твои принципы справедливого судьи? Посольство страны где печатают твои любимые зеленые денежки поливаешь дерьмом, а сам их в сейф складируешь пачками.
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13.04.2021 16:41 Відповісти
Якщо Вовча схованка була виключно з іноземних грошей, то чиїм агентом був на сам перед Вовк)). Не ходіть туди, бо нам там самим помазано))
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13.04.2021 16:42 Відповісти
В мене одного ці всі перепитії з судами асоціюються з сексом без ерекції?
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13.04.2021 16:48 Відповісти
Шкіру з Вовка стягнути, шкіру!!!
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13.04.2021 17:10 Відповісти
"система административных судов пережила уже не одну реформу"

Ага, помним мы, как они "переживали реформу" - в день переаттестации всем судом дружно заболевали, на следующий - выздоравливали и тд.
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13.04.2021 17:13 Відповісти
Статус этого якобы главы ОАСК Вовка на сегодня какой, интересно.
Они еще 2 недели будут гадить Украине?
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13.04.2021 17:30 Відповісти
Це не гуманно весь суд ліквідувати
Достатньо ліквідувати одного вовка
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13.04.2021 18:03 Відповісти
Яка там гуманність! Метастази ж можуть бути.
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13.04.2021 19:19 Відповісти
Глава ОАСК Вовк щодо ініціативи Зеленського про ліквідацію суду: Державою все більше керують посольства і їхні поплічники - Цензор.НЕТ 873
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13.04.2021 18:34 Відповісти
Ще і як звертаєтья - "друзья". Та тамбовський вовк тобі друг. Поки, що видно, що державою керують ставленики олігархів і тому ще "бігаєш" від викликів в суд.
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13.04.2021 19:26 Відповісти
волча морда ещё может гавкать идоказывать что волки просто так не здаються та грозят перегристь горлянку тем кто отодвинет их от корыта
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13.04.2021 20:46 Відповісти
Таке вовк і йому подібні спаскудили судову систему України!
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13.04.2021 20:47 Відповісти
Да если бы осел прислушивался к мнению иностранных посольств, то все было бы по-умному, логично и системно и такого бы ежедневного испанского стыда бы не было!
А так как он пользуется советами тупого окружения и своим слабеньким "умишком", то и получается только имитация и пиар для зебильного стада.
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13.04.2021 21:59 Відповісти
я с превеликим удовольствием выбил из под ног этого ублюдка табуретку, когда б его вешали на столбе в центре Киева. он все равно скоро подохнет... не может быть что б такая падаль долго прожила, зло должно быть наказуемо
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13.04.2021 23:27 Відповісти
Гнати пенделями цих донецьких суддів - тупицьких,зонтових, які прикриваються вовками та інших. Більшість шкоди Україні несуть донецькі "еліти", що президенти, що депутати, що поліцейські, суди і прокурори. І головне, понабігало їх в Київ більше чим зі всієї України разом взятих.
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14.04.2021 09:07 Відповісти
 
 