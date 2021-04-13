Навальний подає в суд на колонію, тому що йому там не дозволяють читати Коран. ДОКУМЕНТ

Російський опозиціонер Олексій Навальний вирішив під час ув’язнення вивчити священну книгу мусульман. Але керівництво колонії не віддає йому Коран, тому що всю привезену Навальним з собою літературу "перевіряють на екстремізм".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку Навального в фейсбуці.

"Коли мене тільки посадили, я склав список поліпшень самого себе, які постараюся зробити в ув'язненні. Один з пунктів: глибоко вивчити і зрозуміти Коран і Сунну Пророка.

Всі ж навколо нескінченно обговорюють іслам і мусульман і, звичайно, 99% обговорювачів нічого в цьому не тямить", - пояснив Навальний.

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За словами російського опозиціонера, Коран він привіз з собою в колонію. Але всі його книги відібрали і відправили на "перевірку на екстремізм", яка займає два місяці.

"Ну скільки можна терпіти, мені що тепер, і власний Коран не можна почитати? Тим більше що зараз, на 13-й день голодування, настрій у мене дуже філософський ... Це вони ще не знають, що я і Тору з коментарями Раші собі замовив", - додав Навальний.





