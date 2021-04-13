УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5505 відвідувачів онлайн
Новини
5 538 61

Навальний подає в суд на колонію, тому що йому там не дозволяють читати Коран. ДОКУМЕНТ

Навальний подає в суд на колонію, тому що йому там не дозволяють читати Коран. ДОКУМЕНТ

Російський опозиціонер Олексій Навальний вирішив під час ув’язнення вивчити священну книгу мусульман. Але керівництво колонії не віддає йому Коран, тому що всю привезену Навальним з собою літературу "перевіряють на екстремізм".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку Навального в фейсбуці.

"Коли мене тільки посадили, я склав список поліпшень самого себе, які постараюся зробити в ув'язненні. Один з пунктів: глибоко вивчити і зрозуміти Коран і Сунну Пророка.

Всі ж навколо нескінченно обговорюють іслам і мусульман і, звичайно, 99% обговорювачів нічого в цьому не тямить", - пояснив Навальний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський опозиціонер Навальний оголосив голодування в колонії

За словами російського опозиціонера, Коран він привіз з собою в колонію. Але всі його книги відібрали і відправили на "перевірку на екстремізм", яка займає два місяці.

"Ну скільки можна терпіти, мені що тепер, і власний Коран не можна почитати? Тим більше що зараз, на 13-й день голодування, настрій у мене дуже філософський ... Це вони ще не знають, що я і Тору з коментарями Раші собі замовив", - додав Навальний.

Навальний подає в суд на колонію, тому що йому там не дозволяють читати Коран 01
Навальний подає в суд на колонію, тому що йому там не дозволяють читати Коран 02Навальний подає в суд на колонію, тому що йому там не дозволяють читати Коран 03
Навальний подає в суд на колонію, тому що йому там не дозволяють читати Коран 04

Автор: 

Коран (4) росія (65974) суд (11735) Навальний Олексій (612)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+12
Попроси почитать историю Украины и Крыма !
показати весь коментар
13.04.2021 16:14 Відповісти
+7
вот это правильный касап.. ему бы ещё китайско-мацковский словарь и таких размножать можно..
показати весь коментар
13.04.2021 16:07 Відповісти
+7
леша-бутерброд решил самосовершенствоваться. Место несколько необычное выбрал и начал эстетствовать. Весь такой из себя загадочный....Вспомнился анекдот "... Так от, Ваню, слухай свою улюблену пісню "Валянки" і не ви..обуйся"
показати весь коментар
13.04.2021 16:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вот это правильный касап.. ему бы ещё китайско-мацковский словарь и таких размножать можно..
показати весь коментар
13.04.2021 16:07 Відповісти
Китай и Ислам несовместимые вещи
показати весь коментар
13.04.2021 16:08 Відповісти
А разве коран не запрещает бухать?
Навальный подает в суд на колонию, потому что ему там не разрешают читать Коран - Цензор.НЕТ 6986
показати весь коментар
13.04.2021 16:10 Відповісти
Коран не запрещает себя читать
показати весь коментар
13.04.2021 16:34 Відповісти
Коли писався Коран, горілки не було...
показати весь коментар
13.04.2021 17:09 Відповісти
Пить Аллах не велит не умеющим пить,
С кем попало, без памяти смеющим пить,
Но не мудрым мужам, соблюдающим меру,
Безусловное право имеющим пить!

Омар Хайям
показати весь коментар
13.04.2021 17:15 Відповісти
а уйгури?
показати весь коментар
13.04.2021 16:14 Відповісти
для аленя это не проблема..
показати весь коментар
13.04.2021 16:17 Відповісти
а уйгуры?? сколько их там?
показати весь коментар
13.04.2021 20:24 Відповісти
Пускай ещё переписку Энгельса с Каутским запросит
показати весь коментар
13.04.2021 16:14 Відповісти
Навальний подає в суд на колонію, тому що йому там не дозволяють читати Коран - Цензор.НЕТ 6468
показати весь коментар
13.04.2021 20:31 Відповісти
Аллах Бабах готовит?
показати весь коментар
13.04.2021 16:07 Відповісти
зекам скажут песты ему навалять - и весь Коран...
показати весь коментар
13.04.2021 16:07 Відповісти
Ищет социальную опору среди российских мусульман.
показати весь коментар
13.04.2021 16:08 Відповісти
удивляет, что по мнению навального прапорщики проверяют книги на предмет экстремизма..
ну, и фамилия у прапорщика нечипоренко...выстрел в цель, так сильны там антиукраинские настроения, и эти...
и этот интеллигент сломался на украинском
показати весь коментар
13.04.2021 16:20 Відповісти
Готовит свой будущий электорат
показати весь коментар
13.04.2021 16:34 Відповісти
Какой пиар! Готовит свой электорат среди мусульман перед выборами
показати весь коментар
13.04.2021 20:18 Відповісти
Он понимает, что Московия накрывается медным тазиком.
показати весь коментар
13.04.2021 16:09 Відповісти
в 15 веке кажись московия чуть было не перешла в ислам...могут повторить.
показати весь коментар
13.04.2021 20:26 Відповісти
кукушка едет
показати весь коментар
13.04.2021 16:09 Відповісти
Я ему сочувствую , но он должен понять , что в раше не будет единых перемен . Будет развал , и на фоне этого бойня .
показати весь коментар
13.04.2021 16:10 Відповісти
якийсь у льоші опущенний вигляд!
показати весь коментар
13.04.2021 16:10 Відповісти
дайте ему бутербродов, и пусть успокоится
показати весь коментар
13.04.2021 16:13 Відповісти
Пусть сначала скажет , чей Крым .
показати весь коментар
13.04.2021 16:17 Відповісти
Абсолютно пох...
показати весь коментар
13.04.2021 16:13 Відповісти
поставил на мусульман, так как понял что помощи от православных руських рабов не дождется..
- а так хоть какая то надежда..
показати весь коментар
13.04.2021 16:14 Відповісти
Попроси почитать историю Украины и Крыма !
показати весь коментар
13.04.2021 16:14 Відповісти
показати весь коментар
13.04.2021 16:17 Відповісти
леша-бутерброд решил самосовершенствоваться. Место несколько необычное выбрал и начал эстетствовать. Весь такой из себя загадочный....Вспомнился анекдот "... Так от, Ваню, слухай свою улюблену пісню "Валянки" і не ви..обуйся"
показати весь коментар
13.04.2021 16:15 Відповісти
Великорузький шовинист и в тюрьме шовинист.
Сразу приплел свои фантазии про прапорщика-хохла Нечипоренко.
Это так на заметку тем, кто думает что он "лучше" Хутина.
показати весь коментар
13.04.2021 16:16 Відповісти
каран ему подавай...итить твою!
показати весь коментар
13.04.2021 16:17 Відповісти
На вопрос по Крыму он уже дал исчерпывающий ответ, так что кому этот Навальный теперь интересен...
показати весь коментар
13.04.2021 16:17 Відповісти
Похоже Леха готовится принять ислам

https://lurkmore.to/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
показати весь коментар
13.04.2021 16:20 Відповісти
Похоже, что судью по этому делу, таки пустят на мыло
показати весь коментар
13.04.2021 16:21 Відповісти
Мурзику разрешают???, ну и читай!))
показати весь коментар
13.04.2021 16:23 Відповісти
Навальный подает в суд на колонию, потому что ему там не разрешают читать Коран - Цензор.НЕТ 6361
показати весь коментар
13.04.2021 16:24 Відповісти
Молодец Навальный, герой, настоящий борец с режимом.
А кто тут пишет про бутерброд - полезные кремлю идийоты.
показати весь коментар
13.04.2021 16:32 Відповісти
Настоящие борцы кончились на Немцове. А ручным псам разрешается всё, но до определённой черты. Лёха её перешёл, похоже.
показати весь коментар
19.04.2021 01:56 Відповісти
Настоящие борцы НЕ кончились на Немцове. А ручным псам может и разрешается что-то, но Навальный к ним не относится.
показати весь коментар
19.04.2021 02:07 Відповісти
Нехай йому Гундяєв свій позичить...
показати весь коментар
13.04.2021 16:32 Відповісти
небутерброд вирішив https://lurkmore.to/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC прийняти іслам ? Гарне рішення. Одобрюю!
показати весь коментар
13.04.2021 16:35 Відповісти
але трішки мабуть боліти буде...
показати весь коментар
13.04.2021 20:28 Відповісти
Решил подключить муслимов к драке с куйлом.
показати весь коментар
13.04.2021 16:42 Відповісти
Инфошум создаёт правильный! Не даёт покоя грабителям -отравителям.
показати весь коментар
13.04.2021 16:42 Відповісти
Леша, обрежут, по самые уши.
показати весь коментар
13.04.2021 16:44 Відповісти
Обрезание Леше уже сделали? Скоро бутербродного сосать научат в гареме и лишат невинности. Будет тебе Коран.
показати весь коментар
13.04.2021 16:47 Відповісти
Ну, то читай про вкусну і здорову їжу. Без бутербродів.
Замість говорити про криваву зовнішню політику кремля він триндів про якісь сараї в стилі бугага.
показати весь коментар
13.04.2021 17:02 Відповісти
Не, Леха, Коран уж точно не бутерброд туда-сюда его таскать. Раз отобрали, так отобрали.
показати весь коментар
13.04.2021 17:17 Відповісти
Примет ислам и отделится с мусульманскими территориями от федерации. Опыт Ельцина изучил.
показати весь коментар
13.04.2021 17:24 Відповісти
А как он это написал? У него что, смартфон с интернетом не отобрали? Интересно..
показати весь коментар
13.04.2021 17:50 Відповісти
Он правильно мыслит - будущее рашки, в каких бы она границах не была, это мусульманское государство.
показати весь коментар
13.04.2021 18:10 Відповісти
Так он голодает? Как Надежда Савченко в свое время?
показати весь коментар
13.04.2021 20:21 Відповісти
Навальний подає в суд на колонію, тому що йому там не дозволяють читати Коран - Цензор.НЕТ 3967
показати весь коментар
13.04.2021 20:31 Відповісти
Цей Навальний - глибоко і невиліковно хвора істота...
показати весь коментар
14.04.2021 10:46 Відповісти
Хороший ход. Умный. Раскачать мусульман - один из немногих вариантов вывода реально критической массы на улицы. А потом уже и обычный люд, кто хотел но боялся, пойдёт за толпой на улицы.
показати весь коментар
19.04.2021 01:55 Відповісти
Походу ху#ло таки зробив Нахальному радикальне обрізання, що той без Корану вже жити не може.
показати весь коментар
19.04.2021 02:53 Відповісти
 
 